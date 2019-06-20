TIPO自7月1日起修改新型專利技術報告作業方式 賦予專利權人意見申復機會

分享 facebook 【李淑蓮整理╱北美智權報 編輯部】

智慧財產局 (TIPO) 於2019年6月11日發出公告，指出TIPO將修改新型專利技術報告作業方式，賦予專利權人於申請專利範圍有任一請求項不具新穎性或不具進步性要件之意見申復機會。台灣本土法人近10年來每年申請及公告之新型專利平均超過2萬件，對眾多之新型專利申請人來說，可說是利多消息。新的作業方式將於7月1日起生效。

修改後之作業方式

2019年7月1起新型專利技術報告通知說明作業之改進措施重點有2，分述如下：

現行作業係判斷全部請求項均不具新穎性及（或）不具進步性要件 (比對結果代碼1~3) 時，發出「技術報告引用文獻通知函」通知專利權人儘速提出說明，而本次修訂後審查人員若判斷有任一請求項不具新穎性及（或）不具進步性要件 (比對結果代碼1~3) 時，即會發出「技術報告引用文獻通知函」通知專利權人提出說明。 現行作業係專利權人依「技術報告引用文獻通知函」內容提出說明者，對於其他新型專利技術報告之申請，除非比對基礎有變動，例如變更引用文獻或有准予更正之情事，將不再發「技術報告引用文獻通知函」通知專利權人提出說明，而本次修訂後對於第一次評價不佳的請求項，於其後續申請之新型專利技術報告 (例如e02) 若仍屬評價不佳者，亦會再發「技術報告引用文獻通知函」通知專利權人提出說明。

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「新型專利技術報告」答客問摘要

問：為何要有新型專利技術報告？新型專利技術報告是什麼？

答：(1) 新型專利採形式審查，對新型專利申請案不進行前案檢索，亦不做是否滿足實體要件之判斷，通過形式審查後就核准專利，並繳費公告領證。由於此種權利相當不安定及不確定，為防止權利人濫發警告函，新型專利權人進行警告時，有提示新型專利技術報告作為客觀判斷之必要，惟其並非提起訴訟之前提要件。為彰顯新型專利技術報告在行使新型專利權之重要性，專利法第 116 條乃規定新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。又新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限(專利法第 117 條)。

(2) 對於經形式審查之新型專利權其實體要件存在與否，原則上由當事人判斷。當事人難以判斷與先前技術文獻間是否具有新穎性等要件時，可以向專利專責機關申請新型專利技術報告，作為客觀判斷之依據。社會大眾想知道新型專利權是否符合實體要件，亦可以向專利專責機關申請新型專利技術報告。總之，申請專利之新型經公告後，任何人均得向專利專責機關申請新型專利技術報告(專利法第 115 條第 1 項)。

(3) 新型專利技術報告內容僅針對新穎性(限專利法第 120 條準用第22 條第 1 項第 1 款)、進步性、擬制新穎性、先申請原則等要件進行比對，對於其他有撤銷專利權情事者，不屬技術報告應處理事項。

問：新型專利權人發現市面上有相同或類似商品，要如何因應？

答：(1) 如遇非專利權人有相同或類似商品為商業上之實施者，為儘早獲得技術報告，專利權人可以檢附相關證明文件，如專利權人之書面通知、非專利權人之廣告目錄或其他商業上實施事實之 書面資料，申請新型專利技術報告(參照專利法第 115 條第 5 項及專利法施行細則第 43 條)。智慧局將於申請後 6 個月內完成新型專利技術報告。

(2) 若新型專利技術報告之申請人為非專利權人，為協助當事人間侵權爭議之處理，在非專利權人提具事涉專利侵權爭議之相關證明文件，如已遭新型專利權人提出專利侵權之存證信函、涉及專利侵權訴訟案件之起訴書或訴訟傳票等文件資料者，智慧局亦將優先作成新型專利技術報告。

(3) 對於不符合商業上實施規定的技術報告申請案，智慧局將於受理通知函中敘明「有關商業上實施的主張不符合專利法第 115 條 3 第 5 項之規定」。





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