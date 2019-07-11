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孫協志離婚4年 爆秘戀小11歲夏宇童

與阿里傳緋聞、和騰訊談戀愛 最後下嫁蘇寧——中國家樂福的無奈之選？

2019-07-11 15:08北美智權報

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

慘淡收場。或許是大多數人看到蘇寧易購併購家樂福中國80%股權後的感受。

2019年6月23日，蘇寧易購公告稱，旗下全資子公司蘇寧國際擬出資人民幣（下同）48億元收購家樂福中國80%股份。本次交易完成後，蘇寧易購將成為家樂福中國控股股東，家樂福集團持股比例降至20%。

簡單說，目前遍佈大陸眾多城市的家樂福超市，實際控制權已經由蘇寧易購接手。

曾經何時，家樂福在量販店領域，不僅是品牌的象徵，也是品質的代表，更是很多年輕用戶線下消費的重要場所，在品牌影響力和美譽度等方面應該是遠高於蘇寧、國美或物美等大陸零售巨頭的。

如今，曾經的量販巨頭家樂福中國委身蘇寧易購，不僅預示著零售業態變革已經不可逆轉，更重要的是，也顯示阿里、騰訊、京東或蘇寧等電商巨頭的線下零售業大戰已接近尾聲。

家樂福中國：從巨無霸到雞肋，新零售轉型錯過阿里和騰訊

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早在2017年11月，阿里巴巴與家樂福牽手的緋聞已經滿天飛了，一來當時法國零售巨頭歐尚選擇了阿里，二來家樂福也是零售巨頭，兩者門當戶對。

誰都沒有想到幾個月後，真正開始和家樂福談婚論嫁的對象變成了騰訊。

2018年1月23日，家樂福宣佈，騰訊與永輝將對家樂福中國進行潛在投資，且家樂福與騰訊已達成在華戰略合作協議。家樂福正式與騰訊談戀愛，選擇充滿了戲劇性。

簡單說，在2017年11月至2018年1月期間，家樂福還是阿里巴巴和騰訊等對「新零售」虎視眈眈，各方追捧、爭奪的「香餑餑」，也就是掌握著談判的主動權。

但是，誰也未曾料到，一年半之後，情況急轉幾下。

2019年6月23日，蘇寧易購公告成為家樂福中國控股股東，家樂福集團持股比例降至20%。簡單說，家樂福中國新零售轉型之路，從與阿里巴巴傳緋聞，再與騰訊談戀愛，但是，最後卻嫁給蘇寧易購了。

蘇寧易購的角度來看，能吃下家樂福中國80%股權，對其絕對是好事，不僅對於品牌影響力的提升是重大利好，更重要的是付出的代價並不算高，應該算是撿了個便宜。

新零售轉型：阿里、蘇寧和京東，一次各自表述的共同之選

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CNNIC發佈的數據顯示，2016年大陸網購用戶規模為4.67億，較2015年相比，增幅為12.9%， 2015年較2014年的增幅為14.3%。

簡單說，在2016年前後，大陸網購用戶增速有放緩的趨勢，這意味著包括阿里巴巴、京東等在內的電商巨頭，留給他們的「網購紅利」正在變薄、變少，流量獲取的成本或獲客成本將會逐步提高，因此，加快轉型也就成為他們的共同選擇。

2016年10月，阿里巴巴馬雲在雲棲大會上首次提出新零售的概念，提出以用戶為中心，通過大數據重構「人、貨、場」，全面打通線上線下。

2017年3月，蘇寧張近東在「兩會」上提出「智慧零售」的概念。未來零售是智慧零售，智慧零售是運用互聯網、物聯網技術，感知消費習慣，預測消費趨勢，引導生產製造，為消費者提供多樣化、個性化的產品和服務。

2017年7月，在當年的互聯網大會上，京東創始人劉強東提出了「無界零售」理念，京東認為，第四次零售革命的實質是無界零售，終極目標是在「知人、知貨、知場」的基礎上，重構零售的成本、效率、體驗。零售的未來不是「帝國」，而是「盟國」，每個參與者將自己的那塊或那幾塊「積木」定義清楚，透過不斷優化，最終不同的積木組合在一起，演化出無界零售的無界場景。

總體來看，在2016年至2017年，不論是「新零售」，還是「智慧零售」，抑或是「無界零售」，本質上都是希望改變線上線下零售業態相殺競爭的狀態，希望實現多方多環節的共贏。


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