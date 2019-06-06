親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦
兩岸商情

重新審視自貿區政策的利弊得失 此其時矣

2019-06-06 15:27北美智權報

【林士清／北京清華大學公共管理學院博士生】

「自由經濟示範區」曾讓朝野殺到見骨，也讓選民倍感疑慮。本文試圖還原「自由貿易區」的原始概念，並指出現行六海一空的自由貿易港區其實缺乏規模經濟及區域經濟的要素，致使自由貿易港區的政策存在模糊。事實上，高雄確實擁有在港口、交通樞紐的優勢，設立自由貿易區，也可起到繁榮港口、刺激所在地區和國家交通運輸、物流業發展的作用。因此，若欲重啟自貿區的政策立法，應當大膽納入公民對話機制，減少輿論對自貿區的疑慮。

高雄拼經濟真的需要自由經濟示範區嗎？時代力量的黃捷市議員，在質詢韓國瑜市長時，意外掀起潘朵拉的盒子，這段「高雄發大財」的質詢影片，恐怕讓高雄市民乃至全台灣民眾的印象極為深刻。自由經濟示範區在高雄究竟要如何呈現與落實？顯然高雄市府團隊對自經區的政策研擬還在初期階段，根本沒有政策執行的各項準備；就算概念上希望高雄有個特區，但這個特區真的能讓高雄產業轉型階段，更加的前瞻化、自由化、國際化嗎？有必要回顧一下自經區的歷史源由，還原究竟何謂「自由貿易區」（Free Trade Area）。

廣義的自由貿易區，意即兩個或兩個以上的國家或經濟體，通過達成某種協定或條約取消相互之間的關稅和與關稅具有同等效力的其他措施。自由貿易區除了具有自由港的大部分特點外，還可以吸引外資設廠，發展出口加工業，允許和鼓勵外資設立大企業、金融機構等促進區內經濟綜合、全面地發展。當然，自由貿易區的局限在於，它會導致商品流向的扭曲和避稅，如果沒有其他措施作為補充，第三國很可能將貨物先運往實行較低關稅或貿易壁壘的經濟體，然後再將貨物轉運到實行高貿易壁壘的經濟體，這正是朝野對「MIC」若藉自貿區偷換成「MIT」，終將損及台灣國際商譽的憂慮。

自經區條例曾經歷朝野殊死戰

高雄市長韓國瑜的自經區政策，近期引來不小爭議。圖為高雄港 （圖片來源：pixab...
高雄市長韓國瑜的自經區政策，近期引來不小爭議。圖為高雄港 （圖片來源：pixabay）
分享

自由貿易區的概念在馬英九政府時期轉化為「自由經濟示範區」，其實該政策概念最早的發想者是前副總統蕭萬長，其倡議台灣未來經濟定位應該是融入世界貿易體系，貨暢其流的自由經濟島。自由經濟示範區以高附加價值的服務業為主，促進服務業發展的製造業為輔為原則，選定智慧物流、國際健康、農業加值、金融服務、教育創新等經濟活動，做為示範創新重點。尤甚，考量某些產業的營運特性，無法以實體區隔的方式進行示範，也可透過指定試點的方式試行相關制度的開放。然而，當時朝野對於自經區是否陷入中國因素的操作，存有高度的疑慮與爭執，無論尹啟銘版本或管中閔版本對自由經濟示範區的政策規劃雖有所差異，然而實際上面臨諸多爭議在政策合法化階段飽受質疑，最後未能通過立法。

不過自經區殺到刀刀見骨的血也沒有白流，自由經濟示範區當時仍有不錯的政策執行績效，例如，已有61家廠商進駐示範區，25家進駐自由港區，36家進駐屏東農業生技園區；又例如，自經區規劃的國際醫療已蓄勢待發；教育創新合作案例亦逐漸有成效，教育部辦理國外大學與本國大學合作辦學。此外，國發會甚至將自經區的觸角延伸至金門及馬祖，對於離島建設的政策資源亦有助益。

血不會白流：深化自由貿易港區可操之在己

自由經濟示範區特別條例之所以惹起強烈的政治爭議，事後反思原因大概有三：首先，原先政策規劃太過包山包海，過多的政治攻防導致自經區難免失焦；其次，不需設置實體自經區，服務業的先試先行亦可，透過自經區引進新興產業，以投資、內需帶動經濟成長；第三，法規工作太過繁複，在原先的自由貿易港區設置管理條例、加工出口區設置管理條例加強即可。中央代表的是2000萬全國民意的付託，固守國家主權的重要性，遠高於89萬張選票地方直轄市長發大財的想像，現階段中央政府沒有為地方政府重啟自經區修法的需要。

