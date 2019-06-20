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與Apple Watch相比 努比亞腕機是創新還是雞肋？

2019-06-20 14:22北美智權報

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看好的網友認為，除了不能玩遊戲，基本上手機上的功能它都具備，不僅功能強大，顏值也相當出眾。不看好的網友則認為，雖然名為「腕機」，實際上與Apple Watch或華為智慧手錶等並無太大區別， 依舊屬於「配件」或「配角」地位。

那麼，到底該如何看到努比亞腕機阿爾法，它與Apple Watch或華為等智慧手錶相比，誰更具吸引力？

配角地位：強大如Apple Watch也無法取代智慧手機

在努比亞腕機發佈之前，Apple Watch和華為智慧手錶等已經上市很久了。

2014年9月10日，蘋果公司首次對外發佈了其智慧手錶系列新品Apple Watch，包括Apple Watch、Apple Watch Sport 和Apple Watch Edition等三款型號。

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從Apple Watch的產品功能或定位來看，它旨在幫助用戶解決在不方便攜帶手機時的通話或交流需要，因此，屬於典型的「手機伴侶」定位。

此外，包括華為、小米等在內的諸多智慧手機廠商都有推出類似手環、手錶等設備或產品。

從實際應用場景來看，除去運動外，一般用戶其實是「手機+手錶」均攜帶，但是，類似開會或其他場景不便打開時候時，借助智慧手錶可幫助用戶不錯過重要訊息。

當然，由於智慧手錶也有計步、測速以及測心跳等健康管理功能，這些功能或使用場景也非常受用戶歡迎。

此外，在eSIM卡技術加持下，包括Apple Watch和華為智慧手錶在內的很多智慧手錶產品，也具備了不裝實體SIM可即可實現獨立通話的功能。

儘管如此，也很少見到用戶只用智慧手錶，而不用智慧手機的。

性能配置：努比亞腕機花心思不少，但難逃「配角」定位

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採用了柔性螢幕配置的努比亞腕機阿爾法，應該說是費了一些心思，甚至不排除有想用腕機取代手機的考量。

硬件配置方面，努比亞在屏幕上採用了4.01英寸的OLED柔性螢幕，搭配「1GB+8GB」大空間存儲組合，搭載了驍龍2100四核處理器，支持全網通，藍牙以及GPS。

與智慧手錶不同的是，努比亞腕機阿爾法還配備了500萬的定制鏡頭，擁有自己獨特的操作系統αOS，支付、導航、電話、微信和QQ一應俱全，並且擁有心率檢測功能。

可以看到，在眾多硬體和軟體設置上，這款手錶在保持自己小巧身材的同時盡力地朝著智慧手機方向靠近，但是又因為當前技術受限，在保持一定體積的同時，很多功能並不能趕上當前智慧手機的標準水平。

但客觀的講，除去柔性螢幕和拍照功能外，努比亞腕機和Apple Watch等智慧手錶產品並無太大區別。

2018年9月13日，Apple Watch Series 4正式發佈，其也具備行動網路和GPS功能，簡單說，在eSIM技術支持下，它也實現了手機不在身邊（基本不可能）依舊能在線打電話、發消息等功能。

更重要的是，Apple Watch的健康監測功能更趨強大， 擁有電極式心率傳感器，可實現心率偏低偏高預警，擁有SOS緊急聯絡功能，還支持體能項目的智慧識別，準確監測日常鍛煉等等。

外觀定價：相較智慧手錶，努比亞腕機的競爭優勢不明顯

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續航方面，Apple Watch在增加屏幕尺寸後仍然可以保證一天的續航，努比亞腕機則宣稱，在超級省電的模式下可以提供一周的待機時長，相比每天要頻繁充電的手機來說看起來比較方便。

但待機時長其實與用戶使用頻次密切相關，如果高頻使用的話，相信努比亞腕機的續航時長也會打折扣。外觀方面，努比亞腕機阿爾法因為採用了柔性螢幕，使得螢幕占了手腕一半的面積。手腕腕帶採用金屬不繡鋼設計，有金屬質感，具有明顯的手鐲風格傾向。

Apple Watch延續簡潔的設計，整個手錶設計十分圓潤，外觀呈方形設計。每個角都採用了圓弧型設計。而類似華為手錶等也延續的是傳統手錶外觀設計。

整體來看，努比亞比Apple Watch看起來要更寬一些，而螢幕產生的視覺效果，也會比Apple Watch更加震撼。

從定價來看，努比亞腕機標配定價為人民幣（下同）3499元，而鍍金版定價為4499元，相比動輒售價5000元以上的Apple Watch，似乎要有一些性價比。

但是，從品牌影響力和用戶忠誠度來看，努比亞的手機用戶再掏一筆和手機相當的費用，然後再配備個腕機或拋棄手機換用腕機，恐怕都是小概率事件。

而如果聚焦在手錶功能上，搭載安卓系統且能實現努比亞腕機大部分功能的智慧手錶，定價普遍在2000元左右，在與它們競爭時，努比亞腕機又顯得偏貴了。

這也難怪有用戶猜測，努比亞腕機看似創新十足，但不排除會走上「曇花一現，然後悄無聲息地退場」的老路。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

【詳細內容請見《北美智權報》239期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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