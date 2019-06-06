廣告屏蔽相關訴訟的中美相關案例初探

【Johnny Chen／北京科技大廠專利總監】

現代人於生活中已經離不開各種類型的多媒體，而提供多媒體內容的平台會於使用者瀏覽過程中安插各種廣告，這樣的模式已經成為此類型平台主要收入來源之一。然而，由於這樣的廣告中斷行為會降低使用者的瀏覽體驗，因此近幾年也開始出現許多軟體或瀏覽器提供廣告屏蔽功能，讓使用者於瀏覽多媒體的過程中不被打斷。而對於協力廠商提供廣告屏蔽這樣的功能是否為法律所允許，一直是富有爭議的議題。本文將根據中美相關案例進行初步探討，以期能概括性瞭解各國實務上的認定趨勢。

大家在瀏覽YouTube或優酷等平台的影片時，常會看見影片開始前或影片播放中被平台網站強制插入不屬於原影片內容的廣告片段，在現今以免費平台為主流的情況下、這樣的安插廣告以取得收入的方法已經是各大平台網站倚重的商業模式。然而，如果有瀏覽器或軟體能夠偵測出廣告並加以屏蔽，雖然對於使用者來說非常便利，不過這樣的行為明顯影響了影片提供平台的主要收入，那麼提供此功能或服務的協力廠商是否構成違法呢? 請見以下的案例分析：

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中國大陸相關司法實踐案例

筆者分析了2018年較具代表性的七個案子，最終無一例外的全都是提供廣告屏蔽功能的一方敗訴，主要判決理由皆是被告提供的廣告屏蔽功能構成不正當競爭。以下是這七個案件清單：

京73民終558號，北京知識產權法院(二審)，騰訊 v. 世界星輝 最高法民申732號，最高人民法院(再審)，酷溜網 v. 青島軟媒網路 浙01民終231號，浙江省杭州市中級人民法院(二審)，優酷 v. 碩文軟件 粵03民終14830號，廣東省深圳市中級人民法院(二審)，搜狐 v. 貓哈網路 滬0104民初243號，上海市徐匯區人民法院(一審)，愛奇藝 v. 眾源網路 浙8601民初3215號，杭州鐵路運輸法院(一審)，樂視網 v. 淮安顯承信息技術 浙0212民初579號，浙江省寧波市鄞州區人民法院(一審)，快樂陽光互動娛樂傳媒 v. 千影網路

其中，本文將重點分析較具代表性的「騰訊 v. 世界星輝」一案判例。

● 典型判例分析：「騰訊 v. 世界星輝」案

本案在作出一審判決時、曾經造成IP圈不小的話題，主要是一審判決為近年來少見之提供廣告屏蔽功能的一方勝訴的案例。然而，此結果在二審時遭到逆轉，北京知識產權法院最終認定被告提供的廣告屏蔽功能仍構成不正當競爭。

● 案件背景簡介

北京世界星輝科技有限責任公司(以下簡稱世界星輝公司)所開發經營的「世界之窗瀏覽器」於設定選單中具有廣告過濾選項，一旦勾選後、使用者觀看騰訊網站中的視頻時將可以跳過片頭廣告。因此深圳市騰訊電腦系統有限公司 (以下簡稱騰訊公司) 主張世界星輝公司的行為造成騰訊公司經濟上的損失、同時違反了誠實信用原則及公認的商業道德，故以不正當競爭為由主張世界星輝公司侵權。

● 一審判決 (北京朝陽區人民法院，京0105民初70786號，2018年1月作出)

一審判決認定屏蔽廣告功能不足以構成不正當競爭、主要是基於以下兩個點進行分析：1. 是否符合社會公眾利益角度，以及2.市場自由競爭角度。關於第一點社會公眾利益，判決書中提到「科技進步帶來的成果、實惠，網路使用者有權利享受它。促進商業模式的改變和技術創新，實現網路使用者福利最大化，以此實現公眾利益，這恰恰是市場機制的正常運行原理和趨勢」，是故「在觀看視頻過程中，網路使用者利益的知情權選擇權，是體現保護社會公眾利益行為的重要因素」。關於第二點市場自由競爭，判決書中提到「市場競爭具有天然的『損人利己』特性…因此有競爭就必然有損害，絕對不能因為有損害結果就簡單推導競爭行為具有非正當性」、「應當明確，任何經營者均不負有尊重他人的商業模式、維護其他經營者的利益的義務，這是市場經濟競爭法則的體現」、因此「法律對經營模式的保護要謹慎，要給予市場最大的競爭環境。應當注意嚴格把握適用條件，以避免不適當干預而阻礙市場自由競爭…如果經營者經營依託的產品或者服務確實有利於消費者、廣大的網路使用者，保護該利益同時也不至於損害公共利益，則該行為不應受到法律的禁止」，故最終一審法院判決駁回原告騰訊公司的不正當競爭訴訟請求。騰訊公司對此判決不服並向北京知識產權法院提起上訴。

● 二審判決 (北京知識產權法院，京73民終558號，2018年12月作出)

二審最終撤銷了一審判決、轉而認定屏蔽廣告行為確實已構成不正當競爭。在判決書中，首先針對社會公眾利益議題進行論述，否定了一審判決中認為屏蔽廣告功能有利於用戶的決定。判決書中提到「如果法院對於提供具有視頻廣告過濾功能瀏覽器的行為合法性予以確認，則很可能意味著視頻網站難以獲得廣告收入，從而使得其主要商業模式由免費視頻加廣告變為收費模式。…這一變化很難說對用戶有利」，還補充到「(一審判決) 將消費者利益等同於社會公共利益，這一理解顯然是錯誤的。反不正當競爭法中所考慮的社會公共利益（或社會總福利）既包括消費者利益，亦包括經營者利益」，因此最終認定廣告過濾功能將損害社會總福利。另外二審判決還引用《互聯網廣告管理暫行辦法》中第十六條規定「互聯網廣告活動中不得有下列行為：提供或者利用應用程式、硬體等對他人正當經營的廣告採取攔截、過濾、覆蓋、快進等限制措施」，認定主管機關(國家工商行政管理總局)已將此類行為歸為違反公認商業道德的行為，並再額外說明「市場經營中，經營者的合法經營行為不受他人干涉，他人不得直接插手經營者的合法經營行為，此為最為基本且無需論證的商業道德」，換言之二審認為即使是互聯網環境下損人利己的競爭行為，也應遵循基本的商業道德，經營者不能以市場自由競爭為由直接插手其他經營者的正常經營，因此認定屏蔽廣告行為違反公認的商業道德。綜合以上理由，最終二審認定屏蔽廣告屬於反不正當競爭法第二條所禁止的行為。





【詳細內容請見《北美智權報》238期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】