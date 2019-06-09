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周正宇：20年創業路 只能用「險惡」二字描述

2019-06-09 15:20北美智權報

【茅茅／愛集微】

他因為從雞腿上剔雞肉的技術實在太不專業，所以僅僅做了幾個小時就被台灣老闆開除；九年後，另一個台灣老闆卻成了他創業生涯中第一個天使投資人。

周正宇，1964年出生，炬芯（珠海）科技有限公司董事長兼CEO。浙江大學信電系碩士畢業，美國南加州大學數位與影像處理專業博士，千人計畫專家，中國IC設計業2014年度企業家。曾就職於美國科勝訊（Conexant）/羅克韋爾（Rockwell）公司；1999年，在美國創立NetRidium通訊公司；2005年創辦美國Mavrix Technology及上海摩威科技公司；2010年摩威被併入炬力積體電路設計有限公司，2012年起擔任該公司CEO，2016年領導炬力私有化從美國下市成立炬芯科技，並擔任董事長兼CEO，領導公司重組並實現轉虧為盈。

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一轉眼，35歲踏上創業之路的周正宇已經在這條道路上走了整整20年。在外人看來，他絕對是一位幸運且成功的IC創業前輩，但他卻用「險惡」二字來描述自己的創業道路。「有時在自己的心裡留下的好像也只有那些簡歷上的歷史，而忘掉了中間許許多多的溝溝坎坎和起起伏伏。所以我沒辦法分享所謂的成功經驗，只能說有一些警示他人的創業體會。」作為一名資深的創業老兵，他建議：「IC行業裡的創業者們千萬不能為了創業而創業，在練好基本功的同時，也要能耐得住寂寞，因為這註定是一條漫長而艱難的道路。」

考入浙大後卻在「下海潮」時期選擇出國求學

1964年，周正宇出生於上海，由於父母都是哈工大的老師，因此他的童年是在哈爾濱度過。1973年，又因父母工作調動，他跟隨父母來到南京，一直在南京生活到高中畢業。在他的童年時期，中國正值文化大革命的特別時期，無論在冰天雪地的哈爾濱複華小學，還是酷熱的南京苜蓿園大隊附屬的中山門小學，每個學期完成學農的積肥和交豬草的指標壓力遠大於學習本身，而剩餘的課餘時間也都用於學習繪畫。

1977年，被文革中斷10年的高考制度得以恢復，舉國上下的莘莘學子為之振奮，次年周正宇也因此迎來了自己人生的轉捩點。某一天，當13歲的周正宇在田裡學農時，他的數學老師匆匆走來對他說：「你總不能一直在學校混下去吧，十中可以考試入取了，我這裡有兩張准考證，你去試試吧？」

據他回憶，這位當時年齡最多20歲的老師曾就讀南京市第十中學，也就是如今赫赫有名的金陵中學。她初中畢業就被迫上山下鄉了，回城後成了周正宇的國一的數學老師，沒想到這位老師竟以最樸實的職業動機改變了他的道路。彼時對考試升學毫無概念的周正宇在參加第十中學的入學考試後居然成功考上了！「或許是那時候大家的起點都比較低，所以我才能幸運地考上吧。」他謙虛地說道。

因為農村學校的基礎薄弱，剛進入第十中學的周正宇依然懵懵懂懂。但意外的是，在學校第一次正式的期中考試中，他的總分竟是全班第一。也正是因為第一次享受到「成功」所帶來的喜悅，為了維持自己的學霸地位他便開始奮發學習，慢慢的他就成為了真的學霸。一直到高中畢業，每次考試他的成績都能維持在前三名。

1980年的中國正處於改革開放初期，國內大量學者被派遣出國進行考察，而周正宇的父親也是其中之一。前去英國劍橋大學當訪問學者回來之後，父親給他灌輸了許多新的理念，尤其是當時最火的三大技術革命：資訊、材料和能源。在父親的指引下，高考結束後他選擇了跟資訊技術相關的浙江大學無線電專業。

在浙大的無線電系，周正宇整整度過了四年本科和兩年半的研究生生涯。直到1989年，因為中國當時的種種社會現象和事件，讓他和許多年輕人一樣陷入迷茫之中。他清楚地記得，當時社會中湧現出許多「官倒」和一股「下海潮」，個別成為「倒爺」的同學在倒賣彩電後就能年收入上萬元 (人民幣，下同)，而碩士研究生畢業的正規工作每月收入僅80元。

在他看來，這兩種生活方式顯然都不適合自己。為了尋找一條適合自己的道路，他最終決定出國讀博士，因為他想出去看看另一個世界。得益於優秀的英語基礎，出國必考的託福和GRE他都以近乎滿分的成績輕鬆通過。

1990年的寒假，拿到美國南加州大學全額獎學金的周正宇正式踏上了出國之路，由此也拉開了他人生的另一個章節。


【詳細內容請見《北美智權報》238期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

※ 本文由愛集微授權北美智權報刊登

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