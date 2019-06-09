親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦
兩岸商情

林志玲、AKIRA婚後3日首發聲 齊發蜜月甜蜜文

從甘百世案看如何認定商標混淆誤認之虞

2019-06-09 15:03北美智權報

【許慈真／輔仁大學法律學系博士】

在市場激烈競爭當中，商標可說是消費者決定購買之重要指標，企業為維護自身商業利益，控訴他人商標有混淆誤認之虞的糾紛屢見不鮮。然而，混淆誤認之虞的參考因素眾多，實務上判斷難免有所歧異，例如智慧財產法院近期作成之106年度民公上字第5號民事中間判決，其認定結果即與一審判決（105年度民公訴字第5號民事判決）正巧相反。本文試彙整兩者判決理由（合稱「甘百世案」），找出見解歧異之關鍵並提出若干看法。

在甘百世一案，原告／上訴人The Hershey Company（以下稱「好時公司」）主張被告／被上訴人甘百世食品工業股份有限公司（以下稱「甘百世」）所生產及販售之數款巧克力產品包裝近似於好時公司水滴商標之外包裝，或同時於包裝上以近似Hershey’s商標之字樣及標示方式呈現其產品名稱「KAISER’S」，致使相關消費者產生混淆誤認而構成商標權侵害。

依據一、二審判決理由，法院對於以下幾項因素判斷結果不同，故是否認定侵害商標權也隨之而異：

商標近似之程度

在一、二審之爭執內容雖略有不同，大致上仍是聚焦於下列兩部分：

（一）針對甘百世產品（原證15、16）使用之商標是否近似於好時公司商標

  1. 一審法院認為不近似，理由是：（1）「’S」意為「的（產品）」，有產品說明之性質且為英文常用表達方式，不具識別性；又甘百世商標字首「K」右側線條未如好時公司商標字首「H」呈一直線，係向左側凹陷，此為兩者主要區別特徵。（2）兩造商標之組合字母及排列次序均不相同，外觀頗有差異，其讀音、概念亦不相同；且好時公司「HERSHEY’S」商標為墨色大寫英文字體，與甘百世產品上之「KAISER’S」（深咖啡色局部反白）、「KAISER」（銀光白）商標設色顯不相同。

  2. 二審法院認為近似於原證3、4商標，理由是：（1）兩造商標均為未經設計之粗體英文大寫字串且長度相近，第二音節均以S開頭，而甘百世產品之商標字首「K」之呈現方式近似於「H」，原證15之商標字尾亦為「’S」，再加上甘百世產品使用之商標僅為英文字串，並無其他圖案可資區辨，故兩者予人之整體印象極為相近。（2）鑑於兩造商標整體設計相似度高且產品價位一般，恐難期待相關消費者（年齡層為小學生至老年人）選購時仔細比對字首差異，抑或能唱呼商標或瞭解其意義，反而相似之英文字串外觀才是在整體印象占極大份量。

圖1：原告／上訴人系爭商標
圖1：原告／上訴人系爭商標
分享

圖2：原告／上訴人產品
圖2：原告／上訴人產品
分享

（二）針對甘百世水滴型巧克力產品（原證12至14）使用之商標是否近似於好時公司商標

  1. 一審法院認為不近似，理由是：（1）兩造商標外觀、讀音、概念均不相同，甘百世產品係將「KAISER’S」、「KAISER」組合共同置於深、淺咖啡色之水滴圖樣內，整體印象與墨色之「HERSHEY’S」文字顯然有別。（2）好時公司之水滴商標（原證5除外）係圖形（加上緞帶、方框或為水滴組合）及「HERSHEY’S」、「KISSES」之組合商標，與甘百世之單純水滴形狀商標實不相同。

  2. 二審法院認為近似於原證6商標，理由是：兩造商標予人之整體印象均為一深色水滴型圖樣為底，內置白色大寫英文字串，上方另置較小白色英文字串，兩者字串長度均係相仿；且較大英文字串（「KAISER’S」與「KISSES」）均以大寫K為開頭、大寫S為結尾，中間依序有I、S、E等字母。

