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智慧城市助攻 車位也能發展共享經濟

2019-06-20 16:47北美智權報

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【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

開車族在台北市交通，最怕遇到的就是找不到停車位。試想看看，當你人在外工作或出差時，家中空閒的車位可以創造額外的收益，聽起來是不是很棒呢？拜物聯網科技所賜，智慧城市發展日新月異，地主不必再用靠花盆、三角錐管理自己的戶外停車位，只要靠智慧地鎖加上APP共享平台，就能即時控管停車位。

USPACE共享車位平台共同創辦人暨執行長宋捷仁指出，「共享經濟」被《TIME》雜誌喻為改變世界的十大觀念之一，智慧城市發展過程中因為資訊運算與通訊技術的提升，在Uber、Lyft的全球成功經驗後，造就了數以千計以共享為號召的新創公司。然而，在「共享」這看似華麗的商業模式，雖然締造了多樣性的創新商業模式與資本市場機會，但管理與法規、稅務才是隱藏版的巨大挑戰。

運用閒置私有車位建立平台，解決台北市停車位問題

宋捷仁興起創業的想法，是有一次在寸土寸金的東區要開車出門洽公，前腳才把車子開出去，就發現有重要合約忘記帶，但停車位已經馬上被人停走，情急之下只好將車子臨停路邊，迅速上樓拿完合約後，果不其然發現車子已經被開單拖吊。

因為這次慘痛經驗，讓更他深感台北市停車位不足的問題。宋捷仁心想，「如果我知道車主什麼時候會回來，我是不是有機會去停他的車位？」這個念頭埋下宋捷仁成立USPACE的種子。

圖一、USPACE共享車位共同創辦人暨執行長宋捷仁 （吳碧娥／攝影）
圖一、USPACE共享車位共同創辦人暨執行長宋捷仁 （吳碧娥／攝影）
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宋捷仁指出，台北市現在面臨14萬個車位不足的問題，車位不足導致找車位很耗時，假設駕駛平均每天耗費15分鐘尋找車位，等於一輩子要花一年的時間在「找車位」這件事上，但台北市卻有40％的車位是閒置的。為什麼可以共享車位是可行的？原因是市場規模夠大，台北市約有80萬個車位，其中有76％是私人車位，可供停車的一般車位加起來不到20萬個，若能將私人車位釋放出來「共享」，將有很大的獲利潛力。

先解決管理問題，再談共享

所有共享經濟都會遇到法規上的障礙，在跟政府單位溝通前，先替車位主解決車位被佔用的困擾，「先解決管理問題，再談共享」宋捷仁這麼說。

宋捷仁表示，USPACE與車位擁有者透過技術與業務協商，利用APP平台加上IOT裝置，將閒置時段讓出並進行媒合，由車位主在共享平台上自行設定價格，提供簡單的管理與監控車位機制，將車位資源有效利用，更協助開車族解決在台北市「一位難求」的問題，USPACE也建立評分等數據化機制，持續優化用戶體驗。

圖二、USPACE的共享車位解決方案 （圖片來源：USPACE）
圖二、USPACE的共享車位解決方案 （圖片來源：USPACE）
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智慧地鎖可以解決戶外車位要上鍊條的管理問題。過去車位擁有者常利用花盆、三角錐，甚至是機車占位的方式來保全自己的戶外停車位，進入物聯網時代後，智慧地鎖將是更聰明的方式。USPACE研發的智慧地鎖，主要透過App發出藍芽訊號溝通，可防水並承重5公噸，車主可在外出時設定願意租借時段並自行訂價，車位需求者透過App平台媒合，當車輛抵達車位後，直接透過手機藍芽訊號控制地鎖降落，當駕駛要取車離去時直接將地鎖升起，系統將自動按照停車的時間計算收取費用。

圖三、共享車位運作示意圖 （圖片來源：USPACE）
圖三、共享車位運作示意圖 （圖片來源：USPACE）
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專利智慧地鎖是共享車位運作的關鍵，只要設定好車位出租的時間，配合智慧地鎖的車位管理，就能更有效率的即時管理車位，不用再擔心車位被佔用。只要透過智慧型手機，就能查閱即時承租狀況，從遠端進行遙控，一鍵輕鬆出租車位。若發生超時的狀況，會按倍數收費，最終將採取拖吊或停權的方式，以此保護車位主的權益。對於尋找車位的駕駛來說，共享車位以分計費、計時收費，而且還能預約車位，確保有車位可以停。因為不可能在每個地主家裡裝繳費機，因此USPACE全部採用線上電子支付。

圖四、USPACE在台北市東豐街的共享車位示意圖。 （圖片來源：USPACE）
圖四、USPACE在台北市東豐街的共享車位示意圖。 （圖片來源：USPACE）
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車位共享可以賺多少錢？宋捷仁表示，閒置的車位每個月可創造的價值相當於7,200元，以市民敦化路口為例，光是白天出租、晚上自用的情況下，一個月可以帶來大約1萬元的額外收入，讓閒置的資源獲得獲利的價值。USPACE目前擁有超過5,000個用戶，產生超過6萬次的訂單，去年營收成長400％。USPACE在台北市已有超過1,500處的車位，今年又新開發900多個商辦大樓的車位。「越難停車的地區，就是USPACE開發車位的目標」，USPACE結合台北市1999市民當家熱線，將熱門違規停車檢舉地點作為自己的開發地圖。

圖五、USPACE營運數據 （圖片來源：USPACE）
圖五、USPACE營運數據 （圖片來源：USPACE）
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推動共享經濟，別忽略法規問題

Uber遇到很多計程車業抗爭問題、Airbnb也面臨旅館業者的反彈，有了這些大前輩的前車之鑑，所以宋捷仁在創業的第一天，就拿著一疊厚厚的企畫書去拜會每家停車場業者，至今大台北地區已有五家連鎖停車場業者是USPACE的伙伴，連月租戶也可以加入共享車位。至於共享業者最擔心的法規問題，今年台北市政府已正式推出《共享車位媒合服務業者共享車位登記計畫2.0》，只要自有自用車位，只要每天不超過8小時、每月240小時共享時間，房屋稅及土地稅一樣適用原本的自用稅率，不會增加額外的租稅負擔。

宋捷仁表示，共享車位早在五年就有了，USPACE只是實現了共享車位的價值。在創業過程中，因為人力不足，從自己捲起袖子鋪水泥、鑽地洞、彈墨線，樣樣都要會；不過正是因為共享車位有門檻，投資人才會買單。放眼未來，USPACE將在2020年東京奧運時與日本車商合作，屆時USPACE的車位會在日本出現。


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