親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦
兩岸商情

范宏春：半導體測試風雨30年 從被「卡脖子」到中國國產設備崛起

2019-06-20 14:22北美智權報

分享
【樂川／愛集微】

范宏春，上海交通大學微電子所研究生畢業。曾任惠普（後來改名Agilent，安捷倫）業務經理，主管IC測試機的銷售；2002年底，加入一家新創IC設計公司任運營和市場副總；2006年至今，任台灣電子測試設備廠商致茂電子(Chroma)半導體測試事業部中國區總經理。

隨著半導體技術的發展，業界對測試的理解越來越深刻，要求也越來越高。作為中國本土最老一批半導體測試人，范宏春在這一領域堅守了數十年。他唏噓地說，最早一批的測試（ATE）人後來多數都轉行了，留下來的人估計不到5個，「圈子太小，廠商就那幾家，工作都不好找」。而他堅守至今，也見證了中國積體電路及半導體測試行業從一開始的艱辛到現在蓬勃發展的歷程。

國外技術封鎖，中國在核心技術上被「卡脖子」

上海在中國電子儀表工業中佔有舉足輕重的地位，早在20世紀20年代末，就相繼出現了一批民族資本廠商。新中國成立後，上海電子儀表工業獲得新生，規模從小到大，技術從低階到高階，逐步形成了具有相當生產規模、種類比較齊全的新興工業部門，成為全國電子儀表生產、出口、科學研究基地之一。

至1990年末，上海電子儀表工業擁有集團性公司11家、電子電腦製造企業11家，曾經一度上海無線電一廠到三十六廠，均有過輝煌的過往。

在這樣的生活背景下，范宏春從小對電子產品及動手做手工展現出了極大的興趣，並組裝過自己的第一台收音機。在少年范宏春的心中，長大後能進入無線電廠的辦公室裡上班，是一個非常體面的工作。於是1984年，范宏春從上海最為頂尖的中學之一 — 華師大二附中畢業，進入上海交大電子工程專業。

分享

范宏春回憶，他們這一代人經歷的最大變化是，從一個封閉的社會到與世界各種先進的理念和技術開始接觸，這使得他也充滿了一種時代賦予的激情。

惠普是最早進入中國的科技公司之一，早在1985年就在中國成立了一個法人機構，早期只是銷售一些儀器儀表和電腦。對電子行業的研發工作而言，儀表是非常重要的，但當時有很多設備型號是對中國禁售的。儘管如此，惠普銷售的這些設備當時在中國仍然是前所未有的。

當時中國有一些機構私下仿造這些進口儀器，硬體上的仿製並不難，難的是由於國外的限制，中國買不到一些關鍵的元器件。技術引進對中國的發展起到了非常重要的作用，然而一些關鍵技術上被「卡脖子」的痛，制約了中國的發展步伐。

范宏春立志大學畢業以後要進入惠普工作，不過現實並未如人意。第一次申請惠普工作的范宏春沒有被錄取，而是進入了一家德國IC測試設備公司在中國的代理商做應用工程師。當時中國國產IC很少，幾乎都是進口的，所以有很多來料檢驗的需求，IC測試設備就是賣給這些公司。范宏春的工作是根據客戶晶片的規格來寫測試程式，也負責協助客戶維修設備。那時一台測試設備高達十幾萬美元（當時相當於一兩百萬人民幣），只有一些國營企業、或一些有軍工任務的廠商才買得起。

為了保密 高精尖技術攻克轉移到深山峽谷和大漠荒野

范宏春回憶，在90年代初期，除了上海等一線城市的無線電廠生產一些民營產品，當時多數半導體研究所都是軍工廠，這些包括半導體、化工、精密儀器行業等在內的高精尖技術的軍工廠有一個更具時代感的名字 — 「三線廠」。為了保密，所有涉及軍工的工廠都沒有名字，只有一個郵箱號，一個數字簡稱，從地理環境上看，主要在深山峽谷和大漠荒野裡。在1964年到1980年代，超過400萬科研人才、大學學者、年輕幹部、熟練工人和成千上萬的民工，響應時代的號召來到這些深山峽谷、大漠荒野，用艱辛、青春和生命建設中國的「三線工程」。

