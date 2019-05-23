中美貿易危機 反而是台灣產業轉機

【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

台灣的科技和工業產品出口，在全球一直處於重要的地位，以往台灣製造業者在台灣接單，中國組裝和轉出口的比例非常高，如今製造業在中國的生產和出口成本大增，供應鏈大幅遷移到中國境外，對於台灣來說，中國和美國貿易衝突的危機，可能就是台灣的轉機。

中國和美國的談判進程，在2019年5月初出現了重大變數。美國是講究契約精神的國家，已經談妥的貿易協定，實務上就是按照條文執行，但人治為主的中國，卻經常性會刪除或修改條文契約，來解決承諾的規範。中國長年在國際貿易和商業市場，竊取美國知識財產權與商業機密、強制技術轉讓、開放金融服務以及貨幣操控等行為，加上美國認為，中國對美國承諾的改革承諾都變成空洞，所以談判過程中，美國設計了一套實務上有效核查中國承諾的執法制度，希望中國能夠接受，這不單只是貿易協議而已，實質上還會影響到中國共產黨管理階層的控制力與執政穩定性。

即使像是中國和英國在全球公開承諾會共同遵守的《中英聯合聲明》，中國也可以公然毀約，認為《中英聯合聲明》作為一個歷史文件，不再具有任何現實意義，中國中央政府對香港特區的管理，也不具備任何約束力，以美國的立場來說，就算中美談判順利落幕，美國仍然會傾向把風險降到最低，例如逼迫全球製造業在中國移出供應鏈，讓美國大幅減少對中國這個舊式世界工廠的依賴度，用其他新興市場和美國來生產製造業產品，取代中國，以免日後中國又破壞目前談妥的契約內容。

中美貿易戰逼使全球供應鏈大洗牌

如果是以台灣的立場來看待中國談判，中國和美國的談判破裂，未必是壞事。因為中國出口到美國的關稅驟增，對於越南、南韓、台灣、墨西哥來說，美國進口轉單的效益會非常明顯，2018年全球製造業重鎮從中國轉移出來，雖然轉單不是工廠蓋好就可以馬上生產，中間還有一段時間差，但是可以預期，產業供應鏈已經大洗牌，這也是為何台商2019年密集的回流台灣，甚至跑到美國，加上美國和台灣政府，同時也都對這些企業減稅，彌補企業的轉移成本，川普其實也持續「技術性」的延後增加關稅的時間點，幫在中國的國際企業爭取遷廠的時間。

圖1：2012年第一季至今每季台灣實質資本形成（單位：台幣） （資料來源：https://stock-ai.com） 分享 facebook

製造業供應鏈轉移，對台灣的資本投資幫助非常大，因為民間投資一直是台灣很弱的GDP項目，只要企業回留台灣增加民間投資，那勢必會帶動資本設備進口，資本形成會明顯增加，同時縮減台灣長期以來的超額儲蓄（台灣人其實很有錢，只是沒有好的投資目標，結果一堆錢湧向儲蓄和保險）及經常帳順差。2009〜2017年，台灣包含家庭及企業的民間部門，儲蓄率平均是32.6%，投資率卻只有21.24%，儲蓄率大幅高於投資率，民間游離資金氾濫，如果能引導到民間投資，加上企業也會在台灣擴大採購，台灣的內需市場會很明顯的成長。

圖2：台灣及G20國家的全球價值鏈參與程度 （資料來源：中央銀行） 分享 facebook

即使中美完成談判，中國製造業成本也會大增

其實，中國和美國就算完成談判，台灣還是可以從供應鏈轉移中受惠，因為中國製造業自亞洲主要經濟體進口中間財的年增率，已經逐漸下降，降到薄利，甚至微利。美國要求中國的貿易改革，會讓中國的製造業生產成本大增，高到中國賺中間財的套利空間趨近於零，甚至負值，這也是在中國的外國企業往外跑的原因，因為營運無利可圖。

商人不是笨蛋，他們把逐利當成首要目的，沒有利潤，外移是很正常的現象，台灣的生產成本在國際上，雖然比開發中國家高，但綜合生產成本，其實也不算特別高，對於歐美終端消費者來說，在台灣下訂單還是很有誘因。

圖3：2017年台灣外銷訂單各主要生產地比重 （資料來源：經濟部統計處） 分享 facebook

台灣整體外銷訂單，中國生產比重47.9%，可見台灣企業用中國當出口商品中轉地是非常明顯的，如果未來不要中轉，直接在台灣生產和組裝，直接出口到歐美，那台灣的經濟轉型，就能順利出現了。當然，最好還是得靠川普推一把，加速這個趨勢，甚至美國可能會在歐盟的貿易談判過程中，將類似「美墨加貿易協定」（USMCA）第32.10條款的「毒丸條款」（poison pill）加入美歐的談判內容。該協定規範美國、墨西哥、加拿大，三方中倘若一個國家若與「非市場經濟國家」簽署貿易協定，另外兩國可在6個月內自由退出並簽署雙邊協議，讓美國的重要貿易國，和中國簽署貿易協定後，需付出極大代價而知難而退。

圖4：2015年第一季至今台灣對美國出口金額（上）與台灣對中國出口金額（下） （資料來源：https://stock-ai.com） 分享 facebook

事實上，美國已經在改變中國為組裝地的現象，台灣直接出口到美國的比重會逐漸回升，美國的進口商，也會逐漸要求，賣方要提高非中國製造的零件比重。如此一來，台灣業者就會減少把零件出口到中國，直接在台灣組裝後出口到美國，這個趨勢已經是正在進行式，只是改變還不夠快，需要更多時間，如果中國和美國談判破裂，那改變的速度就會加快了，美國業者需要物美價廉的製造業商品，如果台灣能補上中國產能的缺口，那美國業者會很樂意轉單到台灣的，台灣內需自然就會揚眉吐氣。





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