親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦
兩岸商情

人工智慧專利優先計畫

2019-06-06 15:30北美智權報

【黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組】

新加坡智慧財產局IPOS發表「人工智慧專利優先計畫」（Accelerated Initiative for Artificial Intelligence，簡稱AI2），自2019/04/26開始實施兩年，目前有每年有50個名額的限制，參加AI2將加快AI發明案申請速度，最快可在6個月內審結授證。

新加坡智慧財產局IPOS選在世界智慧財產權日發表「人工智慧專利優先計畫」（Accelerated Initiative for Artificial Intelligence，簡稱AI2），自2019/04/26開始實施兩年，目前有每年有50個名額的限制，參加AI2將加快AI發明案申請速度，最快可在6個月內審結授證。事實上，IPOS一年前即先發布「金融科技專利優速」（FinTech Fast Track；FTFT）方案，產業別不同，但程序規範及審查目標類似。

AI2還沒有實際審查結果可參照，而FTFT實施一年，初步成果符合IPOS原定目標：首件通過FTFT獲得IPOS加速審查並取得發明專利的是菲律賓企業Voyager Innovations，該公司「依事件決定結果的系統及方法」發明案，2018年5月16日送件申請，同年11月30日即公告授權。顯然FTFT成效良好，在發布AI2的前一天，原定實施一年的FTFT，IPOS宣布延至2020年4月25日結束辦理。

新加坡本國的人口及市場有限，在當地申請專利的誘因相對不多，但新加坡積極投資智慧國Smart Nation計畫，背靠東協，放眼世界，全力要把新加坡打造成區域，乃至於是全球的尖端技術IP樞紐，而FTFT、AI2之類的專利申請案加速審查方案，佐以英語使用環境，對想把發明產出快速輸出到世界各地變現的4IR企業，應有一定吸引力，有利新加坡爭取更多新創企業及投資並在4IR時代成功卡位。

適用客體

如其計畫名稱所明示，AI2僅適用AI發明申請案。AI是指利用科技模擬人類感官、理解、行為、學習等，以達成特定任務。常關乎但不限於機器學習，也就是不直接寫程式明確規範執行任務，而是利用演算法、統計模型讓電腦做出判斷。機器學習的運用可能包括影像識別、語音識別、自然語言處理、自動系統之類。若以數學步驟演算法呈現，IPOS將視為數學方法，不予專利，即使Claim寫入一般電腦或傳統硬體原件，也無法使演算法變成可予專利客體，但電腦安裝機器學習方式以解決影像/語音辨識問題，有可能被視為是具專利適格性的AI發明。

而FTFT僅適用FinTech發明。FinTech是指金融相關服務應用科技，或用以協助企業管理金融業務的技術，一般是利用數據分析、IoT、行動平台、雲計算、AI/機器學習、加密貨幣等技術提供並提升金融服務。可能包括電子支付、投資平台、保險技術、區塊鏈及金融業務、安全防偽及驗證、替代盡職調查(alternative due diligence)、虛擬匯兌、智能合約、市場訊息平台等領域。依IPOS說明，IPC分類碼為G06Q 20/00、G06Q 40/00的FinTech發明案，一般都會符合此一要件。

申請辦法

AI2及FTFT無額外規費，申請及審查規定基本相同，若有適格發明案想利用這兩項辦法加速取得新加坡專利，再藉PPH等管道以最快速度取得多國專利保護，則申請人操作務須遵循以下規範：

  1. 第一案先在新加坡申請，且於辦法有效期間送件申請。不能主張優先權，兩項辦法也都排除分割案的適用。
  2. 新案送件時一併請求檢索及實審，並附Fast Track Document文件，說明所請發明為AI/FinTech發明案。
  3. 請求項最多20項。
  4. 收到形式審查意見書需2週內回覆
  5. 收到實質審查意見書需2月內回覆

依IPOS說明，申請期間可能有面詢，若官方聯繫申請人討論案情，IPOS建議申請人接受面詢，以利程序推進。若官方OA超過兩次，可能被撤銷加速資格，申請人也可書面請求退出AI2/FTFT。

