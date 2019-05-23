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製造業和零售業如何迎接數位轉型挑戰？

2019-05-23 14:29北美智權報

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

台灣產業界正在面臨數位轉型及AI化挑戰，日前資策會產業情報研究所（MIC）舉辦的「32nd MIC FORUM SPRING」，邀來產業專家分享應用現況及趨勢，當天與會的研華科技共同創辦人何春盛及台灣精誠資訊副總經理班鐵翊不約而同提到，數位轉型需要靠「想像力」，而成敗的關鍵在於企業老闆的「領導力」！

研華科技何春盛：數位轉型要最先考慮速度

研華科技共同創辦人兼執行董事何春盛出席今年MIC趨勢論壇時指出，數位轉型能為製造業帶來新動力。想要成為產業中的「顛覆者」，必須找到主流趨勢、顛覆性的技術，或是發展創新的業務模式，這三個條件也是觸發產業典範轉移的關鍵。當年Apple崛起的原因，正是掌握了簡約設計的主流趨勢、SSD和iOS的顛覆性技術，還有iTunes和App Store的業務模式創新，才會讓Apple與Sony兩者之間出現「死亡交叉」。

圖一、研華科技共同創辦人兼執行董事何春盛 （吳碧娥／攝影）
圖一、研華科技共同創辦人兼執行董事何春盛 （吳碧娥／攝影）
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何春盛認為，企業必須透過顛覆性創新找尋第二曲線，串流媒體服務商Netflex就是一個成功的例子。1997年以DVD租賃事業起家的Netflex，2007年推出平台產品WatchNow，Netflix當時利潤僅6700萬美元，仍堅持砸下4000萬美元進行平台技術投資，2010年時，WatchNow平台訂閱人數已超越DVD訂閱人數，堪稱完美的第一、第二曲線交接棒。不過即使平台事業獲益良好，仍受限於平台版權問題，2013年Netflex決定轉型自製內容，進入了另一波事業的高潮，2016年自製原創影集「紙牌屋」推出後，結合物聯網、消費者互動等獨特元素大獲好評，投資者蜂擁加碼，股價不斷攀升至今，Netflex持續創造了完美的第二曲線。

圖二、透過顛覆性創新找尋第二曲線 （圖片來源：2019/5/9「32nd MIC...
圖二、透過顛覆性創新找尋第二曲線 （圖片來源：2019/5/9「32nd MIC FORUM SPRING：數位轉型產業應用分享」，何春盛簡報）
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數位轉型的關鍵就是不斷尋找企業成長的第二曲線、第三曲線，以科技創新驅動指數性成長。何春盛指出，如果你所在的產業上尚未出現「顛覆性改變」（Disruptive Change）跡象時，可引進數位工具進行「數位優化」（Digital Optimization）；但當你所屬或鄰近的產業即將出現顛覆性改變時，公司沒有別的選擇，只能勇敢地採取「數位轉型」（Digital Transformation）。無論數位優化或數位轉型，公司都必須安排適當的組織調整、編列足夠的預算和明確的目標。最重要的是，「速度」是數位轉型時最優先的考量，因為時間就是最貴的成本。

「數位化變革是一條困難而且孤獨的路」何春盛如此說道。但是透過數字化轉型，每家公司都可成為科技公司，數位化轉型不只是投資ERP、CRM、APP，而是全公司上下的組織管理變革，數字化轉型數位轉型除了要有「想像力」與「論述力」，成功關鍵在於「領導力」，企業領導團隊必須有找出策略、有效率治理公司的能力。

精誠資訊班鐵翊：數位轉型需要想像力

台灣精誠資訊副總經理班鐵翊則強調，零售業面對數位轉型AI化時，最重要的思維是「想像力」，他建議業者先訂定各階段的目標、尋找數位轉型人才，以及落實企業基礎架構。面對智慧新零售時，應該讓消費升級、體驗優先，先收集消費者360度的資料，再發展AI。企業數位轉型是老闆的責任，初期對員工會增加工作負擔，必須由上而下（TOP-DOWN）串連全通路才能實現。

圖三、台灣精誠資訊副總經理班鐵翊 （吳碧娥／攝影）
圖三、台灣精誠資訊副總經理班鐵翊 （吳碧娥／攝影）
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班鐵翊首先指出，數位轉型新零售必須以連接「人」、「貨」、「場」三大元素為原則，並以大數據作為三者的連結，而這三大元素會相互影響：在人跟貨之間，要創造更多顧客消費及場域的客製化訊息，才能正確製造產品及降低生產成本；在人與場之間，需以Online搭配Offline，再加上各種智慧設備，進行消費體驗、互動體驗和訊息蒐集；在貨與場之間，則要將適合的商品放在適合的場域展示銷售。數位新零售的目的，就是培養顧客多元化的消費方式，並從中蒐集、發掘更多有價值的資訊。

圖四、數位轉型新零售：連接人、貨、場 （2019/5/9「32nd MIC FO...
圖四、數位轉型新零售：連接人、貨、場 （2019/5/9「32nd MIC FORUM SPRING：數位轉型產業應用分享」，班鐵翊簡報）
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大陸生鮮零售的O2O應用

班鐵翊提到，阿里巴巴旗下生鮮新零售平台「盒馬鮮生」，就是利用大數據及零售科技重構「人、貨、場」，解決生鮮電商的痛點。在「人」的部分，盒馬鮮生建構了線上線下數據生態共享，讓消費場景升級增加客戶體驗，培養客戶形成新的消費習慣，並對客戶群進一步的精準劃分；而在「貨」的部分，盒馬鮮生建構出「3公里、30分鐘」送貨上門模式，以全自動物流模式搭配機器學習演算法，優化送貨的配送路線；在「場」的部分，盒馬鮮生門市背後還有一個物流配送中心，支持線上的銷售，讓線下門市同時也是線上貨倉。

美國、日本的對話式商務應用

零售業數位轉型另一種常見作法是對話式的商務應用。班鐵翊舉例，美國連鎖速食業者Taco Bell曾與通訊軟體Slack合作，導入對話機器人TacoBot，不只能夠向顧客推薦菜色、推薦門市，還能整合Slack上其他朋友的訂單，促進交易。日本知名便利商店Lawson則與微軟第五代AI聊天機器人「小冰」攜手，短短24小時內成功發放100萬張優惠券，達到日本當時全國人口的1%。根據統計，過去拿到優惠券的消費者中，實際會去兌換的比例不到10％，但加上「小冰」的客製化對話後，兌換率大幅提升到47％。

圖五、Taco Bell利用對話機器人TacoBot引流。 （圖片來源：Taco...
圖五、Taco Bell利用對話機器人TacoBot引流。 （圖片來源：Taco Bell）
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班鐵翊認為，零售業數位轉型AI化，可運用科技來簡化作業流程、提升效率，加入智慧科技應用後，確實可提高顧客消費體驗，並能更輕易蒐集更多消費者行為。不過，數位轉型也不需要被神化，因為台灣零售業者忙於日常營運，沒資金與時間進行科技投資，還有線上與線下的認列與分配機制不易達成共識，因此台灣零售業者在科技面仍屬「追隨者」而不是「創新者」，在最佳實踐（Best-Practice）尚未出現前，大部分業者還是抱持著較濃的觀望心態。


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