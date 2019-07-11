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專利發明人填AI系統可行乎？

2019-07-11 14:31北美智權報

【黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組】

發明專利申請案可以把AI系統列為發明人嗎？AI系統可以是專利所有權人嗎？根據EPO委外研究報告，包括EPO在內，許多國家地區目前的兩個答案皆為否定。

人工智慧AI應用日新月異，在專利世界除了看到相關發明申請案井噴成長，也開始有更多人投入討論隨之衍生的權利制度問題，像是發明專利申請案可以把AI系統列為發明人嗎？AI系統可以是專利所有權人嗎？AIPLA所作研究顯示，IP5五大局裡，中、日、韓、美四國皆定義發明人為自然人，僅EPO無明確定義及判例可參考，但依EPO委託倫敦瑪麗皇后大學教授Noam Shemtov所做研究，EPO與其他主要專利局站同一陣線，前述兩個問題的答案，EPO皆為否定。

WIPO 2019 AI報告指出，自1950年代AI概念萌芽，迄今已有近34萬個AI相關發明、發表的科學文獻超過160萬篇。儘管AI並無統一定義，但人稱中國AI教父的吳恩達說，AI是新電能，很難想像有任何產業會不被AI改造。在各項AI技術領域中，目前以機器學習ML的發展勢頭最突出，近13.5萬件已公開的專利文獻都與ML有關，占全部AI發明專利文獻的比重超過1/3，且新案申請件數仍在快速累積中。以2016年數據為例，全年共有ML新申請案20195件，2013~2016平均年成長率達28%，而屬ML分支的深度學習及神經網路發明，此一數據更分別達到175%、46%。

然而，AI發展時間雖早，相關科學論文卻是自2001年左右才大量發表，時序再過一輪，始有AI發明大量申請專利。論文對發明的比率，2010年為8比1，但到2016年已降至3比1，顯示AI技術逐漸步出理論研究的象牙塔，開始進入較成熟的商業應用階段。當機器開始發明，有些問題自然得有人回答：專利申請案的發明人欄能填AI嗎？AI領域的可專利性要件是否需有不同標準？「所屬技術領域中具有通常知識者」的概念會否隨AI興起而變化？

AI發明人？

比方有學者認為，AI創造不應享有智權保護，而WIPO總幹事Francis Gurry則說看不出「給機器發明人的權利能產生價值」。這種想法似乎恰是目前國際主流。

以中國為例，中國專利法施行細則第13條規定：專利法所稱發明人或者設計人，是指對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻的人。在完成發明創造過程中，只負責組織工作的人、為物質技術條件的利用提供方便的人或者從事其他輔助工作的人，不是發明人或者設計人。

所以重點在「實質性特點」及「創造性貢獻」，但中國專利法、實施細則、審查指南皆未說明兩詞實質意義。惟按(2011)滬一中民五(知)初字第1號、(2012)穗中法知民初字第10號等判例論述，「實質性特點」似與中國專利法第22條第3款進步性定義同一用語同義，即相對於先前技術不顯而易見的特徵，「所謂實質性特點，是指發明創造的設計要點或關鍵技術特徵，體現著該發明創造與已有成果的技術差別；所謂創造性貢獻，是指創新性的智力勞動。只有在發明創造的過程中，對創造出與已有成果的技術差別作出了創新性勞動的人，才是發明創造的發明人或設計人，並依法享有該項發明創造的署名權」。

而近年人工智慧的發展儘管一日千里，但和人類智慧仍有不小差距。2016年一份研究報告顯示，根據2012/13年所做意見調查，549位受邀的AI領域專家中有170人回覆，取中位數預測，約有五成預估可在2040-2050年發展出高階ML技術，預估是2075年的數據比例拉高為九成。換言之，除非中國專利法規短期內有大幅度修訂，又或回覆專家們的預測失準，未來20年，甚至未來50年，AI系統都未必能有創新性智力上的勞動貢獻，難以達到中國專利法規劃下的發明人資格門檻。

實際上，不只中國，依前述EPO委外報告整理，包括EPO及美國、日本、韓國、英國、德國、法國、瑞士，目前皆規定或推定僅限自然人可為發明人，公司等法人不可列為發明人。當機器加入發明行列，儘管EPO及前述八國各自的用語及判準有異，但依其現行法規，也都無法以AI系統作專利發明人。以EPO為例，依這份EPO委外製作的報告所說，若有歐洲專利申請案提示AI系統為發明人，有可能被依EPC第81條及細則第19條條文發出核駁、拒予專利。

AI發明所有權人？

發明衍生權利的所有權，除非屬職務發明，否則一般歸發明人所有。根據EPO委外報告的彙整，EPO及美國、中國、日本、韓國、英國、德國、法國、瑞士等八國，面對職務發明且滿足其國內法各項要件，多半會由雇主取得發明相關權利。例外有三：

  1. 德國雇員發明法規定，職務發明相關權利原屬雇員，但除非雇主在規定期間將權利釋回給雇員，之後會依法自動轉歸雇主所有（由雇員取得職務發明初始權利這點，挪威、丹麥、芬蘭、瑞典有類似制度）；

  2. 日本專利法第35條規定，職務發明相關權利由雇員取得，但雇主可取得相關權利的非專屬授權；

  3. 韓國發明振興法規定，除非有預約繼受事實，否則職務發明相關權利由雇員取得。

只不過，不論是否為職務發明，發明衍生的權利，其源頭在於發明、發明人，而EPO及前述八國目前皆不接受以AI系統作專利發明人。一來賦予AI系統發明人身分意義不大，公共政策面向似無著力點；再則，傳統的所有權概念及雇佣概念亦無法順利套用，AI系統無法擁有產權，也不可能被雇作勞工，在現在的法規制度下，自然不可能有AI發明所有權人。

當然，隨AI技術持續發展，有朝一日各國終需大修法規制度，或許未來就會允許以AI系統作專利發明的發明人，進而有機會出現AI發明所有權人。那麼，到那一天，依這份EPO委外研究報告描述，AI系統有可能取得法人位格，同時也需要為此設計對應的註冊制度。至於如何判斷AI系統能否列為發明人？因AI系統不會有概念生成的動作，實際工作貢獻將是唯一指標，簡言之，足以令自然人被認定為發明人的產出貢獻，亦應足以令AI系統被認定為發明人。


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