1991年左右，范宏春第一次到甘肅秦安縣一個「三線廠」客戶現場裝機器，坐火車從上海到天水，客戶派了車來接他，還要再往山裡開4個多小時，半路起了大霧，汽車差點開到懸崖邊上，就在一路顛簸和心驚膽戰中，范宏春終於順利抵達了深山裡的研究所。

經過檢查，出故障的測試設備受潮、漏電，IC測試結果不準確。剛畢業沒多久的范宏春也沒有太多實務經驗，弄了幾天沒修好，馬上臨近過年了，客戶總工程師便開始急，希望他把設備修好再回去。范宏春表示，技術方面需要上海公司用傳真請教德國公司總部，上海公司再把指令打電話告訴他，留在深山裡打不了電話也發不了傳真。由於當時已經下起了大雪，客戶只能把范宏春送到秦安縣，再坐大巴到天水火車站。曾有人被這種顛簸搞到腰椎錯位，范宏春回憶說：「就是這樣也得咬著牙。設備估計是運過去的時候在機場受潮了，後來打開放了一段時間就自己好了，哈哈。」

在這家代理商工作2年後，1993年范宏春進入了惠普儀器儀表部門（即後來的安捷倫）。1995年，惠普推出了首台ATE設備HP83K，這也是後來最經典的測試機93K的前身。

「中國最早的83K和93K都是我賣到中國國內的。」范宏春得意的說。據他回憶，當時做半導體的公司能買得起這種設備的，基本都是軍工企業。「測試設備當時美國也是有限制的，頻率在50M以上的設備是對中國禁售的，技術上被人卡真是難過。」

新的玩家進入ATE領域不容易，即使像安捷倫這種有測試背景的國際大公司，由於缺乏經驗，技術過於超前，軟體、演算法與市場現有產品都不相容，83K和93K一開始都不成功。經過幾年嘗試後，安捷倫最終還是將這部分業務分割出來，成立了一家獨立公司惠瑞捷，93K在惠瑞捷時代才開始慢慢賺錢。范宏春總結道：「做ATE，技術和投入是必需的，即使這樣還要靠時間的磨練，有時還要一點運氣。」

「在惠普的時期，客戶主要是中國國營企業、軍工企業，等後來我到了致茂Chroma，中國半導體市場的成長翻天覆地，IC設計企業如雨後春筍湧現、中國本土三大封測廠崛起，對IC測試的需求也逐年快速增長，測試複雜度逐漸向國際領先水準靠近。」范宏春表示，另一方面，成本效益是IC測試的另一大需求。

中國成為全球最大市場，助中國本土測試設備發力

隨著中國成為全球最大的晶片消費市場，同時中國各地區加大加快積體電路產業發展和建設，測試設備的需求愈來愈旺盛。資料顯示，2017年全球ATE檢測設備市場規模約50億美元，中國市場約8~10億美元，2025年中國封測產值有望從全球20%增加到45%。

范宏春表示，全球ATE行業基本形成了壟斷的局面，高階ATE被日本和美國公司壟斷了全球近90%以上的市場，他們有著行業最先進的技術和研發能力，並且設備價格常年保持較高。反觀中國測試設備行業起步晚，整體規模較小，雖然在部分低階測試設備市場已經佔據了主要份額，但於中高階測試設備市場，依然是一片空白。

范宏春指出，一方面技術含量高、開發難度大，這從研發推廣93K的歷史就可以看出來。國外設備先進的技術指標和高可靠性及穩定性，不僅僅是長達幾十年的技術開發經驗的積累，更是結合應用市場和回饋需求，一次又一次的調試和驗證，不斷改進完善產品的性能指標和可靠穩定性。另一方面，如此複雜的設備需要大量的資金投入，開發週期長、資金見效慢、開發失敗率也高，很少有資本願意涉及此行業，人才更是匱乏。