圖3：被告／被上訴人系爭產品
圖3：被告／被上訴人系爭產品
分享

圖4：被告／被上訴人註冊商標
圖4：被告／被上訴人註冊商標
分享


【詳細內容請見《北美智權報》238期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

分享

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。
>金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 →

相關新聞

華為陷入四面楚歌：巴黎統籌委員會即將死灰復燃？

2019-06-06 14:08

周正宇：20年創業路 只能用「險惡」二字描述

2019-06-09 15:20

超級變變變-淺談日本專利制度中出願變更之相關規定

2019-06-09 15:19

封鎖侵權網站政策成熟了！

2019-06-09 15:17

AI時代下 韓國適度開放授予相關醫療方法發明專利

2019-06-09 15:15

美中貿易戰25%關稅生效！台商如何接招？

2019-06-09 15:06

人工智慧專利優先計畫

2019-06-06 15:30

重新審視自貿區政策的利弊得失 此其時矣

2019-06-06 15:27

人工智慧演進：從雲端到邊緣

2019-06-06 15:26

Google專利營運長分享如何篩選專利事務所

2019-06-06 15:25

實現自主創新 中國大陸半導體業寄望於RISC-V

2019-06-06 14:10

廣告屏蔽相關訴訟的中美相關案例初探

2019-06-06 10:36

南非專利規費減免規定

2019-06-06 10:32

2018年英國Unwired Planet v. Huawei案（二）：比照最低權利金才是無歧視？

2019-06-06 10:26

大陸用戶資金管理細則正式出爐 共享單車有望再出發

2019-06-06 09:20

進入5G時代 企業專網市場成長可期

2019-05-23 14:29

製造業和零售業如何迎接數位轉型挑戰？

2019-05-23 14:29

台灣專利制度能否對工業設計的保護友善些？

2019-05-23 14:29

修訂《逃犯條例》讓《一國兩制》崩潰 美國威脅取消香港獨立關稅區地位

2019-05-23 14:29

中美貿易危機 反而是台灣產業轉機

2019-05-23 14:29

騰訊、阿里和百度紛紛進場 「小程序」再度掀起大陸互聯網入口之爭

2019-05-23 09:00

電視購物頻道如何避免侵害文字商標

2019-05-23 09:00

破除GDP的迷思：拼經濟也得擺脫中等收入陷阱的詛咒

2019-05-23 09:00

2018年英國Unwired Planet v. Huawei案（一）全球範圍授權才算符合FRAND條件嗎？

2019-05-23 09:00

胡正大：38年職業生涯 參與並見證矽谷 臺灣 大陸三次産業起飛

2019-05-23 09:00

寶劍出鞘：美國生物藥廠首度面臨反托拉斯訴訟

2019-05-23 09:00

進入AI世代 三大趨勢引領產業變革

2019-05-23 09:00

加拿大專利規費之減免規定

2019-05-23 09:00

快魚吃慢魚時代：那些導入新創求轉型的大企業

2019-05-23 08:56

無懼「掉粉」：我們來談2019全球IP指數

2019-05-14 09:11

設計公司所設計之商標被撤銷時 對業主的損害賠償責任

2019-05-14 09:11

防範勒索軟體 更不能忽視電郵詐欺！

2019-05-14 09:11

陳若中：輾轉美國、台灣 終圓「中國芯」之夢

2019-05-14 09:11

USPTO有關IPR等程序系爭專利另有Reissue或Reexam案說明

2019-05-13 11:36

美國汽車售後維修零件設計專利侵權訴訟與零件法案

2019-05-13 11:36

進入物聯網時代 資安威脅更難應付

2019-05-13 10:39

旺宏電子談AI在半導體製造中的應用

2019-05-13 10:39

疑遭反壟斷調查 愛立信會步上高通後塵嗎？