同時為避免不必要的時間浪費，IPOS強烈建議，申請人應在核准通知製發後2月內提授予專利證書請求書，而未公開案件，最遲也應在授予專利證書請求書提交日一併請求提早公開。


【詳細內容請見《北美智權報》238期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

分享

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。
>金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 →

相關新聞

華為陷入四面楚歌：巴黎統籌委員會即將死灰復燃？

2019-06-06 14:08

重新審視自貿區政策的利弊得失 此其時矣

2019-06-06 15:27

人工智慧演進：從雲端到邊緣

2019-06-06 15:26

Google專利營運長分享如何篩選專利事務所

2019-06-06 15:25

實現自主創新 中國大陸半導體業寄望於RISC-V

2019-06-06 14:10

廣告屏蔽相關訴訟的中美相關案例初探

2019-06-06 10:36

南非專利規費減免規定

2019-06-06 10:32

2018年英國Unwired Planet v. Huawei案（二）：比照最低權利金才是無歧視？

2019-06-06 10:26

大陸用戶資金管理細則正式出爐 共享單車有望再出發

2019-06-06 09:20

進入5G時代 企業專網市場成長可期

2019-05-23 14:29

製造業和零售業如何迎接數位轉型挑戰？

2019-05-23 14:29

台灣專利制度能否對工業設計的保護友善些？

2019-05-23 14:29

修訂《逃犯條例》讓《一國兩制》崩潰 美國威脅取消香港獨立關稅區地位

2019-05-23 14:29

中美貿易危機 反而是台灣產業轉機

2019-05-23 14:29

騰訊、阿里和百度紛紛進場 「小程序」再度掀起大陸互聯網入口之爭

2019-05-23 09:00

電視購物頻道如何避免侵害文字商標

2019-05-23 09:00

破除GDP的迷思：拼經濟也得擺脫中等收入陷阱的詛咒

2019-05-23 09:00

2018年英國Unwired Planet v. Huawei案（一）全球範圍授權才算符合FRAND條件嗎？

2019-05-23 09:00

胡正大：38年職業生涯 參與並見證矽谷 臺灣 大陸三次産業起飛

2019-05-23 09:00

寶劍出鞘：美國生物藥廠首度面臨反托拉斯訴訟

2019-05-23 09:00

進入AI世代 三大趨勢引領產業變革

2019-05-23 09:00

加拿大專利規費之減免規定

2019-05-23 09:00

快魚吃慢魚時代：那些導入新創求轉型的大企業

2019-05-23 08:56

無懼「掉粉」：我們來談2019全球IP指數

2019-05-14 09:11

設計公司所設計之商標被撤銷時 對業主的損害賠償責任

2019-05-14 09:11

防範勒索軟體 更不能忽視電郵詐欺！

2019-05-14 09:11

陳若中：輾轉美國、台灣 終圓「中國芯」之夢

2019-05-14 09:11

USPTO有關IPR等程序系爭專利另有Reissue或Reexam案說明

2019-05-13 11:36

美國汽車售後維修零件設計專利侵權訴訟與零件法案

2019-05-13 11:36

進入物聯網時代 資安威脅更難應付

2019-05-13 10:39

旺宏電子談AI在半導體製造中的應用

2019-05-13 10:39

疑遭反壟斷調查 愛立信會步上高通後塵嗎？

2019-05-10 08:47

美中對抗已經不只是貿易領域

2019-05-10 08:47

佐科威連任印尼總統的包袱：國內民意對中資的不滿情緒漸增

2019-05-10 08:47

AI時代下機器學習發明的專利充分揭露要件撰寫要領

2019-05-10 08:47

對抗缺工問題：網通產業供應鏈的智造力升級！

2019-05-10 08:47

台灣運動產業之智財權保護：市場決定一切？球團說了算？

2019-05-08 16:18

