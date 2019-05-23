2018年英國Unwired Planet v. Huawei案（一）全球範圍授權才算符合FRAND條件嗎？

分享 facebook 【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

英國上訴法院於2018年10月23日做出Unwired Planet v. Huawei案判決，維持了2017年4月英國一審專利法院的Unwired Planet案判決。其中，一個很有趣的爭議點在於，標準必要專利權人必須以誠信協商方式，提出符合公平合理無歧視（FRAND）的授權條件，並提出授權要約。

但標準必要專利權人所提出的授權條件，若是將全球各國的專利組合在一起，提出一個全球範圍的授權條件，這樣的授權是否符合FRAND？英國二審法院同意一審判決，認為這符合FRAND授權條件。

華為侵害Unwired Planet（UP）的二件標準必要專利

本案中，標準必要專利權人是Unwired Planet（以下簡稱UP），被告為華為。原告UP的標準必要專利，主要是從Ericsson公司取得的全球相關的專利。本案中，UP主張華為侵害了五件標準必要專利，且已經提出合理授權條件，但華為卻不接受，故請求法院核發禁制令，避免華為繼續侵權。華為抗辯，系爭專利並非必要專利，專利也無效，且主張UP並沒有提出合理授權條件的要約（offer）。

本案一審時，在2016年4月以前，經過三個技術審判，確認其中二個專利是有效且屬必要專利，另外二個專利是無效的。

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英國專利法院一審判決

由於到了審判前，雙方都無法達成協議，一審的Birss法官只好在判決中處理雙方所提出的授權條件，是否符合FRAND。如果不符合，則法官要幫雙方決定FRAND的授權條件，並解決是否有競爭法的爭議，亦即，UP是否犯用其優勢地位（dominant position），沒有遵守FRAND授權承諾，而應駁回所請求的禁制令救濟？

華為主張Unwired Planet濫用優勢地位的理由有三：（1） UP啟動授權協商時，並沒有明確指出華為到底哪裡侵害了專利，且沒有具體提出授權要約，遑論提出符合FRAND的要約；（2） UP最後提出的權利金方案，仍然過高和不合理；（3） UP不恰當的將英國的標準必要專利與其他國家的標準必要專利合併，要求華為接受全球授權。

Birss法官在2017年4月5日做出一審判決，該判決長達166頁。該判決中最重要的地方有下述三點：

有意願且理性的當事人，會接受全球範圍的授權，UP所提出的全球範圍的專利組合的授權，對於華為這種公司來說，屬於FRAND的授權。因此，UP有權堅持這樣的授權條件。反之，華為所堅持的只針對英國專利的授權要約，並不符合FRAND的授權。 但是，UP所提出的權利金卻過高，因而本案適合由法院來幫忙雙方決定全球的FRAND授權金費率。 UP在相關市場具有優勢地位，但在權利金談判過程，包括提起訴訟請求法院核發禁制令，並沒有濫用其優勢地位。

Birss法官進而綜合運用各種複雜方法，幫雙方決定出了一個全球範圍的適當的FRAND權利金，並且也討論，如果上訴法院認為不應該採取全球範圍的授權，則Birss法官也幫雙方決定了針對英國範圍的適當FRAND權利金。

2017年6月7日，Birss法官核給了對華為的禁制令，禁制期間直到華為與Unwired Planet簽署全球範圍、法院所認定的FRAND授權條件的授權協議為止，但若在上訴期間，該禁制令暫停生效。

Birss法官認為全球範圍的專利組合授權符合FRAND

本案其中第一個爭議點就是，Birss法官同意，全球範圍的授權是符合FRAND授權條件的。

針對UP和華為的具體情況，Birss法官認為，UP的標準必要專利組合，涵蓋了歐洲大部分地區、俄羅斯、土耳其、中國、日本，大部分東南亞國家、美國、加拿大、澳大利亞、印度和墨西哥。不過，其專利組合就沒有涵蓋到非洲、南美洲、東歐。整體來說，UP專利涵蓋的國家範圍，與華為的事業範圍並沒有很大不同。

華為雖然主張，其製造手持設備的地點主要在委內瑞拉，但Birss法官認為，委瑞內拉只是組裝，大部分的零件生產自中國，輸出到委瑞內拉組裝，而中國是UP專利組合所涵蓋的地區。

Birss法官承認，UP專利組合涵蓋的地區，比起華為、三星、Ericsson等這種全球型公司，確實比較小。但是UP專利組合也沒有小到，需要與更大的專利組合為不同的對待。UP專利組合涵蓋的範圍還是夠大，大到如果要針對每一個專利去談授權，是不切實際的。而且，就算專利組合的涵蓋地區範圍比較小，以及所涵蓋的標準必要專利數量較小，其實可以反映在FRAND授權金費率的調整就好。

Birss法官在幫雙方衡量FRAND授權金時，是採用「有意願之授權人」（willing licensor）和「有意願之被授權人」（willing licensee），推測他們在洽談授權時，面對專利組合涵蓋範圍較大或較小，會希望採取全球授權嗎？ Birss法官認為，UP專利組合涵蓋的專利數量夠多、地理範圍夠大，故理性的、有意願的被授權人，應該會接受全球範圍的授權。不過，就算採取全球範圍授權，也可以針對不同地區的銷售採取不同的權利金，但這不影響採取全球授權。同樣地，就算全球型公司如華為，將組裝工廠設置於專利組合未涵蓋的國家，也只會影響權利金計算的考量，但不影響有意願的授權人會接受全球範圍的授權契約。

Birss法官認為，每一個國家逐一洽談授權不符合效率，且後續必須追蹤許多不同的權利金計算與支付，將付出更多的成本，沒有一個理性的企業會選擇這種方式。





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