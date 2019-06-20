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2018年英國Unwired Planet v. Huawei案（三）：標準必要專利合理權利金的計算方法？

2019-06-20 16:47北美智權報

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【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

一般各國法院在計算標準必要專利的合理權利金時，有二大類的計算方式，一種則是用「由上而下（Top-down）計算法」，另一種是採取「可比較授權契約法」。2017年4月英國一審專利法院在Unwired Planet v. Huawei案判決中，對於如何計算標準必要專利的合理權利金，Birss法官做出了很特別的見解。其認為，原則上應該以可比較授權契約找出權利金的基準，然後用專利數量比例估算合理權利金，至於Top-down計算法中的整體權利金上限，只能作為一種交叉檢查方法。

由上而下計算法

「由上而下計算法」是先抓出該標準中、所有標準必要專利的集體總權利金（Total aggregate royalty burden，簡稱為T），再找出本案中，專利權人所擁有的專利組合數量，佔所有標準必要專利總數量的比例(share of total relevant patent portfolio essential to the standard，簡稱為S)，然後T x S，以推算出合理權利金。

採用Top-down的計算法，必須先抓出所有標準必要專利的總權利金為多少。華為認為，從過去Ericsson在2008年的說明，以及華為自己的說明，4G（含3G/2G）的標準必要專利總權利金上限，最多應該是手持設備售價的8%。而若是3G的標準必要專利總權利金上限，最多應該是手持設備售價的5%。

例如，日本智財高等法院於2014年判決的Samsung v Apple案，就是使用Top-down計算法，直接對3G標準必要專利在手機上所可以收取的整體權利金，認定為產品售價的5%。其認定真正在3G手機上的標準必要專利為529個，而該案涉及的專利只有1個，故用5%乘上1/529，得出應該支付的合理權利金。

可比較授權契約法

可比較授權契約法，就是找過去專利權人或其他專利權人曾經簽署過的真正授權契約，並且找出極為接近的授權契約，以作為估算合理權利金的參考基準。

在本案中，因為Unwired Planet（以下簡稱UP）的專利組合，是2013年1月向Ericsson購買的，而Ericsson過去曾經與各手機大廠簽署過不少的授權契約，包括也對華為、三星都簽署過授權契約。因此，最接近的可比較授權契約，就是過去Ericsson曾經對其他公司簽署過的授權契約，以當時的權利金作為合理權利金的參考值。因此，Ericsson出售其專利給UP之前的全部專利組合的權利金，可稱之為E（rate of Ericsson’s portfolio）。由於UP只向Ericsson購買了部分的專利組合，而非全部的專利，所以只佔Ericsson專利組合的一部分。那麼，只要能夠估算出UP的專利組合，相對於當初Ericsson全部專利組合的價值（relative value of UP’s portfolio to Ericsson’s portfolio，簡稱為R），那麼，將E x R，就可以推算出UP專利組合授權的合理權利金。

Birss法官認為，估算合理權利金的作法，應該是以可比較授權契約法，找到合理權利金的參考基準；但仍然可以採用Top-down的算法算出一個值，但這個值只是用來作為交叉比對，看看與可比較授權契約所算出的值，是否差異過大。

Unwired Planet擁有的相關專利數量

本案中，雙方對於UP專利組合中，到底有多少是相關的標準必要專利，有不同意見。華為認為UP專利組合中的相關標準必要專利數量如下表1：

表1：華為認為的UP相關的標準必要專利數量
表1：華為認為的UP相關的標準必要專利數量
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UP認為的相關標準必要專利數量如下表2：

表2：UP認為的UP相關的標準必要專利數量
表2：UP認為的UP相關的標準必要專利數量
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其中要說明的是，這個專利數量分別區分2G/GSM、3G/UMTS、4G/LTE，也分別針對手持設備和無線網路基礎設施（RAN infrastructure）的專利數量。而華為最後還提出一個總數量，原因在於，有的專利會同時涵蓋手持設備與無線網路基礎設施，總數量並非二類直接相加。

宣稱過多標準必要專利的問題

由於標準制訂組織並不會認證到底每一個標準的標準必要專利有多少，而是讓所有的廠商自己來向標準制訂組織宣稱登記有關的專利。所以，必然會產生宣稱過多（over-declaration）的問題，亦即宣稱登記的專利數量過多。

因而，華為和UP都以各自的方法，去推算真的有效且相關的標準必要專利的總數量。而雙方推算出來的專利組數量，則是相差3到5倍。

此處不介紹雙方採取的複雜估算相關標準必要專利總數量的方法。UP所採取的方法，最後得出4G/LTE的標準必要專利總數量為355個專利。而華為認為在4G/LTE的標準必要專利總數量，經過層層過濾後，與手持設備有關的4G標準必要專利，共有1812個專利；與無線網路基礎設施有關的，共有1554個專利。


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