對於中央來說，目前財政部主張自貿港區功能與自由經濟示範區具相似性，屬境內關外經濟特區，實施至今相關法令規範已相當完備。事實上，現有六海一空，包括台北港、台中港、安平港、高雄港、基隆港、蘇澳港和桃園航空自由貿易港區，以境內關外及轉口加值的多元營運模式，確實有再進一步升級的可能。試想：業者由國外進儲零組件、原物料或成品後，在港區內可從事物流配銷、檢測維修、加值服務及國際貿易等多元營運模式，再將零組件、原物料或成品輸往國外；也能經由港區事業委託課稅區、保稅區進行修理、檢測維修、加工後，再運回自由港區內，藉以創造附加價值，廠商加碼投資的意願才會強化。


【詳細內容請見《北美智權報》238期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

分享

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。
>金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 →

相關新聞

華為陷入四面楚歌：巴黎統籌委員會即將死灰復燃？

2019-06-06 14:08

人工智慧專利優先計畫

2019-06-06 15:30

人工智慧演進：從雲端到邊緣

2019-06-06 15:26

Google專利營運長分享如何篩選專利事務所

2019-06-06 15:25

實現自主創新 中國大陸半導體業寄望於RISC-V

2019-06-06 14:10

廣告屏蔽相關訴訟的中美相關案例初探

2019-06-06 10:36

南非專利規費減免規定

2019-06-06 10:32

2018年英國Unwired Planet v. Huawei案（二）：比照最低權利金才是無歧視？

2019-06-06 10:26

大陸用戶資金管理細則正式出爐 共享單車有望再出發

2019-06-06 09:20

進入5G時代 企業專網市場成長可期

2019-05-23 14:29

製造業和零售業如何迎接數位轉型挑戰？

2019-05-23 14:29

台灣專利制度能否對工業設計的保護友善些？

2019-05-23 14:29

修訂《逃犯條例》讓《一國兩制》崩潰 美國威脅取消香港獨立關稅區地位

2019-05-23 14:29

中美貿易危機 反而是台灣產業轉機

2019-05-23 14:29

騰訊、阿里和百度紛紛進場 「小程序」再度掀起大陸互聯網入口之爭

2019-05-23 09:00

電視購物頻道如何避免侵害文字商標

2019-05-23 09:00

破除GDP的迷思：拼經濟也得擺脫中等收入陷阱的詛咒

2019-05-23 09:00

2018年英國Unwired Planet v. Huawei案（一）全球範圍授權才算符合FRAND條件嗎？

2019-05-23 09:00

胡正大：38年職業生涯 參與並見證矽谷 臺灣 大陸三次産業起飛

2019-05-23 09:00

寶劍出鞘：美國生物藥廠首度面臨反托拉斯訴訟

2019-05-23 09:00

進入AI世代 三大趨勢引領產業變革

2019-05-23 09:00

加拿大專利規費之減免規定

2019-05-23 09:00

快魚吃慢魚時代：那些導入新創求轉型的大企業

2019-05-23 08:56

無懼「掉粉」：我們來談2019全球IP指數

2019-05-14 09:11

設計公司所設計之商標被撤銷時 對業主的損害賠償責任

2019-05-14 09:11

防範勒索軟體 更不能忽視電郵詐欺！

2019-05-14 09:11

陳若中：輾轉美國、台灣 終圓「中國芯」之夢

2019-05-14 09:11

USPTO有關IPR等程序系爭專利另有Reissue或Reexam案說明

2019-05-13 11:36

美國汽車售後維修零件設計專利侵權訴訟與零件法案

2019-05-13 11:36

進入物聯網時代 資安威脅更難應付

2019-05-13 10:39

旺宏電子談AI在半導體製造中的應用

2019-05-13 10:39

疑遭反壟斷調查 愛立信會步上高通後塵嗎？

2019-05-10 08:47

美中對抗已經不只是貿易領域

2019-05-10 08:47

佐科威連任印尼總統的包袱：國內民意對中資的不滿情緒漸增

2019-05-10 08:47

AI時代下機器學習發明的專利充分揭露要件撰寫要領

2019-05-10 08:47

