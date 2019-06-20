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國際金融洗錢防制新趨勢

2019-06-20 16:47北美智權報

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【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

台灣已於2018年第四季亞太防制洗錢組織（APG）完成第三輪相互評鑑，相關機關單位已全面性建立洗錢防制法遵機制，意味著台灣在洗錢防制上邁向全新的里程碑。隨著第三輪評鑑進入尾聲，截至2019年4月17日，全球已經有75個國家已經完成國際防制洗錢金融行動組織（Financial Action Task Force，簡稱FATF）的第四輪國家相互評鑑；亦帶起國際上第四輪國家相互評鑑的國際洗錢防制趨勢。

台灣洗錢犯罪八大類型，販毒威脅居首

根據2018年《國家洗錢及資恐風險評估報告》公布的洗錢威脅辨識結果發現，台灣深受洗錢「非常高度威脅」的犯罪共有八大類型，包含毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯罪等；「高度威脅」的犯罪則為智慧財產犯罪。在非常高度與高度威脅之犯罪中，犯罪所得流出前五大國家或地區分別為中國大陸、香港、澳門、馬來西亞、及同樣並列第五大的包括菲律賓、印尼及越南；犯罪所得流入前五大國家或地區分別為中國大陸、香港、澳門、越南及菲律賓。

圖一、台灣洗錢及威脅評等表 （資料來源：2018年行政院洗錢防制辦公室公告之《國...
圖一、台灣洗錢及威脅評等表 （資料來源：2018年行政院洗錢防制辦公室公告之《國家洗錢及資恐風險評估報告》）
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KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師吳麟表示，洗錢防制（Anti-Money Laundering，簡稱AML）已成為持續發展與落實的全球化活動，洗錢防制作業中交易監控作業落實程度，也會影響金融機構的營運成本。金融機構如何確保交易受到適當管控、洗錢防制系統運作的有效性，以及洗錢防制調查人員對於疑似洗錢案件調查的敏感度，將是金融機構防守裁罰風險議題的關鍵。

LINE Bank：純網銀更要智慧化控管洗錢犯罪

連線商業銀行LINE Bank執行長黃以孟出席KPMG安侯建業聯合會計師事務所舉辦的「國際金融犯罪防制研討會」時指出，LINE Bank不像傳統金融機構，是一家「純網路」銀行，面對日新月異的金融犯罪，必須結合最新科技，利用多重的資料源整合資料庫，以創新的手法結合人工智慧、機器學習、導入機器人自動化流程，在反洗錢、反資恐、反武擴、反欺詐等議題做到最佳防衛。

未來LINE Bank 會導入金融犯罪風險整合管理平台，透過智慧分析、風險案件管理、統一資料管理，經由預防、偵測與調查三步驟，做到交易監控、即時名單檢核與掃描，以及客戶盡職調查。在洗錢防制上，LINE Bank 將從盡職調查、名單過濾、交易監控、交易報告，建立一個客戶全方位單一視角的洗錢防制，透過動態的評分模型做到持續、涵蓋關聯性的反洗錢偵測。消費者在純網銀的交易絕大部分會透過手機進行，因此在反詐欺與反舞弊方面，LINE Bank將會透過模型化詐欺偵測指標，來監測可能的詐欺或舞弊，例如透過手機地理位置的智慧監控，都是預警詐欺的偵測指標。

金融機構三大方向優化洗錢防制

KPMG安侯建業風險顧問暨鑑識會計團隊執行副總朱成光認為，當前金融機構要優化洗錢防制措施，建議可朝下列三大方向推動與發展，首先是思考執行AML科技系統驗證與交易資料完整性驗證；其次是整合反貪腐及反賄賂管理機制於金融機構的風險評估報告書；第三則是防範資助大規模毀滅性武器擴散，提升目標性金融制裁執行成效，落實確認客戶身份程序（Know your customer，簡稱KYC）的審查作業。朱成光指出，科技系統的運作必須發揮建置時設定的功能與預期風險管理目標，科技系統正是影響洗錢風險管理成敗的重要因素，金融機構應就現有AML科技系統進行驗證。

此外，行政院會剛通過的「揭弊者保護法草案」，再加上國際沃夫斯堡問卷中早已將貪腐及賄賂風險管理議題納入問卷，貪腐與賄賂風險亦為洗錢的前置犯罪行為，因此金融機構可將貪腐風險與洗錢、資恐暨武擴風險等議題，用更主動積極的角度納入自身的風險評估報告書中，讓洗錢防制機制更即時地與國內外法令遵循趨勢接軌。

KPMG中國區反洗錢暨反資恐業務負責人周郁建議，台灣金融機構可以參考美國驗證實務作業（OCC11-12）經驗，定期評估洗錢防制系統，確保AML系統相關文件的完整性，亦需評估監控態樣參數的合理性、確保交易資料自前台系統拋轉至後台系統中的正確性與完整性。朱成光表示，從台灣金融機構角度，可以借鏡美國於系統驗證的實務做法，縮短落實法令的摸索時間、深化洗錢防制管控措施，以便從容面對未來的第四輪國家評鑑。

圖二、KPMG安侯建業聯合會計師事務所日前舉辦「國際金融犯罪防制研討會」。 （圖...
圖二、KPMG安侯建業聯合會計師事務所日前舉辦「國際金融犯罪防制研討會」。 （圖片來源：KPMG提供）
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