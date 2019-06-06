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Google專利營運長分享如何篩選專利事務所

2019-06-06 15:25北美智權報

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

大數據 (Big Data) 可以應用在很多地方，現在比較熱門的研究議題首推人工智慧、醫療、電子商務的行銷活動……等等。其實，在智慧財產權的領域，大數據也早已成為專利佈局、專利分析及先前技術探索的重要工具，只是以前沒有「大數據」這個名詞把這些資料分析的應用串連起來，才讓人輕忽數據在專利管理中的重要性。

日前，Google專利顧問暨專利營運長陳煊華（SYLVIA YU CHEN）在《2019 LexisNexis IP 智權研討會》中分享了Google篩選專利事務所的經驗，她指出，「速度、品質、價格通常是企業選擇事務所的三大考量，其中速度與價格都有客觀的衡量標準，但品質在一定程度上是主觀判斷較多。然而，最近幾年在品質的客觀衡量部分有了很大的改善，像是LexisNexis的PatentAdvisor便可以協助專利主管對專利品質作出比較客觀的評量。」如果從事務所的角度出發，則應該了解自己是如何被選擇的。

Google專利顧問暨專利營運長陳煊華（SYLVIA YU CHEN） （圖片來...
Google專利顧問暨專利營運長陳煊華（SYLVIA YU CHEN） （圖片來源：LexisNexis）
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陳煊華已在Google任職4年，她剛開始在Google工作的時候，總共有40家美國事務所為Google提供服務。她認為40是一個很大的數量，而Google的專利組合也不是龐大到可以讓40家事務所都能分配到滿意的業務量。雖然在陳煊華進入Google之前，已經有專利小組負責縮減事務所的數目，但方法是比較簡單的：像是挑出10年沒有往來的事務所、挑出業務量很少的事務所，但即使是已經過簡單的篩選，還是剩下40家的數量。因此，定時檢核、及進一步的去蕪存菁有其必要性。

要篩選出適合企業本身的事務所，或為已在為企業提供服務的業者打分數，陳煊華指出首先要知道本身業務目標，當確認了業務目標之後，往後所做的每一件事都是跟業務目標有關的，像是收集數據、追蹤進度以達成業務目標。

陳煊華為每一家提供Google服務的專利事務所都準備了一張記分卡，她說這不是一張單純的記分卡，而是矩陣形式的，而Google也會告訴每一家事務所矩陣的每一個地方是什麼。陳煊華表示，這就像在學校一樣，可能35%是代表功課成績、25%是團體活動表現，25%是考試成績……，至於每一個地方的比例分配就要看「你需要達到的業務目標是什麼？」

抉擇就是妥協

陳煊華舉了「項目管理三角形」（project management triangle）為例，以企業選擇事務所的角度去看，速度、品質、及價格是三大主要考量。當然，最理想的狀況是又快、又便宜 (cost effective)、品質又好，但在現實中，選擇偏重了其中一項便必須要犧牲別外一項，這是一種妥協 (tradeoff)。例設企業專利部門現在手上有10分，如果10分都給了「便宜」，那自然要犧牲速度跟品質，現在就以「項目管理三角形」來看看如何「妥協」。

Project Management Triangle（管理項目三角形） （圖片...
Project Management Triangle（管理項目三角形） （圖片來源：Wikimedia Commons）
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就一項「速度」而言，陳煊華認為很容易讓客戶了解，速度就是「快」，基本上企業都希望可以快一點拿到專利，而是不是夠「快」，可以從事務所申請一個專利的時間軸看出來，這是比較客觀的。

一般來講，案件通常是從一通電話開始：企業致電事務所，查詢或告知專利申請需求、或許是要求報價……等等。接下來，進度展開……

電話查詢（Call）→ 電子郵件 (Email) → 訪談 (Meeting) → 初稿 (Draft) → 檢查(Review) →提醒(Reminder) → 回饋(Feedback) → 送件(File)

在時間軸上面，企業或是事務會在每一個環節上填上所需時間，然後把所有環節所需要的時間加起來，便知道一個專利申請從開始到送件，究竟花了多少時間；如果企業的目標是速度，便可以這個作為客觀的衡量標準。

其實，如果再看細一點，在時間軸中的每個環節所需的時間也是一種抉擇跟妥協，例如，如果多花一點時間在第一稿上，那即要犧牲客戶檢查的時間或是送件時間。當已知每個環節所需的天數後，即可以製作矩陣。

Google專利顧問暨專利營運長陳煊華（SYLVIA YU CHEN） （圖片來...
Google專利顧問暨專利營運長陳煊華（SYLVIA YU CHEN） （圖片來源：LexisNexis）
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陳煊華說，這個矩陣很有趣，以事務所的立場，究竟希望那一天是案件的起始日？她表示以客戶的角度而言，當然是越早開始越好，但雙方也要溝通，達成共識才行。通常第一步接觸如果是電話溝通，大概只是詢問一些資訊，應該不能作為案件起始日；到了電子郵件，已比較正式，而且有書面資料，好像也可以作為起始日，但有時候如果email得到的資料很少，好像還不能成案；然後到了訪談 (meeting)的日子，應該毫無疑問是已經成案了。針對起始日的問題，陳煊華表示Google是以email接觸開始算的，因為email有日期可以追蹤，而且也比較有正式記錄。至於完成日，則一致公認為送件日 (Filing)。

聽完企業立場的觀點，筆者覺得事務所也應該換位思考。有些事務所會把案件起始日訂為簽約的時候，至少是要有一份agreement, 然後由行政人員建檔，產生案號之後，案件才算正式成立，但若客戶是Google，從該案件的第一封email開始已算是案件成立，那中間的落差是有多大？更有甚之：假設Ａ企業的老闆5月1日告知Ａ企業智權部主管要就某技術申請專利，待該智權部主管聯絡好事務所，安排事務所與發明人訪談之時已是5月10日；所以對A企業的老闆而言，案件的起始日是5月1日、對Ａ企業智權部主管而言，是email聯絡之日，可能是5月5日，但對事務所而言，則是訪談之日，是5月10日。這種認知上的差異是可能會影響企業對事務所評價的。

至於在管理項目三角形中價格很容易比較，因為可以量化，和速度一樣是比較屬於客觀的標準。最後剩下的是品質的部分。陳煊華認為品質是很主觀的，但最近幾年在品質的客觀衡量部分有了很大的改善，像是LexisNexis的PatentAdvisor便可以協助專利主管對專利品質作出比較客觀的評量。陳煊華表示，一些專利案件的大數據可以協助企業來評估事務所，例如Final OA Objection的頻率、專利請求項的字數 (假設：字數少則請求範圍很寬廣)……等等。不過，陳煊華並沒有明確指出品質好的標準為何，她強調最重要是企業本身的「目標」，有些企業追求的是cost-effective、有些企業追求品質、有些甚至只要求獲得一個專利，著眼點不一樣因此沒有「標準」，重點是作出選擇時妥協與犧牲 (tradeoff)是無可避免的。


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