「從量變到質變還需要很長時間，從長期來看，中國本土廠商肯定能做起來，現在需要的就是積累和耐心。」范宏春肯定地說道。

※ 本文由愛集微授權北美智權報刊登


【詳細內容請見《北美智權報》239期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

相關新聞

一張圖看懂ICT大陸國產核心器件替代率

2019-06-20 14:22

與Apple Watch相比 努比亞腕機是創新還是雞肋？

2019-06-20 14:22

解析設計資料庫對保護範圍和侵權判斷之影響---以英國高等法院[2018] EWHC 173為例

2019-06-20 14:22

利用大數據檢測專利質量 作好專利管理工作

2019-06-20 14:22

周正宇：20年創業路 只能用「險惡」二字描述

2019-06-09 15:20

超級變變變-淺談日本專利制度中出願變更之相關規定

2019-06-09 15:19

封鎖侵權網站政策成熟了！

2019-06-09 15:17

AI時代下 韓國適度開放授予相關醫療方法發明專利

2019-06-09 15:15

美中貿易戰25%關稅生效！台商如何接招？

2019-06-09 15:06

從甘百世案看如何認定商標混淆誤認之虞

2019-06-09 15:03

人工智慧專利優先計畫

2019-06-06 15:30

重新審視自貿區政策的利弊得失 此其時矣

2019-06-06 15:27

人工智慧演進：從雲端到邊緣

2019-06-06 15:26

Google專利營運長分享如何篩選專利事務所

2019-06-06 15:25

實現自主創新 中國大陸半導體業寄望於RISC-V

2019-06-06 14:10

華為陷入四面楚歌：巴黎統籌委員會即將死灰復燃？

2019-06-06 14:08

廣告屏蔽相關訴訟的中美相關案例初探

2019-06-06 10:36

南非專利規費減免規定

2019-06-06 10:32

2018年英國Unwired Planet v. Huawei案（二）：比照最低權利金才是無歧視？

2019-06-06 10:26

大陸用戶資金管理細則正式出爐 共享單車有望再出發

2019-06-06 09:20

進入5G時代 企業專網市場成長可期

2019-05-23 14:29

製造業和零售業如何迎接數位轉型挑戰？

2019-05-23 14:29

台灣專利制度能否對工業設計的保護友善些？

2019-05-23 14:29

修訂《逃犯條例》讓《一國兩制》崩潰 美國威脅取消香港獨立關稅區地位

2019-05-23 14:29

中美貿易危機 反而是台灣產業轉機

2019-05-23 14:29

騰訊、阿里和百度紛紛進場 「小程序」再度掀起大陸互聯網入口之爭

2019-05-23 09:00

電視購物頻道如何避免侵害文字商標

2019-05-23 09:00

破除GDP的迷思：拼經濟也得擺脫中等收入陷阱的詛咒

2019-05-23 09:00

2018年英國Unwired Planet v. Huawei案（一）全球範圍授權才算符合FRAND條件嗎？

2019-05-23 09:00

胡正大：38年職業生涯 參與並見證矽谷 臺灣 大陸三次産業起飛

2019-05-23 09:00

寶劍出鞘：美國生物藥廠首度面臨反托拉斯訴訟

2019-05-23 09:00

進入AI世代 三大趨勢引領產業變革

2019-05-23 09:00

加拿大專利規費之減免規定

2019-05-23 09:00

快魚吃慢魚時代：那些導入新創求轉型的大企業

2019-05-23 08:56

無懼「掉粉」：我們來談2019全球IP指數

2019-05-14 09:11

設計公司所設計之商標被撤銷時 對業主的損害賠償責任

2019-05-14 09:11

防範勒索軟體 更不能忽視電郵詐欺！

2019-05-14 09:11

陳若中：輾轉美國、台灣 終圓「中國芯」之夢

2019-05-14 09:11

USPTO有關IPR等程序系爭專利另有Reissue或Reexam案說明

