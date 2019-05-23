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台灣專利制度能否對工業設計的保護友善些？

2019-05-23 14:29北美智權報

【葉雪美╱北美智權報　專欄作家】

作者30年來在國內努力推動工業設計的保護及相關法制，本文將以國內設計產業需求、幾個主要國家或地區的相關法制、國際間設計專利法制發展趨勢，說明延長新穎性優惠期及開放核准審定後分割對於設計專利發展之必要，另說明一案多設計與一設計指定多物品的申請制度有益於工業設計的保護，能擴大設計專利的保護範圍，增強設計專利的保護強度，俾使我國設計專利制度對於工業設計的保護。

※本文摘錄自[我國專利制度能否對工業設計的保護友善些？]

我國專利制度之設計輕忽了工業設計的保護。以專利分割申請的規定為例，2013年修正的專利法放寬發明申請案的分割申請，2019年5月公布的專利法修正條文，更進一步地放寬發明及新型專利審定後分割之適用以及期間。然而，無論是新穎性之優惠期期間延長為「12個月」，或是審定後分割的相關規定都不能適用於設計專利。

新穎性優惠期

目前，全球已實施優惠期制度的國家或地區所採用的優惠期限有6個月與12個月兩種不同的規定，計算基準日也有從本國申請日或優先權日不同的規定。在採用單一法制（法律）保護發明、新型及設計專利（工業設計）的國家或地區，例如：OAPI、美國及中國，對於發明、新型及設計的新穎性優惠期限都採用相同的規定，美國及OAPI的新穎性優惠期是為12個月，而中國則是6個月；日本、韓國是以不同的法制來保護保護發明、新型及設計專利，韓國是發明、新型的優惠期是為12個月，外觀設計專利是6個月。

表1：世界主要組織和國家的新穎性優惠期制度與適用法律
表1：世界主要組織和國家的新穎性優惠期制度與適用法律
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我國的設計產業，除了較大的企業和設計公司有足夠的資源開發創新設計，每一年有許多年輕學子的設計創意經由學校的展覽或新一代設計展而公開發表，也有許多年輕設計師、新創公司為了要實現夢想而透過網路的群眾或平台募資公開其設計。因為這些不確定的因素、市場性或是經費的考量，申請人可能需要較長時間作設計分析、先前技藝檢索與比對（如圖1），再決定是否要申請專利，是要申請新型或是設計專利。

如果創新設計的整體外觀及部分新穎設計特徵都具有獨特的視覺效果（如圖2），可考慮以整體外觀或新穎特徵的部分設計申請設計專利。這些申請專利相關的事務與設計權保護的範圍分析，需要較長的時間才能準備周全。因此，我國現行設計專利優惠期相關規定實有必要予以放寬，才能維護申請人就其創新設計取得較完善專利保護之可能性。

圖1：新型專利與中國大陸的可折疊杯之先前技藝比對圖
圖1：新型專利與中國大陸的可折疊杯之先前技藝比對圖
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圖2：嘖嘖募資平台的WAYCUP威客杯的設計特徵
圖2：嘖嘖募資平台的WAYCUP威客杯的設計特徵
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核准審定送達後之分割申請

綜觀全球對於工業設計的保護有多種不同的保護制度及申請方式，例如：WIPO及EUIPO的一案多設計申請方式，美國有一申請案多實施例的申請方式（如圖3），而中國大陸則有多設計的合案申請，以及不同物品之成套設計的合案申請，這些單一申請案中可能包含2個以上的設計，或是兩個以上係屬Locarno分類的同一大類的物品之設計。

圖3：美國設計專利申請案有18個實施例
圖3：美國設計專利申請案有18個實施例
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這類的外國申請案進入我國申請設計專利時，因為違反一設計一申請的原則，在TIPO審查委員發出OA之後，申請人除了保留單一設計在原申請案以及修正說明書及圖式之外，還需考慮是否將其他設計分割申請，是將每一設計都申請獨立設計，抑或有些設計可申請為衍生設計，抑或是以整體設計與部分設計提出。

這種多設計的專利申請案一定有分割之必要（如圖4），只是確定保護範圍與分割作業的考慮都需要較長的時間討論與決定，然依現行專利法第130條第2項之規定，設計專利之分割申請，只能於原申請案再審查審定前為之，無法適用核准審定後之分割。

圖4：中國大陸的外觀設計專利申請案有10個設計
圖4：中國大陸的外觀設計專利申請案有10個設計
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我國從2012年開放電腦圖像及GUI的設計專利保護，設計業界和專利業界對於這項新的設計標的並不熟悉，有些成組圖像與GUI的界定並不是很明確，圖像之間的變化與近似的判斷，GUI之間的依序變化與不依序變化，依序連續變化與依序變化之間的差異會影響設計權的保護範圍，另外，若GUI中有獨特視覺效果的圖像是否可以單獨申請圖像（如圖5），多個GUI設計是否要分割申請，還是有些GUI設計以參考圖的方式呈現即可。在專利申請實務中，有時候設計專利的說明書與圖式修正本送出之後，很快地就收到初審核准審定，而分割申請還在作業之中，申請人措手不及。

中國大陸的分案申請相關規定，無論是發明、實用新型或是外觀設計專利，都是在申請人最遲應當在收到專利局對原申請作出授予專利權通知書之日起兩個月期限（即辦理登記手續的期限）屆滿之前可提出分案申請。美國專利法第121條及第120條是關於分割申請與享有美國較早申請日利益之規定，發明和設計專利的分割申請期限都是在該先申請案（母案）核准專利、放棄或終止訴訟之前。其實我國、美國和中國大陸的設計、新型與發明專利都包含在同一部專利法中，如果設計專利也採用核准審定後分割的制度，申請人就有足夠的時間考慮設計專利的布局與申請。

圖5：我國設計專利申請的原申請案與分割申請案
圖5：我國設計專利申請的原申請案與分割申請案
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