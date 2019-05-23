快魚吃慢魚時代：那些導入新創求轉型的大企業

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

2008年金融風暴後，企業面臨裁員、減薪、無薪假等衝擊，激發年輕人及科技人才選擇創業，提供新創所需資源的加速器也開始出現。到了2013年，伴隨著Airbnb、Uber等新創獨角獸出現，迫使國際大型企業正視新創，也讓加速器功能開始改變，像是美國創新科技巨擘迪士尼（Disney）、汽車大廠福特公司（Ford）、歐洲大型電信公司德國電信（Deutsche Telekom，簡稱DT），都是結合新創進行數位轉型的知名案例。

企業創新從「被動找新創」到「主動孵化新創」

為加速數位轉型，企業界正在興起一股「CSE風潮」（Corporate Startup Engagement，也就是企業新創參與）。資策會產業情報研究所（MIC）產業顧問周維忠解釋，過去的市場是「大魚吃小魚」，中大型企業雖然資源充足豐沛，但是制式流程僵固，且有獲利壓力，只能著重在既有業務上，但現在已經是「快魚吃慢魚」的年代，中大企業要加快數位轉型腳步，避免後浪被吞噬，可以透過CSE方式，結合外部新創能量，同時也解決新創企業資源短缺、力求存活的問題，雙方合作共創互利雙贏局面。

圖一、中大型企業與新創企業結合的CSE風潮 （圖片來源：2019/5/9「32nd MIC FORUM SPRING：數位轉型產業應用分享」，周維忠簡報） 分享 facebook

周維忠指出，由於技術與商業模式更迭快速，企業從過去等待傳統加速器孵化新創後進行收購，轉向主動成立加速器，也就是「自己養小雞」：利用企業加速器培育新創，透過母企業的品牌、通路，加速小雞成長並與公司接軌，過程中測試是否與母企業發展藍圖一致，及早發現有潛力的小雞，同時付出的成本也相對較低。

Disney：從倚靠專業到自設加速器

迪士尼自1928年開始，一直以科技創新聞名，包括第一部完全同步聲音的卡通片、第一部全彩卡通片、第一部動畫長片、第一個現代主題公園，都出自迪士尼之手。2013年時，新創獨角獸概念在矽谷出現，迪士尼意識到科技新創對於產業將帶來顛覆性改變，為了確保公司未來在媒體和娛樂產業的影響力，迪士尼積極為旗下 影視娛樂 （影視、音樂、戲劇等）、 酒店及度假村 、 傳媒網路 （體育頻道、電視相關）、 消費產品與互動媒體 （周邊商品生產及手遊等）四個業務板塊陸續導入新科技。

翌年，迪士尼在美國洛杉磯成立了「迪士尼加速器」（Disney Accelerator），在每年夏季向新創團隊招手，獲選的十家新創企業，除了能獲得迪士尼12萬美元的資金投資，還會在為期三個月時間內，訪問迪士尼創意園區的共同工作空間，並得到迪士尼高層、投資者，以及娛樂和技術領域著名商業領袖的指導機會。成立五年以來，迪士尼加速器已投資了來自美國、歐洲和亞洲的機器人、人工智慧、可穿戴設備、訊息傳遞以及VR和AR等技術公司。

圖二、2014年Disney自設加速器Disney Accelerator。 （圖片來源：disneyaccelerator.com） 分享 facebook

表一、迪士尼加速器簡介 （資料來源：MIC，2019年5月） 分享 facebook

圖三、迪士尼加速器計畫內容 （圖片來源：2019/5/9「32nd MIC FORUM SPRING：數位轉型產業應用分享」，周維忠簡報） 分享 facebook

此外，迪士尼曾經斥資併購電玩開發商，只是過去成績一直不佳，但迪士尼並沒有放棄開發電玩和電競遊戲領域，而是選擇改以加速器小額投資、孵化方式投入，像是2016年迪士尼加速器計畫入選的團隊中，即有一家是廣告商與電競人才媒合平台Ader，每月瀏覽人數超過5000萬；2017年，迪士尼又透過加速器投資一家持有知名電競戰隊Team Liquid的電競遊戲開發公司aXiomatic。Team Liquid是美國和歐洲的頂級電子競技團隊，擁有60名職業球員、教練和分析師，以及超級聯賽遊戲的少數股權；同年還投資另一家虛擬引擎技術的電玩開發公司Epic Games，Epic以創造Unreal、Gears of War和Infinity Blade系列遊戲以及Fortnite、Paragon和Robo Recall等新遊戲而聞名，是虛幻引擎技術的創造者，並進行電影製作、設計和模擬。2018年迪士尼加速器的投資名單中，又新增以現場遊戲、娛樂和創意藝術為主的電競直播平台Caffeine，顯見這幾年迪士尼仍不斷用加速器在嘗試新的領域。





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