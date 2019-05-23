進入AI世代 三大趨勢引領產業變革

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

在1980年以前，資訊科技產業重視運算能力，引領風潮的是大型主機（Mainframe）和個人電腦（PC）。進入1990年代，通訊成為產業主流，資訊科技（IT）產業也更名為資通訊（ICT）產業，網際網路成為每部電腦的基本配備，也催生了無線通訊時代的手機、平板和雲端等產品或服務。

到了2015年前後，正式進入AI世代。工研院產科國際所專案經理侯鈞元指出，AI世代看重的是智慧與感測能力，尤其在物聯網技術的推波助瀾下，各類應用正將全面開展。「而且我們可以發現，每個世代的交替週期愈來愈短，」他解釋，從運算世代、通訊世代到現今的AI世代，週期分別為10年、5年、2年，意味著產業更新的速度愈來愈快；日後會大行其道的新商機，今天可能根本還沒出現。

AIOT、5G加入區塊鏈、電競、XR進入應用

進一步言，產業更新速度之所以能加快，是因為技術之間的積累關係。舉例來說，AI世代得以成真的兩大基礎：AIOT以及5G，就跟運算、通訊能力的突破脫不了關係。侯鈞元認為，AI的演算法與晶片設計，與IOT系統融為一體，就能夠擴大應用層面，做到產業內的垂直整合，「所以下一個階段的重點，就是在AIOT內建構完整的生態系，有完整的軟硬體解決方案，就能推動AIOT的快速成長。」

圖1：美國的Verizon，是全球第一家提供5G服務的電信商 （資料來源：https://www.verizonwireless.com/5g/） 分享 facebook

萬眾矚目的5G，也已經在今年四月於美國、韓國正式推出，而全球更已經有超過兩百家電信業者投入5G網路的建構和試驗。侯鈞元分析，5G的首波應用仍以手機上網為主，以無線超寬頻的功能，推動高畫質影音傳輸、VR遊戲的發展；至於多連接、低延遲的產業應用，則會著重在車聯網、智慧工廠等方向。

整體看來，侯鈞元認為，區塊鏈（Blockchain）、電競、與延伸實境（eXtended Reality, XR）將成為下一波的科技趨勢。首先，過去一提到區塊鏈，很難不聯想到炒作虛擬貨幣的負面印象，但在投機風潮退散之後，區塊鏈產業可望朝合理化的方向發展。舉例來說，過去幾年一直被詬病的ICO（Initial Coin Offering, ICO）濫發現象，可望逐漸被證券型代幣（Security Token Offering, STO）取代，將更符合法律規範。再者，區塊鏈也能與IOT相結合，進入製造、醫療、零售等應用層面。換句話說，虛擬貨幣的泡沫化並非區塊鏈的末日，反而是再出發的契機。

電競產業已形成完整產業鏈

圖2：Apple的雲端串流遊戲平台Arcade，預計將於今年9月正式運作。 （資料來源：https://www.apple.com/apple-arcade/） 分享 facebook

電競與XR則是5G最讓人有感的應用領域。「一般人可能很難想像，有人願意花錢、花時間看別人玩電競，」侯鈞元指出，電競產業從上游的遊戲軟體開發、營運和硬體廠商，中游的電競賽事承辦廠商、贊助單位、參與隊伍，到下游的網路直播媒體，已經形成一套完整的生態體系，2022年的亞運也已經把電競納為正式賽事。值得注意的是，Google與Apple也看到了這波商機，正準備切入雲端串流遊戲市場，預料將對現有的電競軟、硬體產業帶來不小變革。至於AR/VR，侯鈞元認為，雖然目前大部分的應用都發生在消費者端的遊戲產業，但真正的價值還是在企業市場，尤其是製造業中，可以降低操作失誤率，並提升跨部門的溝通效率。

那麼，即將而來的AI世代，究竟會呈現何種新面貌呢？侯鈞元認為，有三項趨勢值得注意：

1. 虛實整合新世界

科技不但使實體世界的生活更加便利，也使虛擬世界的互動更加真實。以前者來說，實際案例就包括機器人、自駕車、無人載具，而後者則有Apple Siri、Amazon Alexa等AI語音助理。侯鈞元指出，未來實體世界中的人類或機器，都會在虛擬世界擁有一個數位分身（Digital Twin），例如人們只要戴上VR頭盔，就能在電競場域中創造一個新的自己。如此一來，真實與虛擬之間的互動會更加多元，創造更多產業發展的想像空間。

圖3：Google的Duplex助理，已經能協助使用者處理對外事務，如餐廳訂位 （資料來源：https://ai.googleblog.com/2018/05/duplex-ai-system-for-natural-conversation.html） 分享 facebook

2. 運算科技新轉折

當AI大量普及後，人類社會對運算能力的需求會大幅增加。「傳統的CPU已經不敷使用，就算再加上GPU很可能也不夠，」侯鈞元指出，深度學習演算法因為模仿人腦的神經網路，需要大量的平行處理能力，再加上物聯網中邊緣運算（edge computing）的興起，使得AI專用晶片的需求愈來愈高。另一方面，量子電腦（quantum computing）的發展在近年也有長足進步，在摩爾定律即將走到盡頭時，量子電腦很可能是下一個世代的運算解決方案。

3. 人機共榮新社會

自從AI進入人類生活，最常被提及的問題就是「到底哪一天人類會被AI取代？」但在侯鈞元看來，最有可能實現的反而是AI協助人類解決生活、產業上的各種問題，像是健康照護、物流運送、展區導覽等，都能看見機器人代勞的身影。隨著AI的實用性提高，這些應用場景也必然逐年增加。





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