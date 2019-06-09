超級變變變-淺談日本專利制度中出願變更之相關規定

【吾思／資深專利工作者】

目前我國研議中的複審制度係以日本的拒絕查定不服審判制度為主要參考，因此和日本的拒絕查定不服審判制度一樣，也兼具了我國現行訴願制度與再審查制度的部分特點。在複審制度的設計中，會偏向於訴願還是會偏向於再審查呢？訴願和再審查其實具有不同的制度目的和特點，複審制度要偏向何者並沒有一定的對錯，而是政策選擇的問題。繼前期「我國專利複審是否也宜允許分割案申請？對照日本之相關規定」一文，本期接著以日本為借鏡，來探討我國複審制度中與改請申請相關的問題。

台灣與日本之間經貿互動熱絡，智慧財產領域的交流更是頻繁，我國專利制度之設計，參考了世界各國的法制以求達到國際調合，其中地緣鄰近且互動頻繁的日本更是我國制度設計時的重要參考。以目前研議中的複審制度為例，即有很大一部分是參考了日本的拒絕查定不服審判的規定。

以下基於日本特許法以及實用新案法的規定，簡要說明實用新案申請案與特許申請案之間的相互變更的形式要件，並對應比較我國的相關規定，以供讀者參考。我國的改請，在日本稱之為出願變更（出願の変更），兩者都有必須滿足的形式要件以及實體要件。本文主要介紹攸關出願變更及改請申請是否被受理的形式要件的部分。

改請可變更原申請案之專利種類

我國的改請或日本的出願變更，是指提出專利申請後，申請人如發現其申請專利之種類錯誤，或認為有變更其原申請案專利種類之必要時，得經由法定程序而改為合法及符合申請人權益之其他專利種類之申請案，並以改請前原申請案之申請日，作為改請後新申請案之申請日，以避免影響專利要件之判斷。

其中，改請之態樣有多很種，包括不同專利種類間之改請以及相同專利種類（例如意匠與關連意匠間）之改請。為了避免混淆起見，本文針對實用新案申請案與特許申請案之間的出願變更進行說明，並在論及日本制度時，稱之為「出願變更」，而在論及台灣制度時，稱之為「改請」。

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一、日本之實用新案申請案變更為特許申請案的形式要件

日本之實用新案申請案變更為特許申請案的規定主要記載於日本特許法第46條中。首先，第一個形式要件是申請人的資格。對於某一件實用新案申請案而言，能夠提出出願變更以將其從實用新案申請案變更為特許申請案的人，限定為實用新案申請案的申請人。換句話說，在提出出願變更時，作為原申請案的實用新案申請案的申請人，必須與作為變更出願的特許申請案的申請人相同。

第二個形式要件是提出出願變更的時間。除了後述時期（1）及（2）以外，都可以提出出願變更：

實用新案權設定登錄後 換句話說，若實用新案申請案收到核准處分書，在該實用新案權設定登錄後，就無法提出出願變更。 實用新案申請案的申請日起3年後 此規定主要是配合特許申請案在申請日起3年內必須要提出實審請求的規定。不過，如果是在實用新案申請日起即將滿3年時提出出願變更申請的話，則可以在提出出願變更之日起30天內提出實體審查請求。

二、日本之特許申請案變更為實用新案申請案的規定

日本之特許申請案變更為實用新案申請案的規定主要記載於日本實用新案法第10條中。從特許申請案到實用新案申請案的出願變更，同樣必須滿足形式要件以及實體要件。以本文介紹的形式要件而言，第一個形式要件是申請人的資格。對於某一件特許申請案而言，能夠提出出願變更以將其從特許申請案變更為實用新案申請案的人，限定為特許申請案的申請人。換句話說，在提出出願變更時，作為原申請案的特許申請案的申請人，必須與作為變更出願的實用新案申請案的申請人相同。

再者，第二個形式要件是提出出願變更的時間。除了後述時期（1）及（2）以外，都可以提出出願變更：

最初的拒絕查定送達後3個月以後 在此之所以要強調是「最初的拒絕查定」，是因為如果是在拒絕查定不服審判中撤銷拒絕查定，審決發回重新審查，然後再次拒絕查定，則在發回重新審查後發下的拒絕查定，並不算是「最初的拒絕查定」，因此無法在此時提出申請。 特許申請案的申請日起9年6個月後 9年6個月！看倌們，看到這個規定時，是不是滿頭霧水？這數字哪裡來的？實在太詭異。

殊不知，此規定顯示了特許廳的善體人意與一介不取的正直！這裡規定的9年6個月主要是配合實用新案的專利權期間。由於實用新案的專利權期間是從實用新案申請案的申請日起算10年，再加上一些程序作業時間，如果申請人在特許申請案的申請日起9年6個月後才提出出願變更申請，那麼，當變更程序完成，等申請人正式拿到實用新案權的時候，這個專利權大概也剩下沒有多少時間了。因此，若在特許申請案的申請日起9年6個月後才提出申請，不但對於申請人沒有實益，而且是在浪費特許廳的審查資源。





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