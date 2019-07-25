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西門子失算？專利圍剿vivo、小米和魅族 不料多件專利被判無效了

2019-07-25 13:12北美智權報

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【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

同樣想通過專利訴訟，促進專利許可合作，西門子的運氣可能要比高通差很多。

日前，就小米（全稱「小米通訊技術有限公司」）針對西門子公司持有專利提起的無效宣告請求，大陸國家知識產權局專利局複審和無效審理部（以下簡稱「專利局無效審理部」）審理後，對涉案專利作出「宣告專利權全部無效」的審查決定書。

至此，西門子據以起訴包括vivo、小米和魅族等大陸手機廠商的涉案專利中，已有三件獲得專利無效宣告的請求審理結果，其中，兩件涉案專利被判全部無效，一件涉案專利被判部分無效。

伴隨著這些涉案專利被判全部或部分無效，在相應的專利侵權訴訟中，西門子公司想要勝訴的概率微乎其微，部分案件可能會選擇主動撤回起訴。

那麼，西門子公司想要向包括vivo、魅族或小米等在內的大陸手機廠商收取專利費的想法，會因專利品質不佳而徹底落空嗎？

巨頭隕落：西門子手機短短四年時間從巔峰淪落至賣身

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即便是站在5G元年的當下，相信也沒誰會否認西門子公司曾經在通信或手機業務中的地位或影響力。

1986年，西門子推出第一款手機C1，重量約19磅，這也就是曾經的手機被叫「大哥大」的原因，當時的外觀與板磚相仿。

1998年，西門子推出了全球第一台彩色螢幕手機，螢幕上能顯示紅色、綠色、藍色和白色四種顏色。

雖然，此彩色螢幕手機與當下的智慧手機差別巨大，但是，這在當時以黑白顯示為主的手機時代，已經頗具創新特色，凸顯了西門子手機當時的行業影響力和創新能力。

直到2001年，西門子還是全球第三大手機廠商，當時在中國市場的佔有率達到13%，也位列第三位。

但是，曾經的領先並不能代表可以在市場競爭中一勞永逸。

2005年6月8日下午4時，明基（BenQ）正式宣佈收購德國西門子全球手機業務，當時《財經》雜誌的報道顯示，西門子手機包括28項核心GSM/GPRS專利等在內的1000多項專利，都被轉讓（原文使用的是「移交」）給了明基。

伴隨西門子手機業務賣身給明基，也預示著西門子品牌開始在手機市場中走上「消失」之路。

可以看到，西門子手機從曾經的手機巨頭到隕落，甚至品牌消失，前後歷時不過四年多時間。

許可遇挫：西門子公司將vivo、小米和魅族起訴至法院

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2018年9月28日，因涉專利侵權，魅族被西門子公司起訴至上海知識產權法院。

與此同時，小米也被西門子公司起訴至該法院。2018年10月8日， vivo被西門子公司起訴至北京知識產權法院，其中，西門子據以起訴的專利共計兩件，每件專利的索賠金額為人民幣1000萬元。

此外，與上海知識產權法院的訴訟案件類似，除了vivo，OPPO也被西門子公司起訴至北京知識產權法院。

針對西門子公司提起的專利訴訟，包括小米和vivo等在內的手機廠商應該都提取了專利無效宣告請求。

2019年5月14、17日，西門子公司據以起訴vivo的涉案專利「估計信道質量的方法和裝置」和「選擇傳輸信道的方法及基站、移動終端和移動無線網」，經專利局無效審理部審理，分別作出了「宣告部分專利權無效」和「宣告全部專利權無效」的審查決定書。


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