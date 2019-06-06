實現自主創新 中國大陸半導體業寄望於RISC-V

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

前文（RISC-V架構，引領物聯網時代新風潮）曾經報導過，RISC-V指令架構有機會在物聯網時代中大行其道，而當美國屢次對中國的科技業加強管制時，採用開源授權、開發彈性大的RISC-V更成為中國IC設計業擁護的對象。因為，RISC-V的精簡指令集正好可以滿足「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」的運算需求，而且RISC-V不受單一廠商主導的特性，更是中國實現技術自主創新的最好機會。

中國大陸發展半導體產業的雄心，絲毫沒有因為美中貿易戰的白熱化而消沉。今年四月，小米分拆了旗下的半導體事業松果電子，另外又在南京成立大魚半導體，未來在研發分工上，松果將繼續進行手機晶片研發，而大魚則會投入AI、IOT等5G新興領域。成立於2017年、位於深圳的睿思芯科，也在今年三月推出一款基於RISC-V架構、名為Pygmy的AI晶片，還宣稱在能耗、晶片尺寸、運算效能上都大大贏過ARM的同級晶片。更不用說阿里巴巴買下杭州中天微系統、成立平頭哥半導體後，也計畫在半導體業大展拳腳。

而這些公司背後都有一個共通點：RISC-V。

從去年下半年開始，RISC-V開始成為中國IC設計產業的當紅炸子雞，不但官方大力支持，產業界也拼命地佈建供應鏈，例如睿思芯科的Pygmy晶片，從開始設計到正式投產，只花了七個多月的時間。

圖1：睿思芯科剛發布基於RISC-V架構的AI晶片 （資料來源：睿思芯科） 分享 facebook

支持RISC-V架構，中國意在技術自主

從後見之明來看，從中興通訊被封殺事件後，中國大陸真正認識到IC設計自主的重要性，而華為被美國全面包圍，又再次鞏固中國IC設計業擺脫美國控制的決心。芯原微電子董事長戴偉民回憶，「去年四月，ARM（安謀）在中國成立了合資企業ARM China，大家還很高興；可是從五月底開始，它們就不接外面電話了。」

因此，當被西方企業斷貨成為中國科技業的日常時，採用開源授權架構、不受特定廠商控制的RISC-V自然備受青睞。「自主、創新、繁榮，是科技發展的三個要件，缺一不可，」戴偉民分析，「PC時代用Intel的架構，業界很繁榮，但是技術不自主，也沒辦法創新；作手機用ARM架構，一樣很繁榮、又可以創新，但還是不自主。只有RISC-V有機會達成自主、創新、繁榮。」

前清大校長、現任集邦科技董事長劉炯朗則分析，過去在摩爾定律（Moore’s Law）的支持下，以Intel為代表的複雜指令集架構（CISC）的運算效能可以不斷提升，成為業界主流；但如今摩爾定律逐漸走到盡頭，業界勢必另尋出路。

「現在百分之八十的電腦運算，都是由百分之二十的指令完成的，」劉炯朗譬喻，RISC就像是金庸武俠小說裡的降龍十八掌，「不管遇到怎樣的敵人，我都是用這幾套掌法組合來應對」。另外，從運算效率的角度來看，CISC因為指令集架構龐大，需耗費多次週期（cycle）才能完成運算，但RISC只需要一次週期就能完成，可以大幅提升運算效能。

指令更加精簡，運算效能將大幅提升

尤其，RISC-V採用的開源授權架構，更讓中國IC設計產業看到後發先至的機會。「採用開源的晶片架構還有很多，不只RISC-V一個，但老實講，其他的架構大多是某個大廠開放出來的，如果不是還被這些大廠掌控發展方向，就是沒有什麼商業化前景，」戴偉民強調，在眾多開源架構中，只有RISC-V是一開始就採用開源授權，讓所有參與者站在同一條起跑線上。「以前大家都說中國公司在技術上只會下載不會上傳，可是在RISC-V上，我們中國的IC設計公司的貢獻度可是排在全球前幾名的。」

再下一步，就是要達成技術上的完全自主。戴偉民分析，目前絕大多數的開源計畫、開源基金會都位於美國，開源授權協議也多是基於美國法律撰寫，「例如在爭端解決條款上，大多數協議都寫明要以美國德拉瓦州（Delaware）的法院來進行訴訟，」他指出，這樣一來，這些開源計畫有朝一日是否也會被出口管制措施箝制？中國的科技業又該如何未雨綢繆？

很明顯地，在美國構築的強大包圍網之下，中國半導體業者正在積極尋找出路，但這幾年才竄紅的RISC-V是否真能成為包圍網下的突破口，恐怕還在未定之天。





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