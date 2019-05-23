加拿大專利規費之減免規定

分享 facebook 【整理：李淑蓮╱北美智權報 編輯部 資料提供：北美智權 智權法規研究組】

申請及維護加拿大專利的收費可分成6大類，包括（國內）申請費、國際申請費 (PCT) 、發明專利相關費用、一般行政費、資料和文件費用、以及年費。如同許多其他國家IPO一樣，加拿大專利局（CIPO）在一些項目上也提供適用小實體 (Small Entity) 客體之申請人規費減免的優惠。然而，究竟什麼樣的企業或是申請人，才算是小實體適用規費減免之客體呢？簡述如下。

規費減免適用客體

如同大部分國家，小實體之定義以企業人數為主，和資本額沒有關係。就加拿大專利規費減免規定，小實體為「雇員人數不超過50人之實體（含個人）或大學」。但不包括以下狀況：

該實體直接或間接為非小實體者掌控； 發明相關權利已轉讓授權或有義務（不含「不確定義務、附條件義務(“Contingent Obligation”)）轉讓授權予非小實體者。

依據加拿大智慧財產局CIPO官網指南規定，是否具有小實體資格，是以申請日或PCT案進入加拿大國家階段之日的狀況為判斷基礎。例如，一公司在申請日當天雇有10名員工，五年後即使雇員人數增為200人，也不會因此喪失小實體資格。

注意事項

CIPO不會主動辨識申請人是否為適用小實體之客體，因此程序上申請人需先提交小實體聲明才能繳小實體規費；這紙聲明需由獲申請人授權的代表人簽字，並註明簽字人的姓名職稱。聲明隨時可提交，但若於聲明提交前已先繳大實體規費者，無法據以請求退費。

不過，雖然加拿大專利相關法規有前述之規定，但因CIPO執行細節仍有待釐清，且加拿大法院判決認為，實為大實體卻誤繳小實體費用的風險始終存在。

據加拿大複代理人引述加國法院的說法：「無論申請人再怎麼努力做事實釐清，還是無法完全排除誤判的可能」。例如，沒有法院指導，申請人就無法確定「直接或間接為……掌控」、「不確定義務、附條件義務」等用語的意涵；再比方，個別人員是否應算作加國小實體定義下的雇員，有時也未必能直接判定。

若要請求延長繳費期間以補繳差額、修補錯繳小實體規費的錯誤，需先取得官方同意，然而CIPO並無相關規範，無法確知這類請求能否取得官方同意。

由於CIPO規費相對不高，所能取得的費用優惠也有限。然而，申請人一旦誤判大小實體而錯誤繳費且未及時更正，將導致專利失效，因此，加拿大的複代理人建議客戶申請時，一律繳納一般(大實體)規費。

規費減免規則

部份發明專利規費及年費可減免50%，表1為比較普遍的收費項目及費用金額。

表1. 加拿大專利規費中較普遍之收費項目及費用金額。單位：加拿大元 （資料來源：CIPO；製表：李淑蓮，2019/5/16） 分享 facebook





【詳細內容請見《北美智權報》237期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】