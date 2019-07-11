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專利侵權損害賠償 是否應列入專利貢獻度？

2019-07-11 14:33北美智權報

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

日前台灣科技法學會與交通大學科技法律研究所共同舉辦「專利侵權損害賠償研討會」，與會學者專家均一致肯定，專利侵權的損害賠償應考慮貢獻度；但若以「不當得利」作為請求權基礎，恐將架空專利法第96、97條關於侵權行為損害賠償的規範。

台灣法院常被抱怨原告勝訴率過低，被認為對原告不友善；另一方面，法院為了洗刷這種印象，亦有傾向做出高額損害賠償的趨勢。瑞智法律事務所合夥律師陳群顯指出，專利損害賠償的困難點，來自於資料取得的困難度，要計算專利所受到的損害，必須經過證據調查，當侵權人拒絕提出證據時，法院在處理上將遭遇困難。以最常出現爭議的科技業來說，一個電子產品上面，可能同時存在1～2萬個專利，在複數專利堆疊的情況下，將是決定損害賠償金額是否合理的關鍵因素。

台灣科技法學會理事長劉尚志指出，在台灣法院判決實證中，依侵害人因侵害行為所得利益計算，是訴訟實務最主流的計算方式，台灣有52％的專利訴訟都是採「利益說」；在美國則是以「合理權利金」比例最高。

表一、專利侵權損害賠償計算態樣 （資料來源：劉尚志簡報／吳碧娥整理）
表一、專利侵權損害賠償計算態樣 （資料來源：劉尚志簡報／吳碧娥整理）
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複數專利、技術堆疊如何處理？

在日前舉辦的「專利侵權損害賠償研討會」中，討論到以侵權人利得計算專利侵權賠償時，是否應納入專利貢獻度？陳群顯認為，只能包含侵權人的「所得利益」，而且必須具有明確的因果關係，這也是國際間實務趨勢，不應該雙重懲罰，即可避免不合理的情況發生。而貢獻度的觀念，應適用於所有專利侵權損害賠償的計算方法，在計算侵權人的不當得利時，不管是採用「利益說」或 是「合理權利金」，都應以「所受利益」為限。

陳群顯強調，不能一方面承認貢獻度，另一方面又以利益說具制裁而不予以扣除，更不能因為認定困難，就認定專利對產品的貢獻度占比高達100％。技術貢獻對於專利價值在侵權損害賠償計算上具有重要性，精緻化及合理化計算損害賠償是國際間重要的趨勢，目前台灣相關發展與國際趨勢算是一致。

圖一、由瑞智法律事務所合夥律師陳群顯（圖右）說明合理專利損害賠償金額之重要實務趨...
圖一、由瑞智法律事務所合夥律師陳群顯（圖右）說明合理專利損害賠償金額之重要實務趨勢。 （吳碧娥／攝影）
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貢獻度的由來

新竹地方法院法官吳靜怡指出，「整體市場價值法則」（Entire Market Value rule）的由來，是彌補專利權人銷售的「所失利益」，將之應用在「合理權利金基礎」上的選擇。不過，因為美國過度應用「整體市場價值法則」，造成計算膨脹合理權利金，近年才會發展出「最小可銷售元件」或是「貢獻度」的概念作為制衡。吳靜怡進一步解釋，「最小可銷售元件」或是「貢獻度」其實是一種分配法則，是為了因應產品利用技術複雜化和產品標準化而生，例如標準基礎專利（SEP）等多元件產品出現，衍生的「權利金堆疊」（royalty stacking）問題，加上外界對於陪審團錯誤計算合理權利金的疑慮，因此美國開始限縮「整體市場價值法則」的應用。

圖二、「專利侵權損害賠償研討會」第一場座談，左起為交通大學科技法律學院副教授陳在...
圖二、「專利侵權損害賠償研討會」第一場座談，左起為交通大學科技法律學院副教授陳在方、 瑞智法律事務所合夥律師陳群顯、智慧財產法院庭長李維心、新竹地方法院法官吳靜怡。 （吳碧娥／攝影）
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專利貢獻度如何計算？

政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授宋皇志指出，專利侵權訴訟的損害賠償，應該要考量專利的貢獻度，但是否能以「不當得利」作為請求權基礎，則有進一步商榷的空間。宋皇志認為，如果允許專利人以「不當得利」請求，很可能架空專利法第96、97條關於侵權行為損害賠償的規範。至於專利的權利範圍，原則上應以「最小銷售單位」計算，在認定上不宜過嚴；若專利權人能證明三要件，應允許以「整體產品」作為合理授權金的計算基礎。

雲林科技大學科技法律研究所教授楊智傑同樣認為，專利法是特別法，他反對在專利法的時效消滅後，還可以使用民法的不當得利請求賠償。合理權利金是損害認定的一種方式，但不能用來作為「得利」的認定，只能主張侵權人「因專利而多獲得的利益」。

圖三、「專利侵權損害賠償研討會」第二場座談，左起為交通大學科技法律學院助理教授莊...
圖三、「專利侵權損害賠償研討會」第二場座談，左起為交通大學科技法律學院助理教授莊弘鈺、政治大學科技管理 與智慧財產研究所副教授宋皇志、台灣科技法學會理事長劉尚志、雲林科技大學科技法律研究所教授楊智傑。 （吳碧娥／攝影）
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台灣科技法學會理事長劉尚志指出，現在產品都是複數專利，若不計算貢獻度，或把少數幾個專利擴充為專利權人全部的貢獻，都是不合理的，應該要使用個別的貢獻度，迴避專利堆疊。若把非專利的貢獻，也交給了專利權人，就會變成專利權人的不當得利，原本應該是要計算侵權人的不當得利，反而變成專利權人的不當得利。因此劉尚志建議，應由侵權人舉證，法院可從技術面與市場面角度考量技術對於產品的貢獻度，再制定一定比率。若以合理權利金計算損害賠償範圍時，應如同「利益說」將專利技術的貢獻也納入考量。

交通大學科技法律學院助理教授莊弘鈺則表示，國外關於權利金或是貢獻度的處理方式是非常細緻的，台灣未來在討論合理權利金或貢獻度時，可以考慮比照國外案例，先將系爭專利本身考慮清楚，除了侵權認定，包括還有多少專利家族、專利有效性和專利品質；進一步考量系爭專利佔所有專利複合的比例是多少，再將專利對應到技術結構、技術結構對應到產品結構、產品結構對應到營收結構，做為思考專利貢獻度的路徑。


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