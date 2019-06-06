親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦
兩岸商情

廣告屏蔽相關訴訟的中美相關案例初探

2019-06-06 10:36北美智權報

【Johnny Chen／北京科技大廠專利總監】

現代人於生活中已經離不開各種類型的多媒體，而提供多媒體內容的平台會於使用者瀏覽過程中安插各種廣告，這樣的模式已經成為此類型平台主要收入來源之一。然而，由於這樣的廣告中斷行為會降低使用者的瀏覽體驗，因此近幾年也開始出現許多軟體或瀏覽器提供廣告屏蔽功能，讓使用者於瀏覽多媒體的過程中不被打斷。而對於協力廠商提供廣告屏蔽這樣的功能是否為法律所允許，一直是富有爭議的議題。本文將根據中美相關案例進行初步探討，以期能概括性瞭解各國實務上的認定趨勢。

大家在瀏覽YouTube或優酷等平台的影片時，常會看見影片開始前或影片播放中被平台網站強制插入不屬於原影片內容的廣告片段，在現今以免費平台為主流的情況下、這樣的安插廣告以取得收入的方法已經是各大平台網站倚重的商業模式。然而，如果有瀏覽器或軟體能夠偵測出廣告並加以屏蔽，雖然對於使用者來說非常便利，不過這樣的行為明顯影響了影片提供平台的主要收入，那麼提供此功能或服務的協力廠商是否構成違法呢? 請見以下的案例分析：

分享

中國大陸相關司法實踐案例

筆者分析了2018年較具代表性的七個案子，最終無一例外的全都是提供廣告屏蔽功能的一方敗訴，主要判決理由皆是被告提供的廣告屏蔽功能構成不正當競爭。以下是這七個案件清單：

  1. 京73民終558號，北京知識產權法院(二審)，騰訊 v. 世界星輝
  2. 最高法民申732號，最高人民法院(再審)，酷溜網 v. 青島軟媒網路
  3. 浙01民終231號，浙江省杭州市中級人民法院(二審)，優酷 v. 碩文軟件
  4. 粵03民終14830號，廣東省深圳市中級人民法院(二審)，搜狐 v. 貓哈網路
  5. 滬0104民初243號，上海市徐匯區人民法院(一審)，愛奇藝 v. 眾源網路
  6. 浙8601民初3215號，杭州鐵路運輸法院(一審)，樂視網 v. 淮安顯承信息技術
  7. 浙0212民初579號，浙江省寧波市鄞州區人民法院(一審)，快樂陽光互動娛樂傳媒 v. 千影網路

其中，本文將重點分析較具代表性的「騰訊 v. 世界星輝」一案判例。

● 典型判例分析：「騰訊 v. 世界星輝」案

本案在作出一審判決時、曾經造成IP圈不小的話題，主要是一審判決為近年來少見之提供廣告屏蔽功能的一方勝訴的案例。然而，此結果在二審時遭到逆轉，北京知識產權法院最終認定被告提供的廣告屏蔽功能仍構成不正當競爭。

● 案件背景簡介

北京世界星輝科技有限責任公司(以下簡稱世界星輝公司)所開發經營的「世界之窗瀏覽器」於設定選單中具有廣告過濾選項，一旦勾選後、使用者觀看騰訊網站中的視頻時將可以跳過片頭廣告。因此深圳市騰訊電腦系統有限公司 (以下簡稱騰訊公司) 主張世界星輝公司的行為造成騰訊公司經濟上的損失、同時違反了誠實信用原則及公認的商業道德，故以不正當競爭為由主張世界星輝公司侵權。

● 一審判決 (北京朝陽區人民法院，京0105民初70786號，2018年1月作出)

一審判決認定屏蔽廣告功能不足以構成不正當競爭、主要是基於以下兩個點進行分析：1. 是否符合社會公眾利益角度，以及2.市場自由競爭角度。關於第一點社會公眾利益，判決書中提到「科技進步帶來的成果、實惠，網路使用者有權利享受它。促進商業模式的改變和技術創新，實現網路使用者福利最大化，以此實現公眾利益，這恰恰是市場機制的正常運行原理和趨勢」，是故「在觀看視頻過程中，網路使用者利益的知情權選擇權，是體現保護社會公眾利益行為的重要因素」。關於第二點市場自由競爭，判決書中提到「市場競爭具有天然的『損人利己』特性…因此有競爭就必然有損害，絕對不能因為有損害結果就簡單推導競爭行為具有非正當性」、「應當明確，任何經營者均不負有尊重他人的商業模式、維護其他經營者的利益的義務，這是市場經濟競爭法則的體現」、因此「法律對經營模式的保護要謹慎，要給予市場最大的競爭環境。應當注意嚴格把握適用條件，以避免不適當干預而阻礙市場自由競爭…如果經營者經營依託的產品或者服務確實有利於消費者、廣大的網路使用者，保護該利益同時也不至於損害公共利益，則該行為不應受到法律的禁止」，故最終一審法院判決駁回原告騰訊公司的不正當競爭訴訟請求。騰訊公司對此判決不服並向北京知識產權法院提起上訴。

