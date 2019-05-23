親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦
兩岸商情

郭台銘啃草、韓國瑜撞菜 都比不過他一記爆栗揪心

蔡英文考量什麼？這場超猛戰艦實彈秀 竟無法列名漢光

快魚吃慢魚時代：那些導入新創求轉型的大企業

2019-05-23 08:56北美智權報

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

2008年金融風暴後，企業面臨裁員、減薪、無薪假等衝擊，激發年輕人及科技人才選擇創業，提供新創所需資源的加速器也開始出現。到了2013年，伴隨著Airbnb、Uber等新創獨角獸出現，迫使國際大型企業正視新創，也讓加速器功能開始改變，像是美國創新科技巨擘迪士尼（Disney）、汽車大廠福特公司（Ford）、歐洲大型電信公司德國電信（Deutsche Telekom，簡稱DT），都是結合新創進行數位轉型的知名案例。

企業創新從「被動找新創」到「主動孵化新創」

為加速數位轉型，企業界正在興起一股「CSE風潮」（Corporate Startup Engagement，也就是企業新創參與）。資策會產業情報研究所（MIC）產業顧問周維忠解釋，過去的市場是「大魚吃小魚」，中大型企業雖然資源充足豐沛，但是制式流程僵固，且有獲利壓力，只能著重在既有業務上，但現在已經是「快魚吃慢魚」的年代，中大企業要加快數位轉型腳步，避免後浪被吞噬，可以透過CSE方式，結合外部新創能量，同時也解決新創企業資源短缺、力求存活的問題，雙方合作共創互利雙贏局面。

圖一、中大型企業與新創企業結合的CSE風潮 （圖片來源：2019/5/9「32n...
圖一、中大型企業與新創企業結合的CSE風潮 （圖片來源：2019/5/9「32nd MIC FORUM SPRING：數位轉型產業應用分享」，周維忠簡報）
分享

周維忠指出，由於技術與商業模式更迭快速，企業從過去等待傳統加速器孵化新創後進行收購，轉向主動成立加速器，也就是「自己養小雞」：利用企業加速器培育新創，透過母企業的品牌、通路，加速小雞成長並與公司接軌，過程中測試是否與母企業發展藍圖一致，及早發現有潛力的小雞，同時付出的成本也相對較低。

Disney：從倚靠專業到自設加速器

迪士尼自1928年開始，一直以科技創新聞名，包括第一部完全同步聲音的卡通片、第一部全彩卡通片、第一部動畫長片、第一個現代主題公園，都出自迪士尼之手。2013年時，新創獨角獸概念在矽谷出現，迪士尼意識到科技新創對於產業將帶來顛覆性改變，為了確保公司未來在媒體和娛樂產業的影響力，迪士尼積極為旗下影視娛樂（影視、音樂、戲劇等）、酒店及度假村傳媒網路（體育頻道、電視相關）、消費產品與互動媒體（周邊商品生產及手遊等）四個業務板塊陸續導入新科技。

翌年，迪士尼在美國洛杉磯成立了「迪士尼加速器」（Disney Accelerator），在每年夏季向新創團隊招手，獲選的十家新創企業，除了能獲得迪士尼12萬美元的資金投資，還會在為期三個月時間內，訪問迪士尼創意園區的共同工作空間，並得到迪士尼高層、投資者，以及娛樂和技術領域著名商業領袖的指導機會。成立五年以來，迪士尼加速器已投資了來自美國、歐洲和亞洲的機器人、人工智慧、可穿戴設備、訊息傳遞以及VR和AR等技術公司。

圖二、2014年Disney自設加速器Disney Accelerator。 （...
圖二、2014年Disney自設加速器Disney Accelerator。 （圖片來源：disneyaccelerator.com）
分享

表一、迪士尼加速器簡介 （資料來源：MIC，2019年5月）
表一、迪士尼加速器簡介 （資料來源：MIC，2019年5月）
分享

圖三、迪士尼加速器計畫內容 （圖片來源：2019/5/9「32nd MIC FO...
圖三、迪士尼加速器計畫內容 （圖片來源：2019/5/9「32nd MIC FORUM SPRING：數位轉型產業應用分享」，周維忠簡報）
分享

