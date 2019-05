修訂《逃犯條例》讓《一國兩制》崩潰 美國威脅取消香港獨立關稅區地位

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

為了不讓《逃犯條例》修訂案順利通過,香港民主派立法會議員分別於5月11日及14日兩度占據會議室、滋擾會議進行,並兩度與建制派議員發生衝突。兩次持續數小時的混亂、推擠, 成功阻撓《逃犯條例》修訂法案委員會展開會議。然而,民主的勝利是短暫的,不管港人及國際社會強烈反對修訂《逃犯條例》草案,香港特首林鄭月娥完全不理會這些反對的聲浪,用盡各種方法希望強行通過。

5月20日,香港保安局局長李家超對媒體公開宣佈,要繞過立法會法案委員會,於6月12日將《逃犯條例》修訂案直上立法會大會恢復二讀審議,強行立法的味道濃厚。其實,不只大部分香港民眾、民主派議員,就連許多歐美國家的政府單位也表示關注及提出嚴正警告,怕條例一旦通過,會影響在香港工作、讀書、居住的外國民眾之權益及安全。

其中美國反對態度最為強烈,認為《逃犯條例》一旦通過,即違背了《香港關係法》,並指出若美方認為香港沒有履行兩地簽訂條約的責任,香港自主不再足以令美國按照《政策法》提供有別於中國大陸的特惠待遇,美國總統可透過行政指令停止《政策法》繼續生效,或影響美國視香港為獨立關稅區的地位。

5月6日,就中美貿易談判議題,美國總統川普在其推特 (Twitter)上表示:「 Renegotiation is not acceptable! More Tariffs are coming soon, HONG KONG will be included in next rounds.」有相當濃厚的警告意味,香港如果失去獨立關稅區的地位,對美、中、港三方都是一場災難,就連台灣也會被殃及。

為反對修訂《逃犯條例》,2019年4月28日,民陣發起第二次遊行,民陣表示遊行有13萬人參加。 (圖片來源:維基百科) 分享 facebook

50年不變

究竟美國國會為什麼建議檢討香港的獨立關稅區地位?這要從中英聯合聲明、「一國兩制」的由來及這幾年來香港所發生的一些政治及社會事件說起。

香港自1997年7月1日政權從英國轉移至中國手中後,即成為中國的特別行政區 ,這就是一國兩制的由來,意指在一個國家之下有兩種截然不同的制度。「兩制」主要指的是資本主義制度及社會主義制度,在「一國兩制」的原則下,中國政府必須要確保其社會主義制度不會在香港特別行政區施行,讓香港之前在英國殖民地時代的資本主義制度和生活方式維持「50年不變」。這些基本政策,後來都由《香港特別行政區基本法》加以規定。

如果講淺白一點,「一國兩制」的原則保障了香港的高度自主與自由,這個可以分經濟與政治兩個層面。在經濟的層面,保障香港在貿易、財政金融事務上享有高度自主權;以香港特別行政區基本法,來確保香港能繼續奉行資本主義經濟及貿易制度,以及容許貨物及資金繼續自由流通。香港仍然保留自由港和獨立關稅地區的地位,擁有本身的海關邊境,與貿易夥伴所協定的關稅優惠、以及其他類似安排亦繼續僅只適用於香港特別行政區。至於政治上的自由,主要是指伴隨一國兩制提出來的「港人治港」。「港人治港」就如同其字面的意義,在英國政府交出政權之後,接下來會由香港特區政府來管治香港,而非由中國政府接管。

《香港關係法》的誕生

《美國-香港政策法》(United States–Hong Kong Policy Act),又稱為《香港關係法》、《美港關係法》,它是一部現行的美國國內法,為美國國會於1992年通過的法案。《香港關係法》的由來是鑑於在1997年7月1日英國結束對香港的管治後,香港主權即會被移交,成為中國轄下的一個特別行政區,美國政府因此重新擬定對港政策,重新審視香港的地位。美國國會當年通過的《美港關係法》承認「香港獨立關稅區」,將香港區別於中國大陸,在一國兩制框架之下,支持香港人權、民主與自治,保障香港生活方式及美資在港營商。

根據《香港關係法》, 美國政府承認中英聯合聲明,並繼續視香港為一個在政治、法治、經濟、貿易政策方面與中國大陸完全不同的地區,並在對外政策上將香港特別行政區政府與中國政府區別對待 。像是香港特區護照獲美國承認,申請赴美簽證也會獲獨立看待;香港可在美國出口管制下購買敏感技術,但要確保無不當用途。

然而,《香港關係法》有一暫停機制,根據香港關係法第202條(美國法典 - 外交第5722條),美國總統如果認為香港自治情況不足以有別於中國大陸,總統有權簽發行政命令中止此法;如美國總統認為香港已恢復自治,亦可恢復此法。





