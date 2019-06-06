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華為陷入四面楚歌：巴黎統籌委員會即將死灰復燃？

2019-06-06 14:08北美智權報

【林士清／北京清華大學公共管理學院博士生】

美國宣布華為禁運，讓美中貿易戰升級成科技冷戰，捷克布拉格5G安全會議更是排中國與華為，讓人聯想起二次戰後西方國家為圍堵社會主義國家的禁運機構：巴黎統籌委員會（CoCom）。事實上，科技冷戰的較勁和華為禁運，讓華為正面臨生死存亡之際，任正非總裁對外談話，希冀切割民族主義情緒的枷鎖和強調與美國的互賴關係，頗值得讀者反覆推敲，而科技冷戰若引發科技業供應鏈大重組，更會增添全球政治的不穩定性。

中國網民瘋傳一段對話，調侃美中貿易戰：

川普：10元。
劉鶴：5元。
川普：10元。
劉鶴：6元。
川普：10元。
劉鶴：7元。
川普：10元。
劉鶴：8元。
川普：10元。
劉鶴：9元。
川普：成交。
習近平：5元。
川普：25元！

華為禁運讓貿易戰升級為科技冷戰

這條段子是從美國總統川普（Donald Trump）的一條推特而來。他當時表示：美國要對價值2,000億美元的中國進口商品，把關稅從10%升到25%，還威脅剩下的3,250億中國商品，也會在短期内考慮徵收25%的關稅。尤甚，川普還抱怨還雙方貿易談判進度太慢，中國不遵守原先談判協議，還想重新談判，他的答案是「不」。於是才有劉鶴率團訪美談判，見到川普對話的段子。

但比起最新的華為包圍手段，關稅高低就顯得無足輕重了。繼去年的中興通訊事件後，美國這次是對華為下了一記重手：將中國的科技龍頭華為列入黑名單的出口管制，Google也立即宣布切斷與華為的軟體應用服務，包含英國、日本、澳洲、紐西蘭、台灣等國家地區，也宣布配合美國政府行動禁運華為，不過南韓、泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨顧及對中國市場的出口，並沒有直接配合禁運華為行動。從整體銷售看，即便在美國完全禁運下，華為應該能生存下去，因為華為早在開發中國家地區紮根，但隨著使用功能的受限，手機銷售量勢必會下降。

今年5月的捷克布拉格5G安全會議是另一個重要分野，這場會議意在建立32個國家電信主管之間的信任基礎，愛立信（Ericsson）、高通（Qualcomm）、諾基亞（NOKIA）等5G供應商也都悉數到場，但會議中沒有邀請俄羅斯與中國。此外，5G通信業務遍布世界的華為也沒有被邀請。

會議上，32國商定出一個《布拉格提案》，提案雖然沒有提到華為，但內容卻顯示：「對供應商和網絡技術的安全性和風險評估，應考慮法治、安全環境、供應商不當行為，以及在開放、互操作、安全標準和行業最佳實踐方面的遵守情況。供應商還應遵守關於網絡安全、打擊網絡犯罪或數據保護的多邊、國際或雙邊協議作為安全標準。」美國白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）上週五也立即發表聲明說：「美國政府計劃將《布拉格提案》作為指導，以確保我們的共同繁榮和安全。」意指的，還是華為。

華為被美國列入禁運名單後，全球5G通信設備業務面臨嚴重打擊 （圖片來源：HUAW...
華為被美國列入禁運名單後，全球5G通信設備業務面臨嚴重打擊 （圖片來源：HUAWEI）
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禁運措施讓人聯想起巴黎統籌委員會（CoCom）

美國宣布華為禁運及布拉格5G安全會議在時間點尚有太多巧合，讓人聯想起已經消失的巴黎統籌委員會（正式名稱為輸出管制統籌委員會Coordinating Committee for Multilateral Export Controls，簡稱CoCom）。CoCom是二戰後的冷戰時期，西方反共國家建立的一個針對社會主義共產國家實行禁運和貿易限制、不公開對外、沒有條約的非正式國際組織。該委員會於1950年1月開始活動，其組織運作可以分為三項：首先，是決策機構：諮詢小組，由各會員國派高級官員參加；其次是調整委員會：執行對蘇聯及東歐各社會主義國家的禁運；第三，是1952年成立的中國委員會：對中國禁運的執行機構。

被CoCom列入禁運清單的包含有軍事武器裝備、尖端技術產品、稀有物資等三大類上萬種產品和技術，被CoCom禁運的社會主義國家或與美國有科技上有競爭關係的國家自然深受其害，因此巴統禁運措施可說是瓦解蘇聯集團且讓美國一枝獨秀的關鍵。至冷戰結束後，世界格局發生重大變化，CoCom的禁運措施與世界經濟科技的激烈競爭形勢也不相適應，一些西方國家又把巴統作為相互進行貿易戰的工具。CoCom於1994年3月31日正式宣布解散，它所制定的禁運物品列表後來被《瓦森納協定》所繼承。然而，近期華為禁運的議題又讓人開始擔心CoCom是否又會死灰復燃？


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