此外，迪士尼曾經斥資併購電玩開發商，只是過去成績一直不佳，但迪士尼並沒有放棄開發電玩和電競遊戲領域，而是選擇改以加速器小額投資、孵化方式投入，像是2016年迪士尼加速器計畫入選的團隊中，即有一家是廣告商與電競人才媒合平台Ader，每月瀏覽人數超過5000萬；2017年，迪士尼又透過加速器投資一家持有知名電競戰隊Team Liquid的電競遊戲開發公司aXiomatic。Team Liquid是美國和歐洲的頂級電子競技團隊，擁有60名職業球員、教練和分析師，以及超級聯賽遊戲的少數股權；同年還投資另一家虛擬引擎技術的電玩開發公司Epic Games，Epic以創造Unreal、Gears of War和Infinity Blade系列遊戲以及Fortnite、Paragon和Robo Recall等新遊戲而聞名，是虛幻引擎技術的創造者，並進行電影製作、設計和模擬。2018年迪士尼加速器的投資名單中，又新增以現場遊戲、娛樂和創意藝術為主的電競直播平台Caffeine，顯見這幾年迪士尼仍不斷用加速器在嘗試新的領域。


【詳細內容請見《北美智權報》237期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

分享

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

相關新聞

騰訊、阿里和百度紛紛進場 「小程序」再度掀起大陸互聯網入口之爭

2019-05-23 09:00

電視購物頻道如何避免侵害文字商標

2019-05-23 09:00

破除GDP的迷思：拼經濟也得擺脫中等收入陷阱的詛咒

2019-05-23 09:00

2018年英國Unwired Planet v. Huawei案（一）全球範圍授權才算符合FRAND條件嗎？

2019-05-23 09:00

胡正大：38年職業生涯 參與並見證矽谷 臺灣 大陸三次産業起飛

2019-05-23 09:00

寶劍出鞘：美國生物藥廠首度面臨反托拉斯訴訟

2019-05-23 09:00

進入AI世代 三大趨勢引領產業變革

2019-05-23 09:00

加拿大專利規費之減免規定

2019-05-23 09:00

無懼「掉粉」：我們來談2019全球IP指數

2019-05-14 09:11

設計公司所設計之商標被撤銷時 對業主的損害賠償責任

2019-05-14 09:11

防範勒索軟體 更不能忽視電郵詐欺！

2019-05-14 09:11

陳若中：輾轉美國、台灣 終圓「中國芯」之夢

2019-05-14 09:11

USPTO有關IPR等程序系爭專利另有Reissue或Reexam案說明

2019-05-13 11:36

美國汽車售後維修零件設計專利侵權訴訟與零件法案

2019-05-13 11:36

進入物聯網時代 資安威脅更難應付

2019-05-13 10:39

旺宏電子談AI在半導體製造中的應用

2019-05-13 10:39

疑遭反壟斷調查 愛立信會步上高通後塵嗎？

2019-05-10 08:47

美中對抗已經不只是貿易領域

2019-05-10 08:47

佐科威連任印尼總統的包袱：國內民意對中資的不滿情緒漸增

2019-05-10 08:47

AI時代下機器學習發明的專利充分揭露要件撰寫要領

2019-05-10 08:47

對抗缺工問題：網通產業供應鏈的智造力升級！

2019-05-10 08:47

台灣運動產業之智財權保護：市場決定一切？球團說了算？

2019-05-08 16:18

平成最後？令和最初！—日本特許法等最新修正動態

2019-05-08 16:18

申請專利時除了盡信審查指南 也要注重判決先例

2019-04-26 08:55

從富士康「關燈工廠」看大陸製造業的轉型與升級

2019-04-25 15:00

管理性蛻變為服務性：中國大陸新版的外商投資法將取代外資三法

2019-04-25 14:59

修訂逃犯條例與偷食那個比較重要？

2019-04-25 14:42

從「最高法知識產權法庭直審第一案」看中國大陸「先行判決」制度

2019-04-25 14:29

將人工智慧投入產業應用 台灣該怎麼做？

2019-04-25 14:26

解讀台灣農產貿易的實力與危機

2019-04-25 11:35

放水養魚！大陸啟動人民幣2兆元大規模減稅降費措施

2019-04-25 11:34

龐大的運動產業商機要靠IP支撐

2019-04-25 11:26

無懼競爭！匯頂科技CEO張帆：希望成爲一家綜合型晶片公司

2019-04-24 11:59

