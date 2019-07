字型設計在台灣之法律保護

許慈真/北美智權報 專欄作家

「字型之亂」雖因微軟、華康字型陸續發表聲明而趨緩,但相關法律爭議並未真正解決,其關鍵在於如何平衡使用者與權利人雙方利益:在使用者一端,由於現代社會之資訊傳遞離不開字型,合法使用或能否商業利用之範圍務必明確;在權利人一端,其保護範圍是否必然限於整組字群而不及於個別文字,不無疑問。

現今社會上設計無所不在,但大眾最頻繁接觸也最容易忽視的,莫過於字型設計。舉凡利用電腦打字、閱讀報章書籍、播報新聞等場合,字型皆是不可或缺的溝通媒介。儘管如此,字型保護歷來未受太多重視,直至2018年因華康字型(威鋒數位)是否針對新細明體及標楷體收費引發「字型之亂」後,字型保護才一躍成為熱門話題。本文試彙整我國目前實務看法並說明問題癥結,供各方參考。

字體與字型

字體(typeface)之概念源自活字印刷術,以往係指由字體設計師創作後,熔化鉛、錫、銻等金屬混合注入模具製成之字母、數字或符號而言,呈現一定風格與特徵;而字型(font)在活字製作程序上,乃指由鑄造廠或字體設計師製造用以印刷字型之金屬方塊,在電腦字型應用上,則泛指字體之物理上體現,包括具三度空間實體或是電腦檔案。簡言之,「字體乃吾人之所見,字型為吾人之所用」(font is what you use, and typeface is what you see)。

以電腦字型來說,常見字體包括Arial、Helvetica、Times、Verdana等,結合各種大小或粗體、斜體、襯線等樣式後,則成為字型,例如「Arial 10pt bold」、「Verdana 14pt italic」等,此點差異在活字印刷時期較易區辨,設計師如需要不同尺寸或其他樣式之字型,必須逐一鑄造個別金屬方塊,以供印刷使用,但在普遍使用電腦字型之今日,字體與字型之區辨已逐漸模糊。

值得注意的是,我國所稱之「字型繪畫」雖名為「字型」,但按其含義及主管機關英譯名「letter form drawing (typeface) 」,實屬前述「字體」概念。惟本文仍循通常認知及用法,以「字型/字型設計」稱呼。

著作權保護

在我國,不論是刻印、印刷字型或電腦字型,均受著作權法保護:依據《著作權法第五條第一項各款著作內容例示》,字型屬於美術著作之「字型繪畫」,並具備後述幾項特徵:

包含常用字彙之整組字群,每一字均有相同設計特質; 以「整組字群」之文字為素材所為整體性繪畫之藝術創作,表達出整體性創意; 符合狹義之原創性(非抄襲他人著作)以及創作性(具一定創作高度)要件(兩者合稱「原創性」)。

因此,如直接將無著作權之古型字(如明體字或宋體字)經掃描、軟體自動描邊、自動或手動刪除雜訊等處理後集合成字型檔案,而未加入新創意,實屬重製行為,尚不因此創作出受保護之字型繪畫。

另一方面,設計師製作電腦字型檔案時,如符合「直接或間接使電腦產生一定結果為目的所組成指令組合」,亦受電腦程式著作之保護。他人使用時如調換字型編碼而涉及修改字型檔案之原始碼或目的碼,可能構成重製及改作電腦程式著作之行為;倘若於列印出字型後,利用電腦程式之數學運算得出新曲線以產生新字型,則可能構成重製及改作美術著作或電腦程式著作之行為。

字型受著作權法保護固無問題,但其保護範圍卻有所限制:按智慧局解釋,字型繪畫之保護標的係具有原創性及創作性之「整組字群」,尚不及於該組字群中之個別文字,此乃因文字具有訊息傳達及溝通之高度實用性功能,為避免有礙知識傳播與文化發展,實不宜允許著作財產權人限制或禁止輸出字型軟體中之個別文字利用,其例示情形如下:

除專門以製作「字型繪畫」重製物為目的之利用行為外(例如將受保護字型之全部或一部製作成字型軟體販售),得以社會通常使用方式利用,包括打字輸出印刷於書籍上出版之行為。

著作權人得就他人未經授權重製整組電腦字型之行為(例如灌錄至電腦)主張侵權,惟不得就使用電腦字型輸出特定字詞之部分主張侵權。

商標申請人使用以電腦字型輸出特定字詞之商標之行為,並非著作權法保護範圍,故不構成侵權。

設計業者購買合法電腦字型並輸出特定字詞(包括商品名稱、公司行號名稱、廣告用語、聯絡方式、美工圖檔等)進行廣告設計,以及廣告客戶將含有特定字詞之廣告設計用於網路傳播或印製廣宣材料,該等行為均不構成侵權。

消費者安裝合法授權之字型軟體後,使用該電腦字型軟體輸出個別文字作為影片字幕之行為,並非著作權法保護範圍,自無侵權問題;但如未經授權而下載安裝電腦字型軟體,仍可能構成電腦程式著作及美術著作之侵權。

綜上所述,智慧局認為只要是使用「合法授權軟體」輸出個別文字,實無侵害著作財產權之疑慮,但也多次表示,特定字型是否屬於美術著作,或利用人之行為是否違反授權契約,應循個案判斷,智慧局無法就此提供意見。