● 二審判決 (北京知識產權法院，京73民終558號，2018年12月作出)

二審最終撤銷了一審判決、轉而認定屏蔽廣告行為確實已構成不正當競爭。在判決書中，首先針對社會公眾利益議題進行論述，否定了一審判決中認為屏蔽廣告功能有利於用戶的決定。判決書中提到「如果法院對於提供具有視頻廣告過濾功能瀏覽器的行為合法性予以確認，則很可能意味著視頻網站難以獲得廣告收入，從而使得其主要商業模式由免費視頻加廣告變為收費模式。…這一變化很難說對用戶有利」，還補充到「(一審判決) 將消費者利益等同於社會公共利益，這一理解顯然是錯誤的。反不正當競爭法中所考慮的社會公共利益（或社會總福利）既包括消費者利益，亦包括經營者利益」，因此最終認定廣告過濾功能將損害社會總福利。另外二審判決還引用《互聯網廣告管理暫行辦法》中第十六條規定「互聯網廣告活動中不得有下列行為：提供或者利用應用程式、硬體等對他人正當經營的廣告採取攔截、過濾、覆蓋、快進等限制措施」，認定主管機關(國家工商行政管理總局)已將此類行為歸為違反公認商業道德的行為，並再額外說明「市場經營中，經營者的合法經營行為不受他人干涉，他人不得直接插手經營者的合法經營行為，此為最為基本且無需論證的商業道德」，換言之二審認為即使是互聯網環境下損人利己的競爭行為，也應遵循基本的商業道德，經營者不能以市場自由競爭為由直接插手其他經營者的正常經營，因此認定屏蔽廣告行為違反公認的商業道德。綜合以上理由，最終二審認定屏蔽廣告屬於反不正當競爭法第二條所禁止的行為。


【詳細內容請見《北美智權報》238期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

分享

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。
>金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 →