2019-05-10 08:47

美中對抗已經不只是貿易領域

2019-05-10 08:47
看更多

熱門文章

每月得先付4萬8才能用自來水！新店大台北華城爆發用水爭議 康橋中學被迫停課

2019-06-03 09:08

起底！將大台北華城、康橋中學斷水的永柏企業老闆 曾涉行賄書記官 法律糾紛高達上百件

2019-06-04 10:02

凱道六一韓國瑜欠妙天、花蓮王人情 國民黨憂他成肉票

2019-06-05 16:18

勞保年金領到一半突然過世 遺屬要如何繼續領？

2019-05-31 13:29

從史上第一次稀土禁運戰 看美日台防線 中國稀土戰反擊美國 自己恐先受傷

2019-06-06 15:59

沒被凱道紅十字沒嚇退 郭台銘修補人和抗韓流

2019-06-05 16:18

碳爐燒熾飄散鵝香 燒鵝界連5年摘星的街邊燒味

2019-06-03 08:58

華為陷入四面楚歌：巴黎統籌委員會即將死灰復燃？

2019-06-06 14:08

謝金河：郭董為何搖身變 「末日博士」？

2019-06-05 12:36

台積電「挺」華為沒在怕 神秘控管系統曝光

2019-05-31 09:38

從霸氣總裁到總統參選人 郭台銘的五大轉變

2019-05-31 14:03

英國打造5G智慧工廠 第四次工業革命來了

2019-06-04 11:05

郭董背後高人操盤 韓國瑜慘遭大面積切割

2019-05-30 11:01

大台北華城斷水爭議未解 台鳳擁有加壓站產權 永柏擅自斷水是違法

2019-06-06 11:38

年輕人的不滿和無奈》勞保面臨破產 勞退自選法案為何14年過不了？

2019-06-05 12:46

歐巴馬最愛漢堡店 香港灣仔吃得到最原汁滋味

2019-06-03 08:58

從郭台銘到騰訊都用它擴大影響力 2019年最夯商業關鍵字：社交裂變

2019-06-06 15:53

台灣唯一無二的活體蟹懷石

2019-06-03 08:54

三年才有成的蔡英文 被情緒勒索的台灣人

2019-05-31 08:38

HR新同事上工了 快篩人才減少200小時

2019-06-05 14:26

台灣50季度調整 要你賺到時機財

2019-06-06 14:54

金管會強力整頓、股價一直跌 投資人等待這個「訊號」再進場買保險股

2019-06-05 12:41

零食、襪子都拿來報交際費 國光獨立董事徐小波「獨立性」遭外界質疑

2019-06-05 10:52

郵輪內幕大揭密 汪洋中的移動城市

2019-06-06 16:03

專招千位朋友追蹤的媽媽 讓她們不必當「伸手牌」！林瑞陽和他的820萬媽媽粉

2019-06-06 15:45

貿易戰成失速列車？ 華爾街 美台科技大老有話要說

2019-06-06 10:44

綠營初選 小英要動員5萬人逆轉賴神

2019-06-05 16:16

貿易戰正酣 油價走跌湊熱鬧

2019-06-05 12:59

「把中國帶回台灣」 相融意識正發酵

2019-05-31 08:38

南韓發展戰略產業 邁入5G強國

2019-06-04 11:05

貿易戰不停火》投資人不用怕慘賠！4專家給資產配置良方

2019-06-05 12:43

實現自主創新 中國大陸半導體業寄望於RISC-V

2019-06-06 14:10

破解5G經濟學難題 台灣還有機會迎頭趕上

2019-06-05 16:19

為什麼台積電可繼續出貨給華為？揭開中美貿易戰「神祕數字」

2019-05-29 07:00

儲蓄險快滅跡了？搶購前沒搞懂3件事 小心買了就虧錢！

2019-05-29 09:50

半導體淡季不淡 環球晶喊旺

2019-06-05 13:51

眼皮眼周零缺點 完美打造無敵女神LOOK

2019-06-02 14:12

三顆蛋的三重享受 流瀉而下的金黃蛋汁太晚來就吃不到

2019-06-03 08:58

一顆鳳梨揭開的兩岸密碼

2019-05-31 08:38

別人流淚誰在笑？ 華為被封殺三星笑哈哈

2019-06-05 13:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top