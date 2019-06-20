親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦
兩岸商情

獨／賀一航死前吐這句話 曾治豪怨：為何不早說

太殘忍！寵物犬吊掛在3樓陽台欄杆吐血亡

商標法修法應採納美國商標法之「放棄使用」概念

2019-06-20 16:47北美智權報

分享
【陳秉訓／國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授】

台灣商標法中，針對商標「未使用」或「停止使用」已有相關的規定，類似於美國商標法之商標「放棄」（abandonment）的概念。近期正逢台灣商標法修法討論之際，本文將藉由美國三則商標法判決經驗，提供台灣修正之參考。

根據我國商標法第63條規定，當無正當事由迄未使用或繼續停止使用註冊商標長達三年時，智慧財產局可依職權或申請來廢止該商標，美國商標法亦有此概念。15 U.S.C. § 1064（Lanham Act § 14）規定一旦商標「已經被放棄」（has been abandoned），則因商標權之行使而受有損害者可提出廢止（cancellation）商標的申請。此外，商標侵權訴訟中亦會出現的「商標放棄」爭點，因為被控侵權者可以此做為系爭商標權無效之抗辯理由。

我國商標法之「未使用」或「停止使用」規定，類似美國商標法之商標「放棄」（abandonment），其定義在15 U.S.C. § 1127中，當商標權人不繼續使用其商標且有「不再重起使用的意圖」（intent not to resume such use）時，會造成商標擬制為放棄。

因此，「維權使用」之關鍵在於「使用」的形式是否造成系爭商標的放棄。除了「維權使用」必須是在通常的交易活動（ordinary course of trade）中所從事的「善意」（bona fide）使用，且不是僅為了維持商標權有效性而使用之外，商標權人的使用意圖亦是重點。近期正逢台灣商標法修法討論之際，本文在介紹三則美國商標法判決，以就商標法第63條未使用之規定，提供修法參考。

案例一：Kellogg Co. v. Exxon Corp.

根據2000年的Kellogg Co. v. Exxon Corp.案（以下稱「Kellogg案」），商標權人對於商標使用方式的決策和執行方法是「善意」使用的判斷因素之一。系爭商標是Exxon公司的「卡通虎」商標，於1965年取得註冊並指定於汽油商品的銷售。

1980年代初期，Exxon公司的廣告公司建議其應逐步更換「卡通虎」商標，以重新調整公司品牌形象。Exxon公司接受此建議，並於1981年開始執行商標更新計畫。這是個漫長的過程，因為Exxon公司對「直營商」和「經銷商」（distributor）採取不同的商標更新措施。

圖一、Exxon公司的「卡通虎」商標 （圖片來源：Today's Inspira...
圖一、Exxon公司的「卡通虎」商標 （圖片來源：Today's Inspiration Press）
分享

在1982年，Exxon公司發函給地區經理指出將停用「卡通虎」商標。1984年至1985年的內部文件顯示Exxon公司想減少「卡通虎」商標的使用，但又想找出維持權利有效性的方法。Exxon公司最後決定在加油箱上的廣告版（pump topper）上使用「卡通虎」商標。

1985年底至1986年初，約有2,500間的Exxon加油站如此使用「卡通虎」商標。1987年，Exxon公司曾將全美的Exxon加油站攝影記錄，但該攝影文件曾在1994年時因為文件定期清理而有部分已不存在。然而，就存在的攝影文件，可推估1987年當時約有10%的經銷商（約1,100家）仍使用「卡通虎」商標。

針對「經銷商」，在1993年Exxon公司施行了較嚴格的更新商標措施。在當年，Exxon公司以契約要求經銷商必須更新加油站的外觀，以符合Exxon公司的新品牌。如果經銷商未能在1995年4月1日前完成轉換，則Exxon公司可採取解除經銷的懲罰。

這些事實讓Kellogg案上訴法院認為，Exxon公司可能只是為了維持權利有效性而使用「卡通虎」商標，故應交給陪審團進行事實判斷，並因此廢棄地方法院的判決。

儘管Exxon公司有提出與加油服務有關的證據。例如，其延展「卡通虎」商標的保護年限。在1985年至1990年間，在加油站的開幕儀式或各項宣傳活動上，曾使用以「卡通虎」為服飾的表演者。在1989年年尾時，曾舉辦宣傳活動邀請大眾投稿「卡通虎」圖稿至數百個加油站，而同樣活動於1993年又舉辦一次。1990年代初期，Exxon公司使用「卡通虎」在德州博覽會（Texas State Fair）上從事宣傳活動。最後一個證據是自1973起至訴訟當時，其所屬的「經銷商」在高速公路旁樹立「卡通虎」的大型塑像以標示加油站的位置。不過，這些證據未能讓上訴法院認為就關鍵事實部分是無爭議的，因而權利人是否「善意」使用即是有爭議的。

