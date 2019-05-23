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進入5G時代 企業專網市場成長可期

2019-05-23 14:29北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

最遲一年以內，台灣就會開始標售5G頻譜。不過，因為4G已經投入太多資金，回報又不如預期，許多電信業者對於5G似乎興趣缺缺。其實，如果能夠把握新興的企業專網市場，深化與企業用戶的合作關係，電信業還是能在5G時代扭轉頹勢的。

隨著韓國、美國的5G正式進入商業運轉，全球主要國家可望在2019、2020年陸續進入5G時代。資策會產業情報研究所（MIC）資深產業顧問兼主任張奇分析，比較起來，東北亞國家的發展腳步相對較快，除了與美國爭搶5G頭香的韓國外，日本的NTT DoCoMo為了明年東京奧運轉播的商機，也立下在2020年以前推出5G商用服務的目標。此外，歐盟也要求各成員國在2020年時，至少要有一個城市提供5G服務，中國大陸也計畫在2020年全面開展商用5G。

5G看似風風火火，對電信商來說卻是苦不堪言。張奇笑說，「現在從電信業聽到對5G的說法都是『惡評如潮』，因為4G當初投資的錢都還沒賺回來，結果現在又要投資5G了！」

從用戶貢獻度（ARPU）來觀察，電信商從4G上獲得的收益，確實少得可憐。根據NCC統計，到2018年底，國內電信業4G的每月ARPU只有478元，幾乎與3G的445元相當（圖1）。換句話說，2018年母親節的「499吃到飽」活動，固然吸引不少3G用戶移轉到4G，但也犧牲了自己的利潤。值得注意的是，就過往2G、3G的經驗來看，ARPU都各花了6年、10年的時間才腰斬，但4G卻是從2014年開台以來，不到5年就達成這個「里程碑」。未來的5G能否扭轉這個慘況？沒人敢打包票。

電信業在4G的獲利十分有限

圖1：2005~2018年台灣行動電話每月用戶貢獻度（ARPU）變化（單位：新台...
圖1：2005~2018年台灣行動電話每月用戶貢獻度（ARPU）變化（單位：新台幣元） （資料來源：http://www.ncc.gov）
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另外，為了達成5G高速度、低延遲的傳輸目標，張奇分析，5G基地台的密度以及電力的需求，將分別比4G增加1.6~2.7倍及2.8~4.7倍。因此，包括英國、韓國的5G頻譜標售價格，都壓在4G的50%以下，日本更是以不競標的審配制分配頻譜，目的就是要減輕業者的網路佈建成本。

但無論如何，5G的時代已然到來，電信產業勢必得做出回應；最重要的，就是擺脫過往對消費用戶的重度依賴。張奇就預估，5G時代中，電信業的營收結構，可能從目前的七成消費用戶/三成企業用戶，轉變為消費者、企業各半。

企業專網市場，未來將高速成長

企業用戶的行動專網市場，才是5G時代的新藍海。MIC資深產業分析師李建勳估計，從2018年開始，全球的行動專網市場，將以每年18.5%的成長率擴張，2025年時將達到372億美元的規模；而GSMA對全球電信營運商的調查，也有超過60%的業者，認為企業市場將是5G的重要營收成長來源。

所謂的行動專網，指的是為了企業內部的垂直應用需求而規畫建置的行動網路基礎設施，最大的好處就是可以完全隔離非指定用戶進入，網路安全與控管度非常高。在運作型態上，可以分為由電信商主導、透過切片技術（Network Slicing）讓企業用戶享有專用網路的MVNO（Mobile Virtual Network Operator）、或是完全由企業依照需求自行規劃、再透過系統整合商建制的Standalone。以後者來說，企業本身已經是準電信營運業者，包括美國、德國、日本也規劃了直接提供給企業使用的專網頻譜。

圖2：NEC、KDDI、大林組正在進行5G用於建築營造業的實驗 （資料來源：ht...
圖2：NEC、KDDI、大林組正在進行5G用於建築營造業的實驗 （資料來源：https://www.nec.com/en/global/onlinetv/en/5gtrial1.html）
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目前，德國的BMW已經宣布將在122個工廠建置5G專網以優化生產流程；日本的NEC則是看準企業對專網的需求，推出名為「Smart Connectivity」的新服務，結合電信業者協助企業建置專網。從去年2月開始，NEC就聯合日本第二大電信公司KDDI以及日本最大的營造公司大林組，進行遠距操作建築機械的實驗。在實驗中，營造商可以在電腦前，觀看5G訊號回傳的建築工地4K影像，再遠端遙控工地現場的無人機具。這套實驗預計進行至2020年三月，若能滿足低延遲、高影像準確度以及作業效率的要求標準，就有機會投入實際的建築作業。

NEC、KDDI、大林組的合作，也許可以作為台灣的電信業和資通訊產業發展5G的借鏡。若只是單純提供硬體或者訊號傳輸，市場競爭力較弱，難以創造超額利潤，但若能把軟、硬體結合、積極向外尋找機會，為企業用戶的垂直應用需求量身打造專網，就能夠脫離低利潤的泥沼，成為5G時代的領導者。


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北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

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