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淺談日本特許申請時之先前技術資訊揭露義務

2019-07-11 14:37北美智權報

【吾思／資深專利工作者】

說到申請專利時的先前技術資訊揭露義務，大家第一個想到的可能是美國的資訊揭露聲明書（Information Disclosure Statement，IDS）。其實包括台灣在內的許多國家，都有要求申請人在說明書中記載先前技術。例如五邊局（美國、歐洲、中國大陸、日本、韓國，簡稱IP5）在幾年前所舉辦專利調和專家平台（Patent Harmonization Experts Panel，PHEP）會議之報告「先前技術之引用」中，即有記載五邊局對於申請人於說明書中引用先前技術之相關規定。

不過各國對於先前技術資訊揭露義務的立法重點有所不同，所要求揭露的內容和未能滿足先前技術資訊揭露義務的法律效果自然也有所差異。屬於五邊局之一員的日本即有明文規定未能履行先前技術資訊揭露義務有可能導致拒絕准予專利的理由，未履行義務的後果不容小覷，值得大家注意。

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本期我們來談談日本的先前技術資訊揭露義務的精神、其所要求揭露的內容、以及其法律效果。

日本的先前技術文獻資訊揭露要件的目的及概要

日本現行專利制度中，先前技術資訊揭露義務的正式名稱是「先前技術文獻資訊揭露要件 （先行技術文献情報開示要件）」，主要規定在特許法第36條第4項第2款。

此一要件規範的目的，主要在於要求申請人對於專利申請案之審查提供協助，讓審查委員可以利用申請人所提供的先前技術文獻，來判斷申請人所請發明是否具有新穎性及進步性，並評估申請人所請發明與先前技術間之關係，同時協助理解申請人所請發明對於先前技術的貢獻及實施方式等。

所謂的「先前技術文獻資訊揭露要件」，是規定專利申請人在提出特許申請時，如果已知悉與申請特許之發明相關的先前技術文獻，就應該在特許申請案之說明書中，明確記載該先前技術文獻之出處。即使申請人已經在說明書之先前技術一節中詳細記載先前技術之實質內容，還是需要依照該規定，在說明書中記載先前技術文獻的書目資料或其來源出處，才算是滿足「先前技術文獻資訊揭露要件」。

哪些先前技術是必須揭露的？

「先前技術文獻資訊揭露要件」所要求揭露的對象，主要是申請人在申請特許時已知悉的先前技術文獻。

因此，在特許法相關規定定義之先前技術所包含的三種態樣（申請前已見於刊物者、已公開實施者、已為公眾所知悉者）當中，只有「申請前已見於刊物者」才是「先前技術文獻資訊揭露要件」所要求揭露的對象。

而且，與申請特許之發明相關且已於申請前公開的刊物，還必須是「申請人在申請特許時已知悉」的，才屬於「先前技術文獻資訊揭露要件」所要求揭露的對象。

在這裡需要注意的是，所謂的「申請人在申請特許時已知悉」的這個判斷知悉與否的時間點，在不同的申請案類型中有不一樣的認定方式。

就分割案或出願變更（即我國之改請）申請案而言，判斷知悉與否的時間點是母案申請日。因此，如果在母案申請日之後才知悉的先前技術文獻，並不需要特別在提出分割或出願變更時修正說明書，想辦法加入先前技術文獻的出處，來滿足「先前技術文獻資訊揭露要件」。

就主張日本國內優先權之申請案而言，判斷知悉與否的時間點是後案申請日。因此，如果在國內優先權基礎案申請日之後才知悉的先前技術文獻，必須在提出後案時，特別在後案的說明書中加入先前技術文獻的來源出處等揭露內容，來滿足「先前技術文獻資訊揭露要件」。

就主張外國優先權之申請案而言，判斷知悉與否的時間點是日本申請案的申請日。因此，如果在外國優先權基礎案申請日之後才知悉的先前技術文獻，必須在提出日本申請案時，特別在日本申請案的說明書中加入先前技術文獻的來源出處等揭露內容，來滿足「先前技術文獻資訊揭露要件」。就此種情況來說，如果外國優先權基礎案是美國案，或者是專利家族中也有美國申請案，則要注意也應該向美國專利商標局提出美國申請案的IDS，將記載在日本申請案中的先前技術文獻向美國專利商標局陳報。

就PCT國際申請案而言，判斷知悉與否的時間點是PCT國際申請案的申請日。因此，如果在PCT國際申請案申請日之後才知悉的先前技術文獻，並不需要特別在進入日本國家階段時修正說明書，想辦法加入先前技術文獻的出處，來滿足「先前技術文獻資訊揭露要件」


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