2019-05-13 11:36
看更多

熱門文章

郭台銘會跟著王金平退出初選？

2019-06-12 16:29

千萬別相信川普！ 所有陰謀的背後都是為了它

2019-06-14 13:28

貿易戰效應 中國企業湧入搶地搶人訂單接不完

2019-06-12 16:29

香港「反送中」遊行 給台灣人敲響一記警鐘

2019-06-13 11:51

為何3億雙襪子訂單 找上人口只有4萬的彰化小鎮

2019-06-13 10:22

Netflix年底「颳台風」！獨家專訪Netflix韓國內容總監：不排斥台韓兩國合製

2019-06-17 09:37

台鋁閃退 停電4次 廠商訴苦業績掉1/3醞釀撤店 微風南山：不適者淘汰！

2019-06-14 09:12

大同給散戶的一堂課 謝金河：想投資先學會看懂三本帳

2019-06-19 13:05

挺韓勢力總盤點 清一色反馬大將

2019-06-13 15:29

到底誰是鋼鐵韓粉？聽聽他們的說法

2019-06-13 09:54

除息行情 哪些族群最具漲相？

2019-06-13 12:18

合宜住宅變「樂透宅」抽到就賺到？揭密投資客如何破解轉售限制

2019-06-14 10:28

為何台灣人要關心香港修《逃犯條例》？3個重點看懂：未來連轉機、過境都危險

2019-06-11 12:25

錢不是放在銀行的 買股票翻倍速度才會快！

2019-06-14 13:28

愛將林鄭月娥犯兩大政治錯誤 習大修法報復西方受挫

2019-06-19 16:17

郭台銘踩著旺中蔡衍明 追著「親中」韓國瑜

2019-06-19 16:21

上任5年翻轉虧損 宏碁陳俊聖縫隙淘金：打到對手有反應就中了！

2019-06-14 09:09

蔡佩君示警 越南已無便宜工資了

2019-06-13 15:24

地方派系擁韓國瑜當新共主 只是暫時利益結合？

2019-06-19 16:28

韓粉、果凍鬥出火 搞成非韓不投、唯韓不投 讓柯P得利

2019-06-12 16:29

10檔最值得參加除息的個股

2019-06-20 11:37

反送中／是誰指示「暫緩」修例？從中美日反應看懂為何港府急喊卡

2019-06-18 10:08

習大不敢血腥鎮壓 因北京怕失去香港這扇國際後門

2019-06-19 16:16

美中貿易戰效應 謝金河：台灣價值股正逐漸突圍

2019-06-13 12:15

超商怪味聯名零食 爆賣背後的「換粉效應」

2019-06-14 09:04

華為爭議升溫 「網路鐵幕」拉近5G時代

2019-06-13 15:02

沒有距離感的孔曉振 善於觀察人心

2019-06-17 08:31

現場直擊：資本逃離中國瘋湧而入 越南成為中美衝突最大贏家

2019-06-12 16:30

男人幫要停刊？龍亨概念股上市路難行

2019-06-13 15:29

獨家直擊》葡萄王挑戰百億營收 秘密基地首亮相！

2019-06-12 13:31

台灣人必須記住的一堂課》從期待到絕望 「一國兩制」香港實驗22年幾乎崩壞！

2019-06-19 13:09

國中沒畢業的攤販 是如何建造年收4億黑糖飲品帝國？

2019-06-20 10:50

台灣桌球教父莊智淵 每一次的全力以赴

2019-06-14 15:38

骨灰級YouTuber蔡阿嘎／「百萬點閱」沒有公式 就算被罵也要挑戰觀眾

2019-06-12 16:11

風力發電股受惠選舉行情

2019-06-13 12:25

爆商標爭議！診所以「臺安」名義招攬健檢 民怨「若個資外洩、醫療糾紛找誰負責？」

2019-06-19 10:19

陳意涵放閃 分享與老公甜蜜暗號

2019-06-17 08:28

IKEA、沃爾瑪、亞馬遜都賣它的產品 這家泰國台商小廠靠什麼本事打國際賽？

2019-06-19 13:07

養育不能外包 比爾蓋茲談家庭教育促成今日成就

2019-06-18 14:15

國巨平均董事酬金竟比台積電多1.8倍

2019-06-13 15:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top