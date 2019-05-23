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胡正大：38年職業生涯 參與並見證矽谷 臺灣 大陸三次産業起飛

2019-05-23 09:00北美智權報

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【慕容素娟／愛集微】

「尊重智慧財產權有點像駕駛者看紅綠燈，假如人人都覺得只是一種參考或擺設，隨便闖紅燈，那一定會造成生命財產的重大傷亡和損失。」胡正大語重心長地說道，「高科技企業不像制造型企業，機器和廠房是核心，高科技的關鍵是研發，搶的就是那幾個月的時間點，如果晚出來就沒有人要你的東西了。智慧財產權的保護非常必要；假如不保護智慧財產權，就沒有企業願意投入高成本去做研發、搞創新，整個市場競爭的環境都會受影響。」胡正大誠摯地表示：「我們這一些所謂老一輩的人，希望能夠告訴後面的人，智慧財產權的保護與尊重如果不做起來，高科技產業是沒有辦法持續的。」

胡正大，敦泰科技董事長。1952年出生，臺灣成功大學學士，美國普林斯頓大學博士，電機工程專業；博士畢業進入IBM擔任科學家，隨後去往美國矽谷工作13年；回到臺灣擔任工業技術研究院電子工業研究所所長，曾帶領臺灣IC業反擊美國的反傾銷制裁；隨後加入台積電，先後擔任研發副總和市場副總。2006年到大陸創辦敦泰電子，做觸控晶片解決方案，2013年公司上市，目前是全球觸控領域領先企業，累計出貨愈40億顆，員工總數逾800人。

晶片領域有很多家族式的傳奇人物，胡氏兄弟就是其中之一。哥哥胡正明，是業內著名的微電子學家、伯克利大學教授、美國工程科學院院士、中國科學院外籍院士。弟弟胡正大，美國普林斯頓博士，曾為IBM科學家，在從事20多年的半導體研究之後，到大陸創業，目前公司已位為亞洲前列。現在就和大家來分享一下胡氏兄弟胡正大的故事。

正所謂山高人為峰，而胡正大的一生其實一直被「想看看山那邊的風景怎樣」的探究力所推動。從臺灣到美國讀博士，是為了真正地搞懂「矽」是什麼回事；後來又從IBM科學家到矽谷，是為了想瞭解和推進矽的產業化。在矽谷的13年間，參與見證了矽谷最輝煌的時刻。後來，在全球化浪潮下感知到機遇在亞洲，毅然從美國回到亞洲，從帶領臺灣反抗美國的打壓並贏得官司，為臺灣半導體業的發展掃清障礙；再到大陸創業，又用13年的時間，參與和見證了大陸從「世界工廠」到「創新中心」的轉變和騰飛。

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今年67歲的胡正大，近180公分的個子，精神十足，氣色紅潤，腰杆挺拔，絲毫看不出來是一位近70歲的人。他現在還帶領著800多人的團隊，像年輕人一樣，奮戰在第一線。

初識晶片 好奇心讓他走向IC發源地美國

2018年，是固態半導體發明的60周年。在半導體技術的支撐下，電腦、傳真機、電話以及航空航太、交通運輸等應用得以出現和發展，也大大改變了人們的生產生活方式。

60年前的1958年，任職於美國德州儀器公司的傑克·基爾比利用半導體的技術發明了積體電路（基爾比因該發明榮獲諾貝爾獎）。1960年12月，世界上第一塊矽積體電路製造成功。1966年，美國貝爾實驗室製造出第一塊大型積體電路。

胡正大讀大學時是上個世紀70年代，學的是電機工程專業。胡正大回憶道：「那個年代學電機的人一定會講積體電路，我不懂，老師也沒見過。」他想進一步瞭解積體電路，而積體電路的發源地在美國，於是 1975年大學畢業之後，胡正大拿到全額獎學金前往美國普林斯頓攻讀博士。

積體電路中著名的「摩爾定律」，即：積體電路上面的電晶體數量每18個月翻一番。該定律是以英特爾公司創辦人之一，戈登‧摩爾的名字命名，戈登‧摩爾以通俗易懂的說法定義出這一定律，讓更多的人能夠瞭解接受。摩爾定律背後一整套的學術基礎，包括：物理原理、為什麼要把東西越做越小？這一過程中會遇到哪些問題？可能如何解決……這些都由IBM研發團隊在1979年正式發表在IEEE的專刊上。

博士畢業後，胡正大加入的正是IBM的這個研發團隊。當時，IBM和貝爾實驗室可以說是全世界最好的研究機構。「與世界一流的科學家們在一起，對整個半導體和積體電路的研究做出一些成果，感覺又拿到了一個博士學位。」胡正大提及在IBM的那段時光。胡正大在IBM主要側重於積體電路縮小化的實踐。隨著對矽的逐步深入瞭解，他覺得「矽不應該只是學術研究的課題，真正發揮價值應該是商業應用。而矽的商業價值實現的重鎮則是在矽谷。」矽谷是最早研究和生產製造矽，並成為以矽為基礎的高科技產業雲集的地方之一。當時來看，矽谷發展的潛力會遠大於其他地方。

矽谷（Silicon Valley），早期叫做聖塔克拉拉谷（Santa Clara Valley）。19世紀70年代美國媒體創造了「矽谷」這一詞彙，並被傳開，矽谷也逐步替代聖塔克拉拉谷而被世界知曉。矽谷雲集著諸多世界著名的企業，像是英特爾、谷歌、蘋果、Facebook、惠普、思科、英偉達、甲骨文、特斯拉等；也彙聚著諸多美國頂尖大學，如斯坦福大學、加州大學伯克利分校、加州聖荷西州立大學以及聖塔克拉拉大學等。

一次出差去矽谷的契機，讓胡正大決定離開IBM前往矽谷。IBM位於美國東部紐約，矽谷位於美國的西部加州。12月份的紐約寒風凜冽、下著大雪，胡正大到了加州一下飛機，宜人的氣候讓他感歎：「冬天還有這麼美的天氣!」 另外，矽谷位於加州的三藩市灣區，華人較多，環境也有利於孩子們的成長。這幾個因素綜合起來，讓胡正大最終決定離開紐約舉家遷往矽谷。

1983年胡正大來到矽谷，開始致力於矽的產業化應用，這一做就是13年。這段期間，矽谷以晶片的完整生產鏈為重心逐步，發展成為世界創新的中心。從互聯網、電腦、移動互聯網、智慧手機、AI等，至今矽谷一直站在世界科技浪潮的風口上。


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※ 本文由愛集微授權北美智權報刊登

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