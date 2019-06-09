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封鎖侵權網站政策成熟了！

2019-06-09 15:17北美智權報

【陳秉訓／國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授】

日前公視話題電視劇《我們與惡的距離》的完結篇（第九與十集）在4月21日首播，但卻爆發外國盜版網站在同月17日時已公開影片內容，引發公視與相關演員大聲呼籲不要觀看盜版內容物的行動。公視雖有報警處理，但侵權地點發生在外國，我國有無管轄權或當地政府是否能協助查緝盜版等，都是現行公權力介入所面對的難題，特別是處理時效更是難解。如果不能於首播前將相關影片下架，仍是傷害首播的商業價值。

回顧2014年時，智慧財產局希望推動著作權法修法，就提供侵權內容物的外國網站，以行政處分方式要求ISP業者（Internet service provider，於此指網路連線服務提供者）封鎖該外國網站。智慧局的封網政策於2011年開始研擬，從原本只是研究各國相關立法例的消極態度，到2013年時產生重大轉變，為求時效性，智慧局主張應由行政機關核發禁制令以要求ISP業者封鎖外國侵權網站。事實上，智慧局已經就封鎖網站的相關技術調查完畢，並主張以成本低的IP位址（Internet Protocol address）或DNS（domain name system，網域名稱系統）封鎖技術為執行手段。

此封網政策的理由之一是「境外重大侵權網站戕害文化產業，建置快速處置措施有其必要」。該政策於2014年5月21日拋出時，因為社會反彈聲浪大，而於6月3日時宣告終止該政策之推動。然而，在2019年此刻發生公視電視劇的著作權侵害事件，應為該政策提供實施的現實基礎。

以下本文建議可採納歐盟2001年4月9日所制訂之《資訊社會中著作權與相關權利之調和指令》（Directive 2001/29/EC of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society，稱「著作權指令」）第8條第3項，以讓權利人向法院請求禁制令（injunction），而要求ISP業者對盜版影視網站採取封網行動。

（圖片來源：Pixabay）
（圖片來源：Pixabay）
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歐盟經驗

在網路社會中，著作權侵權行為通常是利用ISP業者的服務而完成，因而ISP業者最適合監控或防止網路使用者所造成的侵權行為。但ISP業者對用戶的侵權行為可能沒有共同侵權責任，故權利人無從對ISP業者主張任何權利。為解決此困境，著作權指令第8條第3項規定當侵權行為須依賴「中介者」（intermediary）之服務而發生時，各會員國必須讓權利人得對該中介者提出禁制令。第3項特別與ISP業者有關，因為權利人可透過禁制令要求ISP業者配合打擊網路侵權行為。

在著作權指令的前言中，部分段落提及ISP業者（即中介者）在網路環境下的著作權侵權行為中是扮演關鍵的角色，因而ISP業者能幫助阻止侵權行為之發生。但在2000年制訂的《歐洲聯盟電子商務指令》電子商務指令的保護下，ISP業者只要不參與系爭資訊產生、或不主動傳輸或接收系爭資訊，其通常可免受侵害著作權之指控。因此ISP業者對網路上侵權活動的責任，在歐盟會員國內的規範不一。在部分歐盟會員國內，ISP業者可能有共同侵權行為的責任，而讓權利人有完全終止網路侵權的可能。然而，在其他會員國內，ISP業者是不用負擔共同侵權行為責任的。由於共同侵權行為必非著作權指令所欲整合的侵權行為樣態，故有著作權指令第8條第3項之創設，以針對ISP業者施予禁制令並要求其協力防止著作權侵害行為。

歐盟法院（European Court of Justice）曾於2014年3月27日做出UPC Telekabel Wien GmbH v Constantin Film Verleih GmbH案[4]判決，認為法院得核發禁制令以命令ISP業者阻擋其使用者連結至具侵害著作權內容物之網站。UPC案判決增加ISP業者協助著作權人防止侵權行為的責任，可視為封網政策的法理基礎。


【詳細內容請見《北美智權報》238期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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