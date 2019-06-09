從甘百世案看如何認定商標混淆誤認之虞

【許慈真／輔仁大學法律學系博士】

在市場激烈競爭當中，商標可說是消費者決定購買之重要指標，企業為維護自身商業利益，控訴他人商標有混淆誤認之虞的糾紛屢見不鮮。然而，混淆誤認之虞的參考因素眾多，實務上判斷難免有所歧異，例如智慧財產法院近期作成之106年度民公上字第5號民事中間判決，其認定結果即與一審判決（105年度民公訴字第5號民事判決）正巧相反。本文試彙整兩者判決理由（合稱「甘百世案」），找出見解歧異之關鍵並提出若干看法。

在甘百世一案，原告／上訴人The Hershey Company（以下稱「好時公司」）主張被告／被上訴人甘百世食品工業股份有限公司（以下稱「甘百世」）所生產及販售之數款巧克力產品包裝近似於好時公司水滴商標之外包裝，或同時於包裝上以近似Hershey’s商標之字樣及標示方式呈現其產品名稱「KAISER’S」，致使相關消費者產生混淆誤認而構成商標權侵害。

依據一、二審判決理由，法院對於以下幾項因素判斷結果不同，故是否認定侵害商標權也隨之而異：

商標近似之程度

在一、二審之爭執內容雖略有不同，大致上仍是聚焦於下列兩部分：

（一）針對甘百世產品（原證15、16）使用之商標是否近似於好時公司商標

一審法院認為不近似，理由是：（1）「’S」意為「的（產品）」，有產品說明之性質且為英文常用表達方式，不具識別性；又甘百世商標字首「K」右側線條未如好時公司商標字首「H」呈一直線，係向左側凹陷，此為兩者主要區別特徵。（2）兩造商標之組合字母及排列次序均不相同，外觀頗有差異，其讀音、概念亦不相同；且好時公司「HERSHEY’S」商標為墨色大寫英文字體，與甘百世產品上之「KAISER’S」（深咖啡色局部反白）、「KAISER」（銀光白）商標設色顯不相同。 二審法院認為近似於原證3、4商標，理由是：（1）兩造商標均為未經設計之粗體英文大寫字串且長度相近，第二音節均以S開頭，而甘百世產品之商標字首「K」之呈現方式近似於「H」，原證15之商標字尾亦為「’S」，再加上甘百世產品使用之商標僅為英文字串，並無其他圖案可資區辨，故兩者予人之整體印象極為相近。（2）鑑於兩造商標整體設計相似度高且產品價位一般，恐難期待相關消費者（年齡層為小學生至老年人）選購時仔細比對字首差異，抑或能唱呼商標或瞭解其意義，反而相似之英文字串外觀才是在整體印象占極大份量。

圖1：原告／上訴人系爭商標 分享 facebook

圖2：原告／上訴人產品 分享 facebook

（二）針對甘百世水滴型巧克力產品（原證12至14）使用之商標是否近似於好時公司商標

一審法院認為不近似，理由是：（1）兩造商標外觀、讀音、概念均不相同，甘百世產品係將「KAISER’S」、「KAISER」組合共同置於深、淺咖啡色之水滴圖樣內，整體印象與墨色之「HERSHEY’S」文字顯然有別。（2）好時公司之水滴商標（原證5除外）係圖形（加上緞帶、方框或為水滴組合）及「HERSHEY’S」、「KISSES」之組合商標，與甘百世之單純水滴形狀商標實不相同。 二審法院認為近似於原證6商標，理由是：兩造商標予人之整體印象均為一深色水滴型圖樣為底，內置白色大寫英文字串，上方另置較小白色英文字串，兩者字串長度均係相仿；且較大英文字串（「KAISER’S」與「KISSES」）均以大寫K為開頭、大寫S為結尾，中間依序有I、S、E等字母。

圖3：被告／被上訴人系爭產品 分享 facebook

圖4：被告／被上訴人註冊商標 分享 facebook





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