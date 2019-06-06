人工智慧專利優先計畫

【黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組】

新加坡智慧財產局IPOS發表「人工智慧專利優先計畫」（Accelerated Initiative for Artificial Intelligence，簡稱AI2），自2019/04/26開始實施兩年，目前有每年有50個名額的限制，參加AI2將加快AI發明案申請速度，最快可在6個月內審結授證。

新加坡智慧財產局IPOS選在世界智慧財產權日發表「人工智慧專利優先計畫」（Accelerated Initiative for Artificial Intelligence，簡稱AI2），自2019/04/26開始實施兩年，目前有每年有50個名額的限制，參加AI2將加快AI發明案申請速度，最快可在6個月內審結授證。事實上，IPOS一年前即先發布「金融科技專利優速」（FinTech Fast Track；FTFT）方案，產業別不同，但程序規範及審查目標類似。

AI2還沒有實際審查結果可參照，而FTFT實施一年，初步成果符合IPOS原定目標：首件通過FTFT獲得IPOS加速審查並取得發明專利的是菲律賓企業Voyager Innovations，該公司「依事件決定結果的系統及方法」發明案，2018年5月16日送件申請，同年11月30日即公告授權。顯然FTFT成效良好，在發布AI2的前一天，原定實施一年的FTFT，IPOS宣布延至2020年4月25日結束辦理。

新加坡本國的人口及市場有限，在當地申請專利的誘因相對不多，但新加坡積極投資智慧國Smart Nation計畫，背靠東協，放眼世界，全力要把新加坡打造成區域，乃至於是全球的尖端技術IP樞紐，而FTFT、AI2之類的專利申請案加速審查方案，佐以英語使用環境，對想把發明產出快速輸出到世界各地變現的4IR企業，應有一定吸引力，有利新加坡爭取更多新創企業及投資並在4IR時代成功卡位。

適用客體

如其計畫名稱所明示，AI2僅適用AI發明申請案。AI是指利用科技模擬人類感官、理解、行為、學習等，以達成特定任務。常關乎但不限於機器學習，也就是不直接寫程式明確規範執行任務，而是利用演算法、統計模型讓電腦做出判斷。機器學習的運用可能包括影像識別、語音識別、自然語言處理、自動系統之類。若以數學步驟演算法呈現，IPOS將視為數學方法，不予專利，即使Claim寫入一般電腦或傳統硬體原件，也無法使演算法變成可予專利客體，但電腦安裝機器學習方式以解決影像/語音辨識問題，有可能被視為是具專利適格性的AI發明。

而FTFT僅適用FinTech發明。FinTech是指金融相關服務應用科技，或用以協助企業管理金融業務的技術，一般是利用數據分析、IoT、行動平台、雲計算、AI/機器學習、加密貨幣等技術提供並提升金融服務。可能包括電子支付、投資平台、保險技術、區塊鏈及金融業務、安全防偽及驗證、替代盡職調查(alternative due diligence)、虛擬匯兌、智能合約、市場訊息平台等領域。依IPOS說明，IPC分類碼為G06Q 20/00、G06Q 40/00的FinTech發明案，一般都會符合此一要件。

申請辦法

AI2及FTFT無額外規費，申請及審查規定基本相同，若有適格發明案想利用這兩項辦法加速取得新加坡專利，再藉PPH等管道以最快速度取得多國專利保護，則申請人操作務須遵循以下規範：

第一案先在新加坡申請，且於辦法有效期間送件申請。不能主張優先權，兩項辦法也都排除分割案的適用。 新案送件時一併請求檢索及實審，並附Fast Track Document文件，說明所請發明為AI/FinTech發明案。 請求項最多20項。 收到形式審查意見書需2週內回覆 收到實質審查意見書需2月內回覆

依IPOS說明，申請期間可能有面詢，若官方聯繫申請人討論案情，IPOS建議申請人接受面詢，以利程序推進。若官方OA超過兩次，可能被撤銷加速資格，申請人也可書面請求退出AI2/FTFT。

同時為避免不必要的時間浪費，IPOS強烈建議，申請人應在核准通知製發後2月內提授予專利證書請求書，而未公開案件，最遲也應在授予專利證書請求書提交日一併請求提早公開。





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