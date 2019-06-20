一張圖看懂ICT大陸國產核心器件替代率

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中美貿易戰，美國以晶片為籌碼來遏制中國高科技產業以及經濟的發展。在這樣的背景下，中國極需推動自主創新，做大做強自家晶片。然而，目前中國晶片發展存在諸多癥結。為此，集微網製作了「中國國產晶片如何破局」專題，分別從國產替代率、政府採購、產業生態等多個角度進行深入剖析和展開。

集微網梳理了ICT行業20多類核心器件，統計發現除了機械硬碟（HDD）領域沒有任何可替代方案之外，其餘核心器件市場均存在對應的中國玩家。然而，絕大多數企業目前只能提供低階市場的產品替代方案。

在低階市場領域，只有1/3的產品已經實現了替代，其餘2/3的產品正處在產品驗證、市場驗證、出貨驗證等環節。

在中階市場，大陸國產可替代產品已經大幅下滑，諸如FPGA、DSP、ADC等領域開始出現斷層，缺少國產器件。

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在對性能參數要求大幅提升的高階市場，除了海思旗下的天罡、麒麟已經實現替代之外，其餘領域均缺少對應國產器件。

如今，大部分大陸國產核心器件正處於「國產替代」的磨合期。受訪企業反映，「國產替代」是一項長期的系統工程，從前期的產品設計、開發，到中期的產品驗證、客戶驗證，再到最終的市場替代，幾乎都需要2年以上的磨合。

根據產業鏈企業反映，少數企業、政府部門在2年前已經開始啟動核心器件的國產替代工作，但不同領域對於替代的支援力度、國產認可度區別較大，很多國產器件得不到市場機會，導致沒有後續資金進行更高性能產品的開發、反覆運算。大部分國產器件急需在市場環節取得進展，這一方面需要大陸本土的各類ICT企業從供應鏈風險的角度，給大陸國產器件更多市場機會，以形成國產替代的良性循環；同時，也有部分企業呼籲高達3萬億元(人民幣) 規模的中國政府採購市場降低對本土產品的門檻，制定本國產品認定辦法、在政府採購目錄中添加基於國產核心器件的產品目錄。

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※ 本文由愛集微授權北美智權報刊登

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

【詳細內容請見《北美智權報》239期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】