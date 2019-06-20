生技產業的資金與人才斷鏈如何解？

分享 facebook 【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

台灣的生技新藥產業今年有不少好消息。四月底時，台康生技與全球學名藥大廠Sandoz達成乳癌用藥的授權合約，總授權金收入可達7000萬美元，還可以獲得藥品銷售利潤的分成。逸達生技則是在二月底時，與英國藥廠Accord簽訂歐洲市場的授權經銷合約，授權金約8600萬美元，至於美國、大陸等市場，也有望於今年內完成授權談判。

即使這樣，生技業者仍然有錢不夠用的共通困境。「台灣生技業者在募資上，一直都很辛苦，」資誠聯合會計師事務所副所長曾惠瑾指出，在政府的5+2新興產業政策中，生技業已經是發展相對成熟的；若從資本市場來看，台股近幾年的周轉率偏低，代表交易不夠活絡，連帶也影響前期投資人的投入意願。

「台灣那麼多產業裡面，生技業應該是唯一需要長期投入資金的，」國發基金執行秘書、國發會副主委鄭貞茂指出，在新藥成功上市前的研發、動物試驗、臨床試驗…..各個階段幾乎都在燒錢。「我以前以為新藥的臨床試驗只有三期，來到國發會做更多功課以後，才知道還有分2A、2B，沒那麼簡單」鄭貞茂說。

台灣生技業存在者「資金斷鏈」現象

圖1：國家發展委員會副主委鄭貞茂 （攝影：蔣士棋） 分享 facebook

台杉水牛二號生技創投總經理沈志隆則認為，台灣的資金能量其實相當充沛，但生技業因為研發投入期間太長，才會出現資金斷鏈的情況。「創業初期可能找天使投資人（angel investor），但他們的規模不夠大，錢燒完就沒有了；創投基金的實力比較雄厚，但是存續期間有限，最多七、八年就得獲利了結出場，所以比較偏好營運模式穩定、已經有上市規劃的生技公司，」他分析，在創業期之後到進入上市準備之間，就是生技公司難以跨越的資金鴻溝；尤其在2016年之後，台股中的生技公司股價泡沫化，使得募資更加困難。

因此，包括國發基金、台杉都開始對生技業進行重點布局。以國發基金的直接投資業務來看，總共40家被投資公司中，就有13家為生技公司。「我們唯一的限制，就是不能當最大股東，」鄭貞茂解釋，由於法令規定，倘若國發基金成為最大出資者，被投資公司將很可能被認定為國營企業，所以原則上都會搭配一般民間投資人，退場機制也已把股份賣回給經營團隊為主。以今年四月底才修正通過的「行政院國家發展基金創業天使投資方案」為例，個案投資金額上限放寬至兩千萬元，而原本七年的退場年限，經過審議會同意後也可以再延長。

創投能給的資源中，「錢」只是基本

至於台杉，則是在2018年的八月，正式成立了水牛二號基金，專門進行生技業投資，至今已投資六家公司。沈志隆指出，水牛二號的投資標的包括現有公司和新創公司，其中現有公司以有資金需求或者重組、業內整合的機會為主；另為，也聚焦在有技術能力但缺乏資源和策略的新創公司。「創投有的不只是錢，還包括人脈網路以及投資組合，」沈志隆舉例，台杉的事業網路遍佈台灣、美國、日本，對於被投資公司來說，能獲得的除了資金，還有團隊引入、商業機會或技術整合開發的機會，能快速協助公司成長。

圖2：台杉水牛二號生技創投總經理沈志隆 （攝影：蔣士棋） 分享 facebook

實際上，除了資金以外，市場跟人才也是卡住生技產業發展的瓶頸。「長久以來，台灣的聰明人才一直都很多，可是他們大多選擇做『醫』而不是作『藥』，」隨著生技業的研發逐漸開花結果，沈志隆認為，資金以外的下一個關鍵議題，將是培養有國際化市場操作能力的產業人才。「台灣對人才的兩大需求是產品開發經驗和高階國際商務經驗，」他舉例，像是各國產品和臨床試驗的法規、公司營運模式的設計、還有行銷、商務談判……等，「有這些人才，才能增加國際的曝光度，爭取更多與大藥廠的合作機會」。





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