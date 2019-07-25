再生醫療產業發展：前景可期，但挑戰更大

分享 facebook 【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

我們應該都聽過「斷尾求生」這句成語，而壁虎、蜥蜴這類爬蟲動物，在斷尾之後也都能再長出新的尾巴，維持正常的生理機能。那麼，如果人體的器官、血管、神經……這些重要組織也發生嚴重損壞，能夠跟爬蟲動物一樣重建嗎？再生醫療有機會辦到。

人體的各項器官組織，長時間使用下來難免會出現耗損。一般來說，只要好好治療調養，就能維持身體正常運作，但若是出現嚴重損壞，恐怕就得動手術切除，以免損壞範圍持續擴大。切除之後，患者可以等待移植，或是採用人工材料製成的人工器官，但不論哪種方法，除了成本高昂、等待期間長以外，患者還得面臨無法適應的風險。

這樣的認知即將被打破。使用最新的細胞核基因治療技術，再生醫療（Regenerative Medicine）已成為醫療產業新熱點。所謂的「再生」，指的是透過生物科技，重建人體內遭受嚴重破壞的組織。舉例來說，在三年前的八仙塵爆中，不少受害者的皮膚大面積、嚴重燒傷，此時用傳統的豬皮、人皮移植重建都無濟於事，因此一批日本科學家從患者身上擷取6平方公分大小的表皮，送回實驗室培養，三周後培養出20片80平方公分大小的新皮，移植回一位表皮燒傷達80%的患者身上。

再生醫療技術，可利用自身細胞重建受損組織

這個案例正是再生醫療最典型的運作機制：一開始，先從患者身上取出部分完好的細胞組織，從中萃取出欲培養增生的部分；在特殊培養環境下，這些細胞組織增生到一定程度時，再移植回患者身上，與患者既有的人體構造相結合，完成使命（圖1）。

圖1：再生醫學的運作機制 （圖片來源：wiki commons） 分享 facebook

這種技術最明顯的好處，就是大幅降低患者出現排斥的機率。因為移植的組織是由患者自身取出的細胞培養而成，先天上已經排除與其他外來組織不合的可能，可以說是最極致的個人化醫療方案。再者，雖然人工器官或組織的技術已相當普及，但仍無法生產某些部位，例如遍布全身的神經或者大腦皮層，而透過再生醫療的技術，理論上幾乎全身的器官組織都可以修補或再活化，開啟了更多醫療方法的可能性。

再生醫療產業發展潛力雄厚

因此，許多研究機構都看好再生醫學的發展前景，尤其在全球人口平均壽命不斷延長的大趨勢下，人們需要的未必是大規模、長時間的重症照護，反而是針對身體局部功能的維持或器官組織的修補，以維持正常生活。顧問公司Roland Berger就分析，在2016~2020年間，全球再生醫學市場的年成長率可達到15%，而2020年至2025年內，年成長率更將高達33%（圖2）。

圖2：2016~2025年再生醫學市場預估 （資料來源：Roland Berger） 分享 facebook

然而，台灣的醫療水準也位居世界領先地位，在再生醫療上的成績卻遠不比日本蓬勃。「要在台灣談再生醫療這個題目不容易，」前臺大醫院院長何弘能坦承，「我們有幹細胞、基因治療的研究，但再生醫療有點勉強。」

雖說在美國、日本再生醫療已經行之有年，但在台灣對於再生醫療仍只停留在「試驗」階段。因應外界需求，2018年9月時衛福部才修改「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（簡稱特管辦法），針對十七種適應症開放六種再生治療的技術。衛福部說明，這六項技術都已經在國外行之有年，而且風險低、成效可以預期，所以開放給國內臨床治療之用。只不過，這十七種多為大面積燒傷、脊髓損傷、血液惡性腫瘤等重症，雖說是患者的一大福音，但還談不上產業化。

真正推動產業化，要到去年10月中，行政院通過《再生醫療製劑管理條例》草案，並且送請立法院審議開始。當時的行政院長、本身也是醫界出身的賴清德指出，再生醫療是政府五加二產業的重點，更有助於促進台灣再生醫療領域的發展，希望能夠早日完成立法程序。問題是，再生醫療不但在某些領域的效果尚不明確，再加上背後還有更難解的倫理爭議，例如在該條例中要求捐贈者必須無償將自己的細胞組織提供給業者，再由業者確認是否符合患者需求。問題是，假如再生醫療業者能從中獲取利益，法規為何還要求捐贈者必須無償提供細胞組織？更難解的是，如果開放捐贈者能夠取得報酬，亦即業者可以「購買」製造再生醫療產品所需的人體細胞組織，是否將引發更大的風暴？

這部法案攸關地不只是生醫產業發展，還包括重症患者權益，以及社會大眾對醫療倫理的價值判斷。距離法案送進立法院已過了大半年時間，希望國會議員可以詳加審議完成，為台灣的再生醫療產業指出發展方向。





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