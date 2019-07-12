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智慧醫療：醫院照護制度也要拼轉型

2019-07-12 11:02北美智權報

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【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

2025年的台灣，預估有20％的老齡人口，屆時將有500萬人口超過65歲，加上少子化的關係，以前是七個人照顧一個人，2030年會變成4個人照顧一個人，隨著人口結構朝向「倒金字塔」邁進，意謂著全世界都將面對更險峻的健康照護問題。臺北醫學大學附設醫院院長陳瑞杰自上任以來，致力將北醫附醫打造成智慧醫院，除了發展智能重症照護系統，還建立健康醫療區塊鏈平台，陳瑞杰最常掛在嘴上的口頭禪是：「健康是選擇，不是巧合」！

陳瑞杰在「智慧醫療4.0未來趨勢論壇」演講時指出，大數據聽起來很遙遠，卻是醫療決策的來源，也是醫療改變的重要趨勢，以前醫生一天要寫兩次病歷，現在有電腦幫醫生，將精準的數據搜集成資料庫。當醫療決策成為醫囑後，經過執行變成病歷，各種檢查的結果匯集起來就是健康資料，問題是資料蒐集後，如何進一步整理變成有用的知識。健康數據來自保險的資料、研究的資料，甚至是智慧型裝置的數據回報；雖然資料量不斷在上升，有沒有意義才是重點，因為高達80％非結構性的資料都是不能用的。陳瑞杰強調，要建構智慧醫院關鍵有三點，就是卓越、效率和有感。

圖一、臺北醫學大學附設醫院院長陳瑞杰（圖左一）參加「智慧醫療4.0未來趨勢論壇」...
圖一、臺北醫學大學附設醫院院長陳瑞杰（圖左一）參加「智慧醫療4.0未來趨勢論壇」， 以「未來創新局勢分享」發表演說。 （圖片來源：吳碧娥攝影）
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北醫附醫攜手台灣人工智慧實驗室，打造智慧醫院

以打造世界級精準醫療生態圈為目標的台灣人工智慧實驗室，主攻數位醫療、智慧城市、人機互動三大領域，和北醫附醫合作打造智慧醫院已有兩年，由北醫附醫提供專家標注的臨床資料，將台灣人工智慧實驗室開發的AI演算法與系統研究成果，建置於北醫附醫的臨床系統，「TED-ICU智能重症照護系統」就是雙方合作的第一項成果。

陳瑞杰指出，加護病房病情瞬息萬變，其中敗血症是重症醫療很重要且致命的疾病，目前篩檢敗血症的方式如SOFA、SIRS、MEWS均有其限制，若能及早發現給予抗生素等其他治療，可有效提升病患的預後。北醫附醫和台灣人工智慧實驗室合作，2017年開始在加護病房全面導入「TED-ICU智能重症照護系統」，自動完成病患的生理資訊拋轉、整合、計算與紀錄，並用數據預測敗血症的發生率，可預測病患4小時後敗血症的風險，成功提升敗血症病患的存活率。

陳瑞杰也提到，以前醫院有兩個的地方最常出錯，一個是藥師配錯藥，一個是護理師到病房分錯藥，導入機器人協助後，不但解決這樣的問題，也讓藥庫更乾淨。如果踏進北醫附醫的病房，會發現沒有傳統的病房護理站，看不到護理師在護理站忙進忙出的熟悉畫面，取而代之的是寬敞且明亮的接待區和病患家屬休憩的開放空間，護理站被半隱藏在後，最大的差別是「原本厚重的病歷不見了」，透過觸控式電子白板，舉凡病人照護的分配及特殊註記、醫師或醫療處置等聯繫，各類資訊都能在白板上一覽無遺。

圖二、北醫附醫增設電子白板的護理站，隨時監測病房病患的狀態 （圖片來源：北醫附醫...
圖二、北醫附醫增設電子白板的護理站，隨時監測病房病患的狀態 （圖片來源：北醫附醫）
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醫療制度也能結合區塊鏈

除此之外，北醫附醫已於去年推出「智鏈護照」，正式啟動「健康醫療區塊鏈平台」，創新運用區塊鏈技術推出智鏈護照，全面提升轉診服務，建構並整合個人健康照護網絡；民眾可於24小時內取得完整病歷摘要、檢查影像等就醫及健檢資訊，並可智慧授權給其他醫院及診所醫師瀏覽，機構間轉診無須返院申請病歷，大幅提升轉診精確性及便利性。北醫附醫將區塊鏈特有的儲存及加密優勢，用來保障個人隱私與病歷的安全，將區塊鏈技術運用於健康管理和轉診等，串連成以病人為中心的智慧健康照護生活圈。

陳瑞杰認為，全世界正在面臨險峻的健康產業問題，因為人口越來越老、慢性病越來越多，照護人員不足與長照都是問題，所有的照護系統必須要「去中心化」（Decentralization），打破過去集中式管理的醫療照護體制與病歷儲存，每家醫院之間必須相互連結，共同建立健康醫療區塊鏈平台。一個病人有可能在八家不同醫院看病，若能將八家醫院的病歷整合，讓權利交回病人手上，病患跨院就醫不再需要經歷繁複的資料申請，將區塊鏈概念導入醫院後，從過去以「機構」為中心變成以「個人」為中心，個人的病歷資料會以加密方式儲存，上傳前均經加密演算，讓大醫院與診所的資料都能共享，使用前再予解密，更能保有病患的隱私及記錄的安全。面對分級醫療以及長期照護的需求，健康醫療區塊鏈平台的建立，才能大幅提高民眾的轉診意願。


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