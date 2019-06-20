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顧立雄談金融發展：我們鼓勵負責任的創新！

2019-06-20 16:47北美智權報

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【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

一年半前，當顧立雄即將接任金管會主委的消息公布時，業界人士無不跌破眼鏡，因為他過去與金融業幾乎毫無淵源，怎麼可能扮演好左手要監理、右手要扶持產業發展的角色。不過事後證明，這一年半下來台灣金融業創新的腳步愈來愈快，而純網銀執照、STO法規即將在七月對外公告，更讓外界期待台灣金融科技的發展可能。

當了一輩子訴訟律師的顧立雄，就任金管會主委之後處理的第一個難題，就是攸關金融創新大未來的監理沙盒法案。「那個時候，草案版本已經送進立法院了，我沒有太多時間慢慢來，」顧立雄回憶，他必須在最短時間內把法案弄熟，還要與立法委員協商條文內容。最後，監理沙盒法案在不到半年的時間就完成立法，一年多來已有11件申請案，並有三件獲得核准，還有27家業者正在接受輔導。

他補充，在所有監理沙盒的申請與輔導案中，由非金融業提出的有28件，比例高達74%。換句話說，傳統金融業者面臨的異業競爭將愈來愈激烈。「我常常舉Netflix的例子：Netflix剛出來的時候，百視達（Blockbuster）不會把它當成競爭對手；但當Netflix愈來愈普及，淘汰的卻是百視達。」

進一步分析，Netflix之所以能取代百視達，是因為讓收視群能夠更方便、迅速地獲得想要的娛樂內容。「通路永遠是王道的道理我們都懂，但Netflix能夠成功，其實有兩個條件，」顧立雄分析，第一個條件是成熟的科技環境，包括手機、平板等行動裝置，還有寬頻傳輸技術；另一個條件則是豐富的內容產品，讓用戶也能在Netflix的平台上，觀賞百視達既有的各種電影或影集。

圖1：金管會主委顧立雄 （攝影：蔣士棋）
圖1：金管會主委顧立雄 （攝影：蔣士棋）
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台灣金融業將面臨異業的激烈競爭

從這兩個條件來看，台灣的金融創新之路只能說還在「進行中」的階段。顧立雄舉例，即使現在推出數位服務的銀行愈來愈多，但民眾若要開立銀行戶，多半都得跑一趟實體分行辦理。「就算是規定最寬鬆、也最簡便的第三類數位存款帳戶，也是必須是其他銀行的既有客戶，或者這家銀行的既有信用卡客戶才能辦理。」換句話說，數位通路中所需的科技環境是有了，但架上的金融產品卻還有待開發。

其實，台灣這幾年在金融創新上已經略有小成。舉例來說，過去金融業幾乎與研發活動絕緣，但從2016年開始，金融業申請投資抵減的案件逐年成長，例如在2018年，獲得核准的件數為15件，不但大幅超越前一年的9件，而且是平均分散在銀行、證券期貨、保險業中。既然研發活動興盛，相應的專利產出也相當可觀。根據金管會統計，2017、2018年金融業的專利申請和獲證數都大幅成長，其中2018年共獲得了515件專利，遠大於前十二年（2006~2017）的總和（圖2）。

圖2：2006~2019台灣金融業申請與取得專利數量變化 （資料來源：未來AI發...
圖2：2006~2019台灣金融業申請與取得專利數量變化 （資料來源：未來AI發展下的金融科技與法律研討會，2019/05/24）
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數位銀行帳戶在台灣大受歡迎

此外，金融業者也正努力開發新種商品，這兩年屢屢在市場上創造話題的數位帳戶就是最好的例子。顧立雄表示，到2018年底為止，已經有25家銀行推出數位帳戶服務，開立帳戶數超過150萬戶。其中，台新銀行Richart、王道銀行O-Bank、國泰世華銀行KOKO不僅是市場領導者，更是許多年輕族群開立銀行帳戶的首選。此外，因應大數據時代來臨，產險業也在三年前引進UBI（Usage-Based Insurance，駕駛行為基礎保險）車險，以車輛維修、駕駛里程數等資料來判斷駕駛人的風險係數，進而計算保險費率。到今年一月底為止，金管會也已經核准八家產險公司開辦UBI車險。

站在監理機關的角度，顧立雄一方面支持金融科技的發展，也不斷提醒三大監理原則。「第一，我們絕對鼓勵創新，但必須是負責任的創新，」顧立雄解釋，不論再怎麼創新，金融服務處理的都是社會大眾資金，業者不能以創新為藉口，推卸對大眾資金的管理義務。第二，金管會的監理採科技中立原則，也就是「同一種業務，就該適用同一種監理強度。」第三，風險基礎原則，監理力道的強弱，取決於業務的風險程度：若業務本身的風險較高，就得採取較為嚴格的監理手段，才能達到保護大眾資金的目的。

七月以後，台灣的金融科技發展又將進入新階段：兩張純網路銀行執照即將發放，未來這兩家毫無實體據點的銀行界新兵將採取何種營運模式，必然引起金融業高度關注。此外，在前幾年的加密貨幣炒作以及ICO濫發等亂象後，金管會也將在七月推出證券型代幣（STO）的監管法規，讓加密貨幣的營運有清楚規則可循。如何做好這兩項工作，將是對顧立雄的一大考驗。


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