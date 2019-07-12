圖形商標專題／商標中含「十字圖」的審查原則：台灣與美國

分享 facebook 【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

商標可由「文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。」在商標圖案設計時，可能會在圖案中加入「十字圖」記號。但是，倘若該「十字圖」特別醒目獨立，且是採取「白底紅十字」，將會與紅十字會使用的白底紅十字產生混淆，而不准予註冊。此外，商標圖樣中的十字，若讓人誤以為產品有醫療效能，也不能註冊。

智慧財產局商標圖樣含「十字圖」之審查原則

智慧財產局於2019年6月18日草擬「商標圖樣含『十字圖』之審查原則」，並公開徵求意見，以下簡單介紹其重點。所謂的十字圖，指的是「由等長或接近等長，且外沿未經特殊設計之垂直與水平線條所構成的十字圖」。典型的圖案如下：

圖一、等長的紅十字圖 （圖片來源：TIPO） 分享 facebook

為什麼商標圖樣中含有十字圖，需要特別注意呢？主要原因有二：

1.會與紅十字會的標誌產生連結，使公眾誤認誤信其與紅十字會有關

商標法第30條第5款規定：「五、相同或近似於國際跨政府組織或國內外著名且具公益性機構之徽章、旗幟、其他徽記、縮寫或名稱，有致公眾誤認誤信之虞者。」由於紅十字國際委員會、國際紅十字會、各國紅十字會等，都固定使用「白底紅十字」標誌，代表與醫療、救援有關。

圖二、國際紅十字會組織與各國紅十字會組織之標誌 （圖片來源：TIPO） 分享 facebook

若一般公司申請商標圖案中，有使用醒目、獨立的白底紅十字圖案，會使公眾誤認誤信與紅十字會產生某種連結。例如，下述這個商標，因為採取「白底紅十字」的設計，且十字圖特別醒目、獨立，容易使人誤會其與紅十字會組織有某種連結，故不准予註冊。

圖三、與紅十字會組織混淆的商標 （圖片來源：商標圖樣含「十字圖」之審查原則，頁6） 分享 facebook

2.會讓人誤以為該產品具有醫療效能，而使公眾誤認誤信產品服務之性質

其次，商標法第30條第8款：「八、使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。」

商標圖樣中使用「十字圖」，常常是想傳達醫療、醫藥等概念。若商標圖樣中使用十字圖，是想傳達該商品具有醫療效能，但實際上未必真的有醫療效能（尤其食品、健康食品、化妝品不能為醫療效能之標示），就會因為可能「使公眾誤認誤信商品或服務之性質」，而不准予註冊。例如，圖四這個商標，指定使用於化妝品、髮乳、清潔乳液等商品，卻使用明顯的十字圖，傳達該商品具醫療效能的觀念印象，容易使公眾誤認誤信該商品之性質，而不准予註冊。

圖四、在商品上傳達醫療效能的商標 （圖片來源：商標圖樣含「十字圖」之審查原則，頁13） 分享 facebook

其他表達「加」、「正」或不醒目的十字記號沒有問題

商標圖樣中的十字記號，可能傳達的是「plus」、「正(positive)」、數學符號的「加號」概念。

只要符合下面幾點的十字圖，一般而言均可以註冊：

不是採用獨立醒目的白底紅十字；或 想表達的不是醫療效能；或 想表達的是「加號」、「正號」等概念。

以下列出台灣已註冊商標中，使用十字圖的各種情況。

圖五、含有十字圖的商標，且經核准註冊的各種情況 （圖片來源：智慧財產局商標檢索系統） 分享 facebook





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