平成最後？令和最初！—日本特許法等最新修正動態

2019-05-08 16:18

申請專利時除了盡信審查指南 也要注重判決先例

2019-04-26 08:55
看更多

熱門文章

每月得先付4萬8才能用自來水！新店大台北華城爆發用水爭議 康橋中學被迫停課

2019-06-03 09:08

「把中國帶回台灣」 相融意識正發酵

2019-05-31 08:38

起底！將大台北華城、康橋中學斷水的永柏企業老闆 曾涉行賄書記官 法律糾紛高達上百件

2019-06-04 10:02

三年才有成的蔡英文 被情緒勒索的台灣人

2019-05-31 08:38

勞保年金領到一半突然過世 遺屬要如何繼續領？

2019-05-31 13:29

凱道六一韓國瑜欠妙天、花蓮王人情 國民黨憂他成肉票

2019-06-05 16:18

台積電「挺」華為沒在怕 神秘控管系統曝光

2019-05-31 09:38

從霸氣總裁到總統參選人 郭台銘的五大轉變

2019-05-31 14:03

一顆鳳梨揭開的兩岸密碼

2019-05-31 08:38

郭董背後高人操盤 韓國瑜慘遭大面積切割

2019-05-30 11:01

除權息行情熱鬧登場 高殖利率做波段 高股利做短線

2019-05-31 13:05

沒被凱道紅十字沒嚇退 郭台銘修補人和抗韓流

2019-06-05 16:18

碳爐燒熾飄散鵝香 燒鵝界連5年摘星的街邊燒味

2019-06-03 08:58

他比股神還要神！ 蘭迪斯送你6道保命符

2019-05-31 13:05

謝金河：郭董為何搖身變 「末日博士」？

2019-06-05 12:36

英國打造5G智慧工廠 第四次工業革命來了

2019-06-04 11:05

華為陷入四面楚歌：巴黎統籌委員會即將死灰復燃？

2019-06-06 14:08

歐巴馬最愛漢堡店 香港灣仔吃得到最原汁滋味

2019-06-03 08:58

從史上第一次稀土禁運戰 看美日台防線 中國稀土戰反擊美國 自己恐先受傷

2019-06-06 15:59

為什麼台積電可繼續出貨給華為？揭開中美貿易戰「神祕數字」

2019-05-29 07:00

台灣唯一無二的活體蟹懷石

2019-06-03 08:54

儲蓄險快滅跡了？搶購前沒搞懂3件事 小心買了就虧錢！

2019-05-29 09:50

HR新同事上工了 快篩人才減少200小時

2019-06-05 14:26

新台幣貶至2年低點是買股好時機？13檔受惠股出列！

2019-05-29 13:23

年輕人的不滿和無奈》勞保面臨破產 勞退自選法案為何14年過不了？

2019-06-05 12:46

零食、襪子都拿來報交際費 國光獨立董事徐小波「獨立性」遭外界質疑

2019-06-05 10:52

六首長同摘5星 老將實力強、新科挑戰嚴峻

2019-05-31 15:29

開大門「迎台商」 不能只看表象

2019-05-31 08:38

金管會強力整頓、股價一直跌 投資人等待這個「訊號」再進場買保險股

2019-06-05 12:41

史上最貴普洱茶出現！為何賣出這筒茶就可以買1億元豪宅？

2019-05-30 12:32

貿易戰正酣 油價走跌湊熱鬧

2019-06-05 12:59

我家附近有購物中心才不怕跌價？錯！這個因素才是重點

2019-05-30 12:04

綠營初選 小英要動員5萬人逆轉賴神

2019-06-05 16:16

南韓發展戰略產業 邁入5G強國

2019-06-04 11:05

試圖擺脫美國控制 「安倍主義」下的日本自衛隊轉型

2019-05-31 08:38

台灣50季度調整 要你賺到時機財

2019-06-06 14:54

大台北華城斷水爭議未解 台鳳擁有加壓站產權 永柏擅自斷水是違法

2019-06-06 11:38

連柯文哲、徐國勇都瘋狂在買！金管會整頓儲蓄險 很多人喊痛

2019-05-27 09:32

貿易戰不停火》投資人不用怕慘賠！4專家給資產配置良方

2019-06-05 12:43

貿易戰成失速列車？ 華爾街 美台科技大老有話要說

2019-06-06 10:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top