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探討兩步驟一般觀察者檢測在美國設計專利侵權分析的應用與影響

2019-07-25 13:12北美智權報

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【葉雪美╱北美智權報　專欄作家】

2008年美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）全院聯席審理Egyptian Goddess案件，廢除該院在先前Litton案例中所建立的設計專利侵害判斷的兩個獨立檢測，回歸於單一的「一般觀察者檢測」。當時，法庭之友很擔心CAFC無法藉由一般觀察者檢測來確保實施先前技藝或實質上相似於先前技藝的設計不會被認定為侵權。然而，CAFC認為，在設計專利侵害訴訟實務中看來，以合理熟悉先前技藝一般觀察者的觀點，依據先前技藝所做的一般觀察者檢測，應可達到新穎特徵檢測比對設計專利與先前技藝外觀設計差異之目的，同時也能限縮設計專利權過度擴張的權利範圍。

※本文摘錄自[探討兩步驟一般觀察者檢測在美國設計專利侵權分析的應用與影響

回顧這些年美國法院的設計專利侵權訴訟實務，本文挑選一些較有代表性案件說明法院在侵權訴訟實務中如何應用兩步驟的一般觀察者檢測，進一步分析侵權訴訟中得用以比對的先前技藝範圍以及其對於侵權分析的影響，一方面檢視這種檢測是否能符合業界與法界學者專家的期望，另一方面也能提供給專利業界與智財法院在處理設計專利侵權實務上作為參考。

設計專利侵權分析的一般觀察者檢測

在Egyptian Goddess案件中，CAFC認為，應在一般觀察者檢測中加入先前技藝與設計專利和被告產品一起比較的步驟，這是一種視覺上「實質近似」的檢測。CAFC說明：有些案件，設計專利和被告設計是明顯不同，專利權人就沒有必要舉證證明兩種設計是「實質相同」。又在其他案件中，當設計專利和被告設計並非明顯不同，一般觀察者是否會認為這兩個設計是實質相同，法院依據先前技藝進行設計專利和被告設計進行比較，將有益於這個問題的解決。

目前，美國法院在設計專利侵權分析中使用的是兩步驟的一般觀察者檢測，第一步是直接比較有專利保護之設計和被控產品，確定它們是否「實質相同」，如果兩個設計看起來不一樣，在法律問題上不會構成侵權行為；如果兩個設計並非「明顯不同」，則進入下一個步驟。第二步驟是將設計專利和被控產品與先前技藝進行比較，一般觀察者會注意到設計專利與先前技藝不同之處，如果設計專利愈接近先前技藝，以熟悉先前技藝的一般觀察者的觀點來看，設計專利與被告產品之間的微小差異就顯得很重要。以下介紹法院在設計專利侵權分析中應用兩步驟的一般觀察者的一些案件，同時也說明先前技藝對於侵權判斷的影響。

設計間明顯區別的侵權案件

Po-Hsun Lin v. Belkin Intl, Inc.

Lin擁有USD 739,824是用於傳輸線的插頭組件的設計專利（824專利）。Belkin公司從2012年開始製造及銷售多種不同的微型USB連接器及連接器組件。2016年4月，Lin控告Belkin的微型USB連接器侵權，Belkin抗辯824專利是功能性設計且已預見於先前技藝而無效。法院直接比較824專利與被告產品（如圖1）。

圖1：法院進行先前技藝與990專利及被告產品一起比對
圖1：法院進行先前技藝與990專利及被告產品一起比對
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法院認為：雖然兩個設計都包括一端USB連接器和另一端是微型USB連接器的電纜，以拴繩來連接微型USB連接器與Lightning連接器，但是在拴繩兩端的寬環設計、微型USB和Lightning連接器的連接方式不一樣，這些差異使得824專利與Belkin產品的整體視覺印象截然不同。

設計之間非明顯不同的侵權案件

Wallace v. Ideavillage Prod. Corp.

Allyson Wallace在新澤西州提起侵權訴訟，指控Ideavillage的Spin Spa手持沐浴刷（被告產品）侵害她的USD 485,990沐浴刷設計專利（990專利）。經過多次和解會議，2013年12月，Ideavillage請求簡易判決。2014年9月，地方法院核准簡易判決的請求，Wallace女士提出上訴。

地方法院進行兩個步驟的一般觀察者檢測，第一步，直接比較990專利與被告產品（如圖2），法院說明：兩個設計在整體外觀上有六項差異：（1）990專利有筆直的手柄，被告產品則有一弧彎的手柄；（2）990專利的手柄上有凹凸起伏的山谷修飾，被告產品則無；（3）990專利在手柄末端有一個螺紋邊緣，被告產品則的弧尖尾端上有一可連接繩索的孔洞；（4）990專利是圓形刷頭，被告產品有一橢圓形刷頭；（5）990專利頭部背面有突起，被告產品背部光滑；（6）990專利手柄背面沒有裝飾，被告產品手柄背面則有兩個橢圓形。

圖2：原告990專利與被告Ideavillage產品之比對
圖2：原告990專利與被告Ideavillage產品之比對
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為了確保能做出公正和完整的決定，地方法院仍進入第二步驟，先從類似產品的先前專利或先前技藝找出一個參考資料。法院將990專利與美國專利No.4,417,826（826專利）與被告產品進行比較（如圖3），發現990專利和826專利之間明顯近似。事實上，990專利和826專利之間的近似之處也正是被告產品和990專利之間明顯不同之處，例如：被告產品有彎曲的手柄又沒有凹凸起伏的抓握處設計，而990專利和826專利都是筆直的手柄且有抓握凹處設計。

圖3：法院依據先前技藝與990專利及被告產品之比對
圖3：法院依據先前技藝與990專利及被告產品之比對
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CAFC同意地方法院依據Egyptian Goddess原則進行兩個步驟的一般觀察者檢測。首先，對設計專利和被控設計進行比較，確定它們是否「實質相同」，如果兩個設計並非「明顯不同」，則進入第二步驟，將設計專利和被控設計與先前技藝進行比較，一般觀察者重視「設計專利與先前技藝之間的差異」，是取決於這些差異對整體設計的影響。CAFC認為，設計專利與先前技藝的比較，強化了地方法院在第一階段得到不侵權的調查結果。


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