案例二：Vais Arms, Inc. v. Vais

根據2004年的Vais Arms, Inc. v. Vais案（以下稱「Vais Arms案」），商標權人出售事業給他人之事實可做為考量權利人是否有意放棄商標之因素。系爭商標為非註冊商標「VAIS」，其原權利人為個人George Vais先生，並以「VAIS」做為其產品名稱。

Vais先生自1999年起經營槍枝零件的生產與銷售，而其事業名稱為「Vais Arms」。但因為Vais先生身體出問題，其於1999年夏天開始規劃離開美國而回到希臘，希望改變生活環境以改善身體狀況。在同時，Vais先生詢問一位製槍技工Ronald Bartlett先生是否願意承接其事業。Bartlett先生最後決定買下「Vais Arms」。1999年12月30日雙方簽訂合約，並約定2000年5月15日完全移轉事業。Bartlett先生以Vais Arms公司為名義承接Vais先生的事業，並於2000年5月15日開始營運。

不過，Vais先生卻在2001年初回到美國重新開始其槍枝零件的生意，並且仍沿用其之前的事業名稱。同年3月，Vais Arms公司收到客戶詢問關於Vais先生重起營業的問題。對此，Vais Arms公司隨即申請「VAIS」商標，不過也遭Vais先生的異議（opposition）。後於同年9月，在商標申請案仍未定案的情況下，Vais Arms公司向地方法院控告Vais先生，起訴理由包括商標權侵害。在一連串訴訟攻防戰後，地方法院做出中間裁定並禁止Vais先生使用「VAIS」商標和與Vais Arms公司競爭。裁定的理由包括Vais先生已經放棄了「VAIS」商標，Vais先生不服而上訴至上訴法院。


