解析設計資料庫對保護範圍和侵權判斷之影響---以英國高等法院[2018] EWHC 173為例

分享 facebook 【葉雪美╱北美智權報 專欄作家】

這些年，歐盟設計的侵權訴訟或無效審查案件中相關的法律解釋及判斷原則逐漸明確，在Samsung v. Apple案件，英國高等法院專利法庭說明，註冊設計侵害相關的因素：（1）定義產品與設計領域，（2）相當認知的使用者，（3）設計自由度與設計限制，（4）整體印象之比對分析。在PMS國際公司 v. Magmatic公司案件中，英國上訴法院說明註冊設計保護範圍必須由設計本身來確定。

※本文摘錄自[解析設計資料庫對保護範圍和侵權判斷之影響---以英國高等法院[2018] EWHC 173為例]」

2018年，英國高等法院在L'Oréal v. RN Ventures案件中說明，設計資料庫對於設計自由度與設計保護範圍的影響。本文中介紹L'Oréal v. RN Ventures案件，說明設計資料庫對於註冊設計權範圍的影響，以及對整體印象比對與侵權判斷之影響，希望能提供給國內專利業者與法界人士在設計專利侵害鑑定及訴訟攻防時可作為參考之用。

事實背景

L'Oréal公司2004年2月25日提出歐洲專利申請，2013年10月公告專利號 1 722 699 B1（699專利），另於2005年9月22日申請歐盟註冊設計RCD 000407747-0001「電動洗臉刷」（747設計，如圖1），又於2009年10月23日申請歐盟註冊設計RCD 001175046-0001（046設計，如圖2）。2016年，L'Oréal公司（原告）控告RN Ventures （被告RN）侵害其擁有的699專利和747設計與046設計，主張被告的Magnitone產品（如圖3）不僅侵害原告的歐洲699專利，也侵害了747設計與046設計。被告RN Ventures並未質疑747設計與146設計的有效性，但主張根據設計標的和設計自由度的限制，它們的保護範圍是很狹窄的。

圖1：L'Oréal公司之747歐盟註冊設計 分享 facebook

圖2：L'Oréal公司之046歐盟註冊設計 分享 facebook

圖3：RN Ventures的Magnitone產品 分享 facebook

歐盟設計法相關規定與法律解釋

設計法第10條（1）項規定：歐盟設計保護範圍包含任何不會使相當認知的使用者（informed user）產生不同的整體印象（overall impression）之設計，其中也包含應用於不同種類的產品。（2）項：在評估保護範圍時，設計師發展設計的自由度應納入考量。

相當認知的使用者

在The Proctor & Gamble案例，英國最高法院上訴法庭說明：Fysh法官在Woodhouse案件的見解是正確的，「相當認知的使用者」不是產品的製造者，也不是街上的路人甲（the man in the street），而是一般的使用者（regular user）；他可能是個消費者或購買者、或是因工作上的需要而使用或熟悉前述物品的人士。他必須對該類產品的趨勢與功能、一些基本的技術因素有實務上的認知（awareness）。而所謂的「相當認知」是指，對註冊設計所實施或應用的產品的熟悉程度高於商標法中的一般消費者，也要有「產品的市場」與「產品近年的設計趨勢」的概念。

在Samsung v. Apple案件中，英國高等法院榮譽法官Birss QC說明「相當認知的使用者」的資格條件和屬性，而上訴法院也確認他的見解：（1）他（或她）是註冊設計想要應用或實施的產品的使用者，（2）不同於商標法中的普通消費者，而是一個細心的觀察者，（3）對於註冊設計領域的一般知識、正常該有的設計特徵以及在相關領域既有的設計，（4）對於相關產品會有興趣，在使用產品時會顯現出較高的注意程度，（5）除非有特殊情況或產品本身的特殊性質，通常他會對註冊設計與被告產品進行直接比對，（6）不可將設計分解為各個細部特徵比對，而是整體設計觀察比較，（7）不要過於仔細觀察兩者之間極細微的差異。

高等法院Henry Carr法官認為：747設計與046設計應用的產品是電動洗臉刷，被告的Magnitone產品也是電動洗臉刷，因此，在本案中，相當認知的使用者是觀察力敏銳的電動皮膚刷使用者。





【詳細內容請見《北美智權報》239期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】