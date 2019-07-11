美國景氣榮景逼近末期？

【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

2008年美國爆發次級房貸以後，全球景氣陷入大衰退，美國聯準會（FED）實施大規模的貨幣量化寬鬆（QE）政策，加上美國政府透過多種行政手段和金融改革，終於挽救美國衰退的經濟，2009年美國經濟就止跌轉為溫和復甦。

一轉眼十年過去了，美國景氣成長進入十年以上的超長榮景，不管是民主黨歐巴馬（Obama）總統還是共和黨川普（Trump）總統，他們大部分的任期內，美國景氣都是正面成長，即使川普第一任期下半場，中國和美國的貿易談判一度陷入低迷，全球貿易成長出現緊縮，但是美國的實體經濟仍然維持相對穩定的成長，因為減稅效益，美國的整體經濟甚至維持更堅強的穩定成長，和前一季相比，美國的GDP成長年率在最近四季的表現，是近三年來最好的時期。

圖1：2019年第1季美國GDP成長率（%） （資料來源：https://tradingeconomics.com） 分享 facebook

換成和去年同期相比的美國GDP年度成長率來觀察，美國實體經濟成長的抗壓性其實相對理想的，即使是2018年第4季，表現還是比2017年第4季來得理想，美國實體經濟其實沒有那麼悲觀。

圖2：2019年第1季美國GDP年度成長率（%） （資料來源：https://tradingeconomics.com） 分享 facebook

圖3：2019年5月美國非農業就業人口（千人） （資料來源：https://tradingeconomics.com） 分享 facebook

圖4：2019年3月美國薪資年成長率（%） （資料來源：https://tradingeconomics.com） 分享 facebook

圖5：2019年6月美國初領失業救濟金人數（千人） （資料來源：https://tradingeconomics.com） 分享 facebook

美國最近一季內的非農業就業人口、初領失業救濟金人數、薪資年成長率，整體還是維持在相對理想的狀態。初領失業救濟金人數降到1970年以來的最低水準（美國總人口比1970年代增加1.2億人），薪資年增率在相對高基期的條件，維持在4%成長，2019年4月份就業職缺超過780萬個，同期失業人口不到600萬人，總就業人口約1.56億人（金融海嘯以前的就業人口高峰約1.46億人），絕大部分的就業人口都是全職就業，川普任期內的兼職就業人口甚至轉為下降趨勢，綜合數據顯示，美國景氣仍處於巔峰狀態，至少尚未現明顯走下坡的徵兆。不過走了十年的多頭景氣擴張循環，也不會無止盡走下去，景氣擴張和收縮會交替出現，隨著景氣擴張越來越接近末期，收縮恐怕也會越來越逼近！

圖6：1998至今美債殖利率曲線 （資料來源：https://fred.stlouisfed.org） 分享 facebook

從美國各年期的國債殖利率走勢可以觀察到，美國景氣進入衰退循環（灰色區塊）以前，美國短期和長期國債的殖利率會逐漸收斂到相對接近的狀態（殖利率全倒掛），這樣的金融環境一形成，等於是暗示美國FED即將要進入降息循環。

表1：美國歷次期中大選後S&P 500變化 （資料來源：https://bullmarkets.co/3rd-year-presidential-cycle-bullish-stocks/） 分享 facebook

但實務上，還要考量美國政局的可能影響，對於川普政府來說，美國2020年第四季會進行總統大選，美國股市的上漲，除了反映景氣榮景之外，對於美國的退休儲蓄計畫（(401K Plan）也能產生很大的正面幫助，它可是攸關美國中老年齡層的財富成長，所以選舉前的美股多頭表現，對於美國選情也有很大的影響，近年來美國大選前，美股先大跌的案例，就是2008年的總統選舉，共和黨的小布希任期結束後直接政黨輪替，由民主黨的歐巴馬上台，期中選舉後，按照以往的歷史統計，美國股市通常會相對理想（1950年以來，S&P500指數在期中選舉後，6個月、9個月、12個月、18個月，上漲的機率是100%），對於美國執政黨來說，若美國景氣成長可以持續到2020年總統大選前一季，這樣對於選情最有利，所以美國股市多頭若能延續到2020年第三季後，選戰結束，執政黨不需要急著推出股市利多，加上美債殖利率很可能全倒掛，那麼2020年第四季後的美國景氣，蠻高機率會出現榮景後的修正。





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