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圖形商標專題／愛迪達三條線商標為何被歐盟認定無效？

2019-07-12 13:26北美智權報

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【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

歐盟普通法院（一審法院）於2019年6月19日，判決愛迪達（Adidas）的三條線商標不具識別性而無效，引發各界關注。

一般外界以為，愛迪達的三條線商標無法註冊，其實不然。若深入閱讀歐盟法院判決可以知道，主要的理由在於愛迪達所申請的商標及描述，和其長期使用的商標形式有所不同，是這次愛迪達註冊商標被認定無效的主要原因。

愛迪達註冊的「白底黑線」三條線商標

2013年12月18日，adidas公司向歐盟智慧財產局（EUIPO）申請註冊歐盟商標。所申請的商標圖案如下：

圖一、adidas申請歐盟智財局註冊的三條線商標 （圖片來源：T-307/17 ...
圖一、adidas申請歐盟智財局註冊的三條線商標 （圖片來源：T-307/17 - adidas v EUIPO - Shoe Branding Europe (2019).）
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該商標屬於一種「圖形商標」（figurative mark），其描述為「本商標由三條平行、等距離、相同寬度的線條所構成，使用於任何產品上、任何方向。」其指定使用於商標註冊國際商品及服務分類尼斯協定（Nice Agreement）第25類的「衣服；鞋類、帽類」。

該商標於2014年5月註冊成功，但2014年12月，比利時的歐洲鞋類品牌公會（Shoe Branding Europe BVBA）對該商標提出無效程序（相當於台灣的商標評定程序），認為其違反歐盟商標規章（Regulation 2017/1001）第7條(1)(b)的不具識別性，應該宣告無效。

2016年6月，歐盟智財局的無效審查科（Cancellation Division）認定，該商標確實不具先天識別性與後天識別性，而同意應宣告其無效。2017年3月，歐盟智財局的第二救濟委員會做出決定，駁回adidas的申訴。愛迪達因而上訴到歐盟普通法院。

所註冊商標的描述，應該限於長寬比5：1的三條線

歐盟智財局第二救濟委員會認為該商標無效的理由，是因為從該商標的圖案及描述，該三條線的商標具有長寬5：1的比例，而非任何的長度或者任何斜角的裁切。亦即，本案所註冊的商標的描述，不包括一般我們常看到的「不等長的三條線」愛迪達商標。

圖二、不等長的三長線愛迪達商標 （圖片來源：adidas）
圖二、不等長的三長線愛迪達商標 （圖片來源：adidas）
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愛迪達主張，當時申請時所謂的圖形商標，其實包含圖樣花紋商標（pattern mark），也就是說，如果是圖樣花紋商標，就不會限制三條線的長度（長寬比），也不會管是否斜角裁切。

但歐盟普通法院認為，既然愛迪達申請商標提供的圖案，就是有固定長寬比例（5：1），且在商標描述上，並沒有描述出線條長度可不受限制，或者裁切角度可不受限制。因此，就應該以圖片和描述來界定所申請的商標範圍。

實際使用的商標是暗底亮線條，與註冊商標不同

由於該三條線商標不具先天識別性，在後天識別性審查時，必須提出使用的證據。而所使用的商標，雖然不必和註冊商標一模一樣，但只允許「些微的不同」，亦即只能允許「不重要的變化」(insignificant variation)，而讓一般公眾認為使用的商標與註冊的商標大致相同（broadly equivalent）。

第二救濟委員會和歐盟法院認為，當註冊商標越簡單，則越小的變化就會被認為商標的特性有重要的改變。由於註冊的商標是白色底、黑色線條，但adidas所提供的使用證據，大部分卻是黑色（暗色）底、白色（亮色）線條，故實際使用與所註冊的商標有所不同。


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