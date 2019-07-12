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美國經濟成長放緩 台灣陷入保二危機

2019-07-12 13:26北美智權報

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【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

美國總統川普（Donald Trump）近期對聯準會貨幣政策的批評愈來愈激烈，也反映了美國可能已經需要啟動降息來維繫經濟成長。因此，如果連美國自己的經濟成長都自身難保，那麼向來以美國馬首是瞻的台灣，要撐住經濟成長就更加困難了。

在美國聯準會（FED）七月初提交給美國國會的貨幣政策報告中，聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）使用「增加中的不確定性（increased uncertainties）」以及「寂靜的通膨壓力（muted inflation pressures）」來描述當前的美國經濟現狀。事實上，早在6月19日，聯準會的利率決策會議後，雖然政策利率仍然維持不變，但聯準會對於未來景氣的觀點，已經從樂觀轉為審慎，甚至還釋出如果不確定性持續增加，將不排除採用更多貨幣政策工具（例如：降息）的消息。

聯準會報告，透露未來有降息可能

從聯準會理事成員對未來三年美國經濟成長率預測分布，更能看出經濟的不確定性有多高。2016至2018年間，美國經濟成長率連年提高，2018年甚至突破3%；但對於2019至2021年的預測，中位數卻各自降到2.1%至1.8%。長期來看，美國經濟成長率也將維持在1.9%的水準（圖1）。

圖1：聯準會對於未來三年美國經濟成長率預測 （資料來源：FED）
圖1：聯準會對於未來三年美國經濟成長率預測 （資料來源：FED）
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由於美國仍為台灣乃至於全球最主要的終端消費市場，因此許多研究機構也紛紛在第二季調降對全年經濟成長的預測。例如台綜院從2.34%調降到2.08%、瑞銀（UBS）從2.3%調降到1.85%、主計總處從2.27%調降到2.18%。而最晚公布的中央銀行，也從2.13%調降到2.06%。目前看來，台灣今年就會面臨經濟成長率的保二危機。

表1：國內外主要研究機構對台灣經濟成長率預測 （資料來源：中央銀行）
表1：國內外主要研究機構對台灣經濟成長率預測 （資料來源：中央銀行）
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外銷不振，是今年經濟成長率下修的主因。聯準會的貨幣政策報告中指出，從2017年開始，全球商品製造與貿易的成長速度就開始放緩，箇中原因包括各國的關稅措施還有需求衰退，以及科技業景氣呈現低迷。舉例來說，全球半導體產業的銷售額在2017年時達到高峰，但進入2018下半年之後就急遽衰退，一直到2019年第2季才有反轉的跡象。

台灣今年出口成長預估值，比去年更低

因此，雖然央行樂觀地分析，台灣下半年的出口，可望因為人工智慧、5G、物聯網等新興產業，以及美中貿易戰衍生的轉單效應出現好轉，但在美國自己都不樂觀的環境下，實在也很難有太大作為。事實上，央行所預估的2019全年出口成長率為2.5%，仍然比2018年的3.75%更低。

既然外銷不振，要撐住經濟成長就只能仰賴內需以及投資，這也是為什麼立法院在這個會期結束前，接連通過了《貨物稅條例》修正案以及《境外資金匯回管理運用及課稅條例》。前者旨在刺激民眾與企業購買高單價、產銷體系廣的節能電器（如：新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機）和大型車輛，也就是藉由消費來帶動製造業的生產；而後者更是寄望台商回流投資後，能夠創造更多就業機會，也確保台灣在貿易戰中的經濟利益。

問題是，既然全球經濟都充滿不確定性，不論企業或是個人，在花錢上都會更加審慎。以企業投資為例，美國總統川普繼中國之後，開始把貿易制裁對象指向墨西哥、越南、印度甚至歐盟。這些國家有的是長久的經貿夥伴，甚至是國際政治上的關鍵盟友，許多已經打算撤離中國、轉進這些國家的廠商，如今可能都得重新評估，因為沒人知道自己剛選定的投資地區，會不會正好是川普下一個制裁對象。

既然內、外都沒有好消息，台灣經濟今年恐怕也只能走一步算一步了。


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