相關新聞

華為陷入四面楚歌：巴黎統籌委員會即將死灰復燃？

2019-06-06 14:08

人工智慧專利優先計畫

2019-06-06 15:30

重新審視自貿區政策的利弊得失 此其時矣

2019-06-06 15:27

人工智慧演進：從雲端到邊緣

2019-06-06 15:26

Google專利營運長分享如何篩選專利事務所

2019-06-06 15:25

實現自主創新 中國大陸半導體業寄望於RISC-V

2019-06-06 14:10

南非專利規費減免規定

2019-06-06 10:32

2018年英國Unwired Planet v. Huawei案（二）：比照最低權利金才是無歧視？

2019-06-06 10:26

大陸用戶資金管理細則正式出爐 共享單車有望再出發

2019-06-06 09:20

進入5G時代 企業專網市場成長可期

2019-05-23 14:29

製造業和零售業如何迎接數位轉型挑戰？

2019-05-23 14:29

台灣專利制度能否對工業設計的保護友善些？

2019-05-23 14:29

修訂《逃犯條例》讓《一國兩制》崩潰 美國威脅取消香港獨立關稅區地位

2019-05-23 14:29

中美貿易危機 反而是台灣產業轉機

2019-05-23 14:29

騰訊、阿里和百度紛紛進場 「小程序」再度掀起大陸互聯網入口之爭

2019-05-23 09:00

電視購物頻道如何避免侵害文字商標

2019-05-23 09:00

破除GDP的迷思：拼經濟也得擺脫中等收入陷阱的詛咒

2019-05-23 09:00

2018年英國Unwired Planet v. Huawei案（一）全球範圍授權才算符合FRAND條件嗎？

2019-05-23 09:00

胡正大：38年職業生涯 參與並見證矽谷 臺灣 大陸三次産業起飛

2019-05-23 09:00

寶劍出鞘：美國生物藥廠首度面臨反托拉斯訴訟

2019-05-23 09:00

進入AI世代 三大趨勢引領產業變革

2019-05-23 09:00

加拿大專利規費之減免規定

2019-05-23 09:00

快魚吃慢魚時代：那些導入新創求轉型的大企業

2019-05-23 08:56

無懼「掉粉」：我們來談2019全球IP指數

2019-05-14 09:11

設計公司所設計之商標被撤銷時 對業主的損害賠償責任

2019-05-14 09:11

防範勒索軟體 更不能忽視電郵詐欺！

2019-05-14 09:11

陳若中：輾轉美國、台灣 終圓「中國芯」之夢

2019-05-14 09:11

USPTO有關IPR等程序系爭專利另有Reissue或Reexam案說明

2019-05-13 11:36

美國汽車售後維修零件設計專利侵權訴訟與零件法案

2019-05-13 11:36

進入物聯網時代 資安威脅更難應付

2019-05-13 10:39

旺宏電子談AI在半導體製造中的應用

2019-05-13 10:39

疑遭反壟斷調查 愛立信會步上高通後塵嗎？

2019-05-10 08:47

美中對抗已經不只是貿易領域

2019-05-10 08:47

佐科威連任印尼總統的包袱：國內民意對中資的不滿情緒漸增

2019-05-10 08:47

AI時代下機器學習發明的專利充分揭露要件撰寫要領

2019-05-10 08:47

對抗缺工問題：網通產業供應鏈的智造力升級！

2019-05-10 08:47

台灣運動產業之智財權保護：市場決定一切？球團說了算？

2019-05-08 16:18

平成最後？令和最初！—日本特許法等最新修正動態

2019-05-08 16:18

申請專利時除了盡信審查指南 也要注重判決先例

2019-04-26 08:55
看更多

熱門文章

每月得先付4萬8才能用自來水！新店大台北華城爆發用水爭議 康橋中學被迫停課

2019-06-03 09:08

「把中國帶回台灣」 相融意識正發酵

2019-05-31 08:38

起底！將大台北華城、康橋中學斷水的永柏企業老闆 曾涉行賄書記官 法律糾紛高達上百件

2019-06-04 10:02

三年才有成的蔡英文 被情緒勒索的台灣人

2019-05-31 08:38

勞保年金領到一半突然過世 遺屬要如何繼續領？

2019-05-31 13:29

凱道六一韓國瑜欠妙天、花蓮王人情 國民黨憂他成肉票

2019-06-05 16:18

台積電「挺」華為沒在怕 神秘控管系統曝光

2019-05-31 09:38

從霸氣總裁到總統參選人 郭台銘的五大轉變

2019-05-31 14:03

一顆鳳梨揭開的兩岸密碼

2019-05-31 08:38

郭董背後高人操盤 韓國瑜慘遭大面積切割

2019-05-30 11:01

除權息行情熱鬧登場 高殖利率做波段 高股利做短線

2019-05-31 13:05

沒被凱道紅十字沒嚇退 郭台銘修補人和抗韓流

2019-06-05 16:18

碳爐燒熾飄散鵝香 燒鵝界連5年摘星的街邊燒味

2019-06-03 08:58

他比股神還要神！ 蘭迪斯送你6道保命符

2019-05-31 13:05

謝金河：郭董為何搖身變 「末日博士」？

2019-06-05 12:36

英國打造5G智慧工廠 第四次工業革命來了

2019-06-04 11:05

華為陷入四面楚歌：巴黎統籌委員會即將死灰復燃？

2019-06-06 14:08

歐巴馬最愛漢堡店 香港灣仔吃得到最原汁滋味

2019-06-03 08:58

從史上第一次稀土禁運戰 看美日台防線 中國稀土戰反擊美國 自己恐先受傷

2019-06-06 15:59

為什麼台積電可繼續出貨給華為？揭開中美貿易戰「神祕數字」

2019-05-29 07:00

台灣唯一無二的活體蟹懷石

2019-06-03 08:54

儲蓄險快滅跡了？搶購前沒搞懂3件事 小心買了就虧錢！

2019-05-29 09:50

HR新同事上工了 快篩人才減少200小時

2019-06-05 14:26

新台幣貶至2年低點是買股好時機？13檔受惠股出列！

2019-05-29 13:23

年輕人的不滿和無奈》勞保面臨破產 勞退自選法案為何14年過不了？

2019-06-05 12:46

零食、襪子都拿來報交際費 國光獨立董事徐小波「獨立性」遭外界質疑

2019-06-05 10:52

六首長同摘5星 老將實力強、新科挑戰嚴峻

2019-05-31 15:29

開大門「迎台商」 不能只看表象

2019-05-31 08:38

金管會強力整頓、股價一直跌 投資人等待這個「訊號」再進場買保險股

2019-06-05 12:41

史上最貴普洱茶出現！為何賣出這筒茶就可以買1億元豪宅？

2019-05-30 12:32

貿易戰正酣 油價走跌湊熱鬧

2019-06-05 12:59

我家附近有購物中心才不怕跌價？錯！這個因素才是重點

2019-05-30 12:04

綠營初選 小英要動員5萬人逆轉賴神

2019-06-05 16:16

南韓發展戰略產業 邁入5G強國

2019-06-04 11:05

試圖擺脫美國控制 「安倍主義」下的日本自衛隊轉型

2019-05-31 08:38

台灣50季度調整 要你賺到時機財

2019-06-06 14:54

大台北華城斷水爭議未解 台鳳擁有加壓站產權 永柏擅自斷水是違法

2019-06-06 11:38

連柯文哲、徐國勇都瘋狂在買！金管會整頓儲蓄險 很多人喊痛

2019-05-27 09:32

貿易戰不停火》投資人不用怕慘賠！4專家給資產配置良方

2019-06-05 12:43

貿易戰成失速列車？ 華爾街 美台科技大老有話要說

2019-06-06 10:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top