美國商標侵害請求損失利益賠償限於蓄意侵權？2016年Romag Fasteners v. Fossil案

2019-04-24 11:56

非法利用電視劇畫面販售仿冒周邊商品 法院將如何計算損害賠償？

2019-04-24 11:51

人比人氣死人 那發明比發明呢？ 淺談日本相同發明之比對

2019-04-24 11:36

大陸國產手機異類：不溫不火的努比亞和備人民幣九億元待訴的深圳傳音

2019-04-24 11:18

劣質專利代理之五宗罪

2019-04-12 11:37

狼群內戰：美國學名藥廠間之專利訴訟趨勢

2019-04-12 11:37
看更多

熱門文章

中美貿易戰的真相 一場市場全都誤判的戰爭

2019-05-17 16:26

回應「草包」批評 韓國瑜：我放牛班畢業的 沒事兒

2019-05-14 15:56

高價搶下台北雙子星標案的人是誰？他逛10圈北車後 決定出手

2019-05-16 07:00

PChome與中華郵政物流園區爭議 momo不參加競標背後的3個秘密

2019-05-16 12:10

指考衝刺術》靠「錯誤筆記本」記錄考題 他拚上台大醫學系

2019-05-17 08:44

「餐飲圈的孫悟空」 他是大陸麥當勞最怕的台灣人

2019-05-17 10:40

時機正好趁下跌布局 股東會 除權息行情一手抓

2019-05-17 16:26

2千萬理賠金差點變別人的！投保旅平險 別忽略這兩件事

2019-05-21 11:36

民調力壓藍綠白 韓國瑜到底強在哪？

2019-05-16 09:06

電商菜鳥空降momo總經理 蔡明忠整合台灣大集團賣什麼藥？

2019-05-17 14:10

指考衝刺術》掌握出題邏輯 女孩衝上台大生傳

2019-05-17 08:46

《新新聞》最新民調 賴神被小英追上

2019-05-16 09:08

顯卡廠微星、技嘉再次發功

2019-05-16 13:13

柯P選總統 機率接近百分百

2019-05-16 12:42

中美貿易戰 台灣最慘？25％關稅對台影響全解析

2019-05-15 13:16

想靠「七日豆漿減肥法」瘦身 可行嗎？

2019-05-20 09:03

華為「終結之戰」全解讀：8個關鍵問題 看懂川普絕殺令的衝擊效應

2019-05-22 12:41

提早20年退休！他靠基本分析選股 挑中這檔股票大賺3000萬

2019-05-15 11:24

她自學日文 發揮英語力赴日當高薪人才

2019-05-17 08:43

賣肉羹賺1億逃稅、名醫欠稅數億元罰6萬就解套 立委：縱放惡人

2019-05-20 13:07

爬山該選登山鞋 還是雨鞋？

2019-05-20 09:06

IKEA總部大裁員！為何在台灣還能連10年成長開新店？

2019-05-22 12:39

川普力阻華為5G進入美國內幕

2019-05-22 16:54

打敗股災的5G潛力股

2019-05-16 12:32

揪員工開新品牌 員編003號執行長走回老路救得了王品？

2019-05-17 10:31

老牌IC設計股 飆漲的秘密

2019-05-16 13:10

林毅夫：中美貿易戰影響中國經濟成長僅0.5％

2019-05-16 09:08

電波拉皮毀容！ 整形名醫：從未見過!

2019-05-20 15:20

川普出手打擊華為 風颱尾掃到台積電

2019-05-22 16:54

辦公室最大干擾排名 同事大聲講電話最讓人厭惡

2019-05-21 10:58

從可樂找靈感 台生材讓矽谷驚豔

2019-05-16 12:41

復仇者再度刷新記錄 從經典台詞學會4個多益字

2019-05-17 08:46

專訪林毅夫 被通緝的經濟學家

2019-05-16 09:08

買不起就別硬買！35歲公務員扛千萬房貸 每月剩1萬生活

2019-05-22 09:56

指考衝刺術》他活用英文作文範例 成功錄取成大電機

2019-05-17 08:46

謝金河：台灣價值將重現

2019-05-16 13:08

迎夏商機啟動 5大旺季族群非常hot

2019-05-17 16:26

今年掛牌市值王！緯穎把威脅變機會 臉書、微軟都成為客戶

2019-05-16 15:48

獨家專訪／華爾街傳奇操盤手《大賣空》真實主角：貿易戰 美國挺得住

2019-05-22 12:38

和運要從汽車YouBike變Netflix 租3年換開3台車

2019-05-16 15:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top