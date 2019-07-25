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顏色商標的各國重要案例

2019-07-25 13:12北美智權報

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【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

傳統的商標主要由文字、圖形、記號及聯合式所構成。新型態的商標，則包括顏色商標、聲音商標、立體形狀商標、氣味商標等。但是要申請到商標，必須具有識別性，在產品外觀上的顏色組成，必須要能夠讓消費者認識其為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別。

典型案例

例如，Tiffany的特殊藍色包裝、金莎巧克力的金色、棕色包裝…等，都是顏色及立體形狀綜合的商標。其中，Tiffany在台灣申請到顏色及立體形狀商標（如圖一），由一淺藍色（國際色卡號碼Pantone Number為PMS1837）六面立方體盒外繫一白色緞帶組成；金莎巧克力也有申請金色和棕色包裝（如圖二），由球狀糖果以金黃色包裝紙之包裝圖，再以咖啡色包裝紙為底，有一白色橢圓形標籤置於糖果頂端中央，並含外文 "ＦＥＲＲＥＲＯ　ＲＯＣＨＥＲ"等字樣，而橢圓形則採以金黃色、白色及紅色線條之輪廓所構成。

圖一、Tiffany在台灣註冊的藍色包裝盒顏色及立體形狀商標 （圖片來源：TIP...
圖一、Tiffany在台灣註冊的藍色包裝盒顏色及立體形狀商標 （圖片來源：TIPO（註冊/審定號：商標01448056））
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圖二、義大利商費列羅公司在台灣申請到的金莎巧克力包裝商標 （圖片來源：TIPO（...
圖二、義大利商費列羅公司在台灣申請到的金莎巧克力包裝商標 （圖片來源：TIPO（註冊/審定號：商標01200291））
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長期使用產生後天識別性

由於商標必須具有識別型才能註冊，不過單一顏色並不具有「先天識別性」，若是顏色的組合及設計，才具有識別性。故單一顏色商標，或兩種顏色之簡單組合，申請人必須將該顏色使用在產品或服務上，並且經過長期的使用，使該顏色成為商表或服務的識別標示者，形成「後天識別性」；亦即，消費者看到該顏色會聯想到某一商品或服務，該顏色具有「第二意義」（secondary meaning），才能給予註冊。

申請顏色商標的申請人，必須提出一些證據，證明該顏色已經取得後天識別性。這些證據包括

  1. 商標的使用方式、時間長短及同業使用情形；
  2. 銷售量、營業額與市場占有率；
  3. 廣告量、廣告費用、促銷活動的資料；
  4. 銷售區域、市場分布、販賣據點或展覽陳列處所的範圍；
  5. 各國註冊的證明；
  6. 市場調查報告；
    7. 其他得據為認定有後天識別性的證據。

申請人負有舉證責任，要證明該顏色組合已經在交易過程中，因為有實際的不間斷使用，具有第二意義而取得後天識別性。

印度案例：美商地愛公司的農業用機械綠黃色商標

美商地愛公司（DEERE & COMPANY）的著名商標為John Deere，從1910年起，就在美國長期生產銷售農業用機械。在2016年時，向台灣智慧財產局申請二件綠色與黃色組合商標，指定使用於農業用機械上。以下為該二件商標的圖案與商標圖樣描述。

圖三、美商地愛公司的農業用機械顏色商標1 （圖片來源：TIPO（商標註冊/審定號...
圖三、美商地愛公司的農業用機械顏色商標1 （圖片來源：TIPO（商標註冊/審定號：商標01911545））
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本件為顏色商標，如圖樣所示所使用實際顏色為綠、黃二色組合置於農業用機械上，綠色用於車體，黃色用於車輪內框，圖樣上虛線部份之形狀不屬於商標之一部份。

圖四、美商地愛公司的農業用機械顏色商標2 （圖片來源：TIPO（商標註冊/審定號...
圖四、美商地愛公司的農業用機械顏色商標2 （圖片來源：TIPO（商標註冊/審定號：01911546））
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本件為顏色商標，如圖樣所示所使用實際顏色為綠、黃二色組合置於農業用曳引機上，綠色用於車體，黃色用於車輪內框，圖樣上虛線部份之形狀不屬於商標之一部分。

地愛公司有在台灣申請這個顏色組合商標，但在印度並沒有申請。在2018年，於印度對一家農用機械公司提起侵權訴訟。被告公司Mr. MALKIT SINGH & ORS的商標為Markit，也是生產農用機械。其生產的農業機械，雖然大多也是綠色，但有部分機型，自2008年起，在輪胎部分使用了黃色，故地愛公司認為其模仿了自己的顏色組合。


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