【詳細內容請見《北美智權報》239期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

相關新聞

智慧城市助攻 車位也能發展共享經濟

2019-06-20 16:47

顧立雄談金融發展：我們鼓勵負責任的創新！

2019-06-20 16:47

RCEP談判上充滿詭譎多變的氣氛：中國、印度與日本的經貿戰略較勁

2019-06-20 16:47

鐵路節談台鐵：借鏡JR 將軟實力轉化為金雞母

2019-06-20 16:47

國際金融洗錢防制新趨勢

2019-06-20 16:47

生技產業的資金與人才斷鏈如何解？

2019-06-20 16:47

2018年英國Unwired Planet v. Huawei案（三）：標準必要專利合理權利金的計算方法？

2019-06-20 16:47

TIPO自7月1日起修改新型專利技術報告作業方式 賦予專利權人意見申復機會

2019-06-20 16:47

一張圖看懂ICT大陸國產核心器件替代率

2019-06-20 14:22

與Apple Watch相比 努比亞腕機是創新還是雞肋？

2019-06-20 14:22

范宏春：半導體測試風雨30年 從被「卡脖子」到中國國產設備崛起

2019-06-20 14:22

解析設計資料庫對保護範圍和侵權判斷之影響---以英國高等法院[2018] EWHC 173為例

2019-06-20 14:22

利用大數據檢測專利質量 作好專利管理工作

2019-06-20 14:22

周正宇：20年創業路 只能用「險惡」二字描述

2019-06-09 15:20

超級變變變-淺談日本專利制度中出願變更之相關規定

2019-06-09 15:19

封鎖侵權網站政策成熟了！

2019-06-09 15:17

AI時代下 韓國適度開放授予相關醫療方法發明專利

2019-06-09 15:15

美中貿易戰25%關稅生效！台商如何接招？

2019-06-09 15:06

從甘百世案看如何認定商標混淆誤認之虞

2019-06-09 15:03

人工智慧專利優先計畫

2019-06-06 15:30

重新審視自貿區政策的利弊得失 此其時矣

2019-06-06 15:27

人工智慧演進：從雲端到邊緣

2019-06-06 15:26

Google專利營運長分享如何篩選專利事務所

2019-06-06 15:25

實現自主創新 中國大陸半導體業寄望於RISC-V

2019-06-06 14:10

華為陷入四面楚歌：巴黎統籌委員會即將死灰復燃？

2019-06-06 14:08

廣告屏蔽相關訴訟的中美相關案例初探

2019-06-06 10:36

南非專利規費減免規定

2019-06-06 10:32

2018年英國Unwired Planet v. Huawei案（二）：比照最低權利金才是無歧視？

2019-06-06 10:26

大陸用戶資金管理細則正式出爐 共享單車有望再出發

2019-06-06 09:20

進入5G時代 企業專網市場成長可期

2019-05-23 14:29

製造業和零售業如何迎接數位轉型挑戰？

2019-05-23 14:29

台灣專利制度能否對工業設計的保護友善些？

2019-05-23 14:29

修訂《逃犯條例》讓《一國兩制》崩潰 美國威脅取消香港獨立關稅區地位

2019-05-23 14:29

中美貿易危機 反而是台灣產業轉機

2019-05-23 14:29

騰訊、阿里和百度紛紛進場 「小程序」再度掀起大陸互聯網入口之爭

2019-05-23 09:00

電視購物頻道如何避免侵害文字商標

2019-05-23 09:00

破除GDP的迷思：拼經濟也得擺脫中等收入陷阱的詛咒

2019-05-23 09:00

2018年英國Unwired Planet v. Huawei案（一）全球範圍授權才算符合FRAND條件嗎？

2019-05-23 09:00

胡正大：38年職業生涯 參與並見證矽谷 臺灣 大陸三次産業起飛

2019-05-23 09:00
看更多

熱門文章

郭台銘會跟著王金平退出初選？

2019-06-12 16:29

千萬別相信川普！ 所有陰謀的背後都是為了它

2019-06-14 13:28

貿易戰效應 中國企業湧入搶地搶人訂單接不完

2019-06-12 16:29

香港「反送中」遊行 給台灣人敲響一記警鐘

2019-06-13 11:51

為何3億雙襪子訂單 找上人口只有4萬的彰化小鎮

2019-06-13 10:22

Netflix年底「颳台風」！獨家專訪Netflix韓國內容總監：不排斥台韓兩國合製

2019-06-17 09:37

台鋁閃退 停電4次 廠商訴苦業績掉1/3醞釀撤店 微風南山：不適者淘汰！

2019-06-14 09:12

大同給散戶的一堂課 謝金河：想投資先學會看懂三本帳

2019-06-19 13:05

挺韓勢力總盤點 清一色反馬大將

2019-06-13 15:29

到底誰是鋼鐵韓粉？聽聽他們的說法

2019-06-13 09:54

除息行情 哪些族群最具漲相？

2019-06-13 12:18

合宜住宅變「樂透宅」抽到就賺到？揭密投資客如何破解轉售限制

2019-06-14 10:28

10檔最值得參加除息的個股

2019-06-20 11:37

為何台灣人要關心香港修《逃犯條例》？3個重點看懂：未來連轉機、過境都危險

2019-06-11 12:25

錢不是放在銀行的 買股票翻倍速度才會快！

2019-06-14 13:28

郭台銘踩著旺中蔡衍明 追著「親中」韓國瑜

2019-06-19 16:21

愛將林鄭月娥犯兩大政治錯誤 習大修法報復西方受挫

2019-06-19 16:17

地方派系擁韓國瑜當新共主 只是暫時利益結合？

2019-06-19 16:28

上任5年翻轉虧損 宏碁陳俊聖縫隙淘金：打到對手有反應就中了！

2019-06-14 09:09

蔡佩君示警 越南已無便宜工資了

2019-06-13 15:24

韓粉、果凍鬥出火 搞成非韓不投、唯韓不投 讓柯P得利

2019-06-12 16:29

反送中／是誰指示「暫緩」修例？從中美日反應看懂為何港府急喊卡

2019-06-18 10:08

習大不敢血腥鎮壓 因北京怕失去香港這扇國際後門

2019-06-19 16:16

美中貿易戰效應 謝金河：台灣價值股正逐漸突圍

2019-06-13 12:15

國中沒畢業的攤販 是如何建造年收4億黑糖飲品帝國？

2019-06-20 10:50

超商怪味聯名零食 爆賣背後的「換粉效應」

2019-06-14 09:04

華為爭議升溫 「網路鐵幕」拉近5G時代

2019-06-13 15:02

沒有距離感的孔曉振 善於觀察人心

2019-06-17 08:31

除權息旺季 用股期賺股利比較划算？

2019-06-20 15:37

現場直擊：資本逃離中國瘋湧而入 越南成為中美衝突最大贏家

2019-06-12 16:30

男人幫要停刊？龍亨概念股上市路難行

2019-06-13 15:29

獨家直擊》葡萄王挑戰百億營收 秘密基地首亮相！

2019-06-12 13:31

台灣人必須記住的一堂課》從期待到絕望 「一國兩制」香港實驗22年幾乎崩壞！

2019-06-19 13:09

台灣桌球教父莊智淵 每一次的全力以赴

2019-06-14 15:38

爆商標爭議！診所以「臺安」名義招攬健檢 民怨「若個資外洩、醫療糾紛找誰負責？」

2019-06-19 10:19

骨灰級YouTuber蔡阿嘎／「百萬點閱」沒有公式 就算被罵也要挑戰觀眾

2019-06-12 16:11

風力發電股受惠選舉行情

2019-06-13 12:25

陳意涵放閃 分享與老公甜蜜暗號

2019-06-17 08:28

IKEA、沃爾瑪、亞馬遜都賣它的產品 這家泰國台商小廠靠什麼本事打國際賽？

2019-06-19 13:07

養育不能外包 比爾蓋茲談家庭教育促成今日成就

2019-06-18 14:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top