對抗缺工問題：網通產業供應鏈的智造力升級！

2019-05-10 08:47

台灣運動產業之智財權保護：市場決定一切？球團說了算？

2019-05-08 16:18

平成最後？令和最初！—日本特許法等最新修正動態

2019-05-08 16:18

申請專利時除了盡信審查指南 也要注重判決先例

2019-04-26 08:55
看更多

熱門文章

每月得先付4萬8才能用自來水！新店大台北華城爆發用水爭議 康橋中學被迫停課

2019-06-03 09:08

「把中國帶回台灣」 相融意識正發酵

2019-05-31 08:38

起底！將大台北華城、康橋中學斷水的永柏企業老闆 曾涉行賄書記官 法律糾紛高達上百件

2019-06-04 10:02

三年才有成的蔡英文 被情緒勒索的台灣人

2019-05-31 08:38

勞保年金領到一半突然過世 遺屬要如何繼續領？

2019-05-31 13:29

凱道六一韓國瑜欠妙天、花蓮王人情 國民黨憂他成肉票

2019-06-05 16:18

台積電「挺」華為沒在怕 神秘控管系統曝光

2019-05-31 09:38

從霸氣總裁到總統參選人 郭台銘的五大轉變

2019-05-31 14:03

一顆鳳梨揭開的兩岸密碼

2019-05-31 08:38

郭董背後高人操盤 韓國瑜慘遭大面積切割

2019-05-30 11:01

除權息行情熱鬧登場 高殖利率做波段 高股利做短線

2019-05-31 13:05

沒被凱道紅十字沒嚇退 郭台銘修補人和抗韓流

2019-06-05 16:18

碳爐燒熾飄散鵝香 燒鵝界連5年摘星的街邊燒味

2019-06-03 08:58

他比股神還要神！ 蘭迪斯送你6道保命符

2019-05-31 13:05

謝金河：郭董為何搖身變 「末日博士」？

2019-06-05 12:36

英國打造5G智慧工廠 第四次工業革命來了

2019-06-04 11:05

華為陷入四面楚歌：巴黎統籌委員會即將死灰復燃？

2019-06-06 14:08

歐巴馬最愛漢堡店 香港灣仔吃得到最原汁滋味

2019-06-03 08:58

從史上第一次稀土禁運戰 看美日台防線 中國稀土戰反擊美國 自己恐先受傷

2019-06-06 15:59

為什麼台積電可繼續出貨給華為？揭開中美貿易戰「神祕數字」

2019-05-29 07:00

台灣唯一無二的活體蟹懷石

2019-06-03 08:54

儲蓄險快滅跡了？搶購前沒搞懂3件事 小心買了就虧錢！

2019-05-29 09:50

HR新同事上工了 快篩人才減少200小時

2019-06-05 14:26

新台幣貶至2年低點是買股好時機？13檔受惠股出列！

2019-05-29 13:23

年輕人的不滿和無奈》勞保面臨破產 勞退自選法案為何14年過不了？

2019-06-05 12:46

零食、襪子都拿來報交際費 國光獨立董事徐小波「獨立性」遭外界質疑

2019-06-05 10:52

六首長同摘5星 老將實力強、新科挑戰嚴峻

2019-05-31 15:29

開大門「迎台商」 不能只看表象

2019-05-31 08:38

金管會強力整頓、股價一直跌 投資人等待這個「訊號」再進場買保險股

2019-06-05 12:41

史上最貴普洱茶出現！為何賣出這筒茶就可以買1億元豪宅？

2019-05-30 12:32

貿易戰正酣 油價走跌湊熱鬧

2019-06-05 12:59

我家附近有購物中心才不怕跌價？錯！這個因素才是重點

2019-05-30 12:04

綠營初選 小英要動員5萬人逆轉賴神

2019-06-05 16:16

南韓發展戰略產業 邁入5G強國

2019-06-04 11:05

試圖擺脫美國控制 「安倍主義」下的日本自衛隊轉型

2019-05-31 08:38

台灣50季度調整 要你賺到時機財

2019-06-06 14:54

大台北華城斷水爭議未解 台鳳擁有加壓站產權 永柏擅自斷水是違法

2019-06-06 11:38

連柯文哲、徐國勇都瘋狂在買！金管會整頓儲蓄險 很多人喊痛

2019-05-27 09:32

貿易戰不停火》投資人不用怕慘賠！4專家給資產配置良方

2019-06-05 12:43

貿易戰成失速列車？ 華爾街 美台科技大老有話要說

2019-06-06 10:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top