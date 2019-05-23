破除GDP的迷思：拼經濟也得擺脫中等收入陷阱的詛咒

分享 facebook 【林士清／北京清華大學公共管理學院博士生】

台灣社會總有拼經濟等於拼GDP的迷思，以為高GDP就是經濟繁榮的象徵，歷任民選政府無不打著拼經濟的旗號邁進，但GDP無法反映真正的國民福祉。事實上，倘若將GDP成長作為衡量經濟的指標，2011年台灣人均GDP達到2萬美元，按照國際貨幣基金（IMF）預測，2022年台灣人均將達到3萬美元，這已是不俗的成績。相較於對岸的中國大陸，屆時台灣應該可以跨越中高等收入陷阱。

台灣社會對於GDP有著一廂情願的迷思，所謂GDP（Gross Domestic Product，國內生產毛額），是指一定時期內，一個區域內的經濟活動中所生產出之全部最終成果（產品和勞務）的市場價值。是以，GDP其實是一種流量的概念，反映的是一國在居民生活水平和生產能力上的變化。黛安‧柯爾（Diane Coyle）在「GDP的多情簡史」一書中，開宗明義地說明為何每個國家都愛GDP？因為可以騙取選票！尤其最受台灣人民喜歡的政見，就是「拼經濟」！

GDP並不是被設計來衡量國民福祉或幸福，僅是政府財政收支的記帳本。起初，GDP其實被拿來評估國家可以花多少錢打仗；後來，不論是戰爭支出、戰後收拾殘局，都會對GDP成長造成極大的貢獻，GDP被拿來算不打仗，可以省多少錢。

曾經有人想過GDP應該要能夠衡量國民福祉，但最後仍不敵政治鬥爭。嚴格來說，GDP其實不是故意忽視你我的幸福生活，而是一開始，幸不幸福這件事，就不在GDP的考量範圍內。GDP增長率乃剔除了物價變動後的增長；名義GDP增長率，則是直接用GDP總量計算的、未剔除物價變動的增長率。而GDP總量，是未剔除物價因素的名義數值，所以說真實的情況，可能只有數據的一半。

對於GDP誤判的第三類型錯誤

前閣揆張善政在媒體露出一則新聞：「轉型正義能為GDP增加多少？」，張揆認為課綱議題與轉型正義並無生產力，新政府應先反過來把有生產力的事情做好，例如把經濟和產業，證明有能力治好經濟後，再做意識形態的事情，外界會比較服氣。

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筆者先不對這個主張來下判斷，但政治學告訴大家，執政者通常會關注「經濟成長」來保住政權，在野黨時常高喊「分配正義」來扭轉下一次大選的態勢。靠國家幾個人來決定財政政策干預經濟，經濟成長無論如何總是有限，資源都會流向特權份子；靠大家兩隻手一個頭腦的自由經濟制度，經濟發展可以是無限且多元，自由繁榮由全民共享。操控國家機器的執政者握有絕對經濟大權，政客集體啃食最強的權力春藥，卻是當代政治最無情的真實現況。

台灣無論藍綠執政都陷入一個GDP成長的迷思。GDP是一種資訊，作為社會中個人生產的加總，重點並非總量，與薪資、人民生活幸福之間並無絕對關係，我們可將GDP作為衡量一國財政收支的工具，而非被設計來衡量國民福祉。GDP本身是一種會計帳，但其帳目複雜資料又難以精確。或許，新政府的財經部會可將GDP作為一種施政上的參考指標，而且認真調查、編制促使GDP盡量反映現實層面，供研究者及全民參考應用，切勿將GDP作為施政的唯一目標，枝微末節地追求GDP成長的政府。不信你看馬政府過度追求GDP，陷入高經濟成長率的迷思，最終還不是被選民用選票汰換。

對於GDP錯誤的觀點，會產生忽略現實層面的觀點，犯下統計學上所說的「第三類型錯誤」（正確的方法，解決錯誤的問題）。國際經濟學家利用GDP的演算對奈及利亞下了一個評估：如果考慮行動電信和好萊塢電影之類繁榮產業的成長，2014年奈及利亞的GDP會一舉增加40％，奈國的經濟規模會直追南非。奈及利亞或許不像英國或美國那麼富有，但這個在GDP指標意義下的窮國，卻是非洲最大的經濟體。

另一個例子是70年代的英國，因為負債與GDP提供的警示，工黨政府而決定力行撙節，爭取國際貨幣基金的緊急貸款，但這個警示最後被證實誇大經濟危機，英國實際上根本不需要這筆貸款。事實上，當代國家仍然需要一個衡量工具，為評估國家財政，藉以確認施政方向。然而，黛安‧柯爾在此書中要告訴大家的是：GDP在廿世紀也許是很好的衡量工具，卻越來越不適合21世紀的經濟現況，因為21世紀的經濟火車頭是創新、服務與無形商品。

中國大陸也陷入GDP迷思

中國大陸作為世界第二大經濟體，官方發佈的經濟數據長年來就一直被各界質疑，中國真實的GDP總量，多年來已成為諸多國際機構和經濟學家們爭論的焦點。按照官方數據，2017年中國GDP總量達到13兆美元，僅次於美國19兆美元，且早在2010年中國就超過日本，成為世界第二大經濟體。國際貨幣基金組織（IMF）與世界銀行2014年甚至稱，按購買力平價計算，中國大陸應當是世界第一大經濟體，不過這個全球最大的經濟體未來恐怕受中等收入陷阱的詛咒，變成又老又窮的華夏國度。

從1993年中國大陸正式將GDP作為核心經濟指標算起，根據GDP增長率數據計算，過去26年來（1993-2018），中國大陸GDP年均增長率高達9.6%，名義GDP年均增長更高達13.4%。不過，深刻瞭解中國大陸政府與經濟之間的發展關係，必須理解政府和國企靠大舉借債來投資發展經濟；近年來中國力推去槓桿，就是為了緩解這種債務經濟所積累的巨大風險。加入世界貿易組織（WTO）之後，中國大陸大力發展動出口來拉動經濟；美國總統川普發起的美中貿易戰，已經對中國大陸的出口造成了下滑的壓力。

中國大陸經濟發展一直靠債務和出口驅動，無論是中國或是各國經濟學家們，對這一點並無異議。然而，主要的異議是，中國大陸通過高負債和出口發展起來的GDP，到底是「蛋糕」還是「泡沫」？中國官方持續強調GDP的重要性，就是希望能擺脫「中等收入陷阱」的糾纏，倘若GDP是不斷吹捧的泡沫，恐怕更陷入中等收入陷阱的詛咒。按照國際貨幣基金（IMF）預測，2022年中國人均GDP可突破1萬美元，而台灣人均將達到3萬美元，雙方誰先走出中等收入陷阱或中高等收入陷阱帶來真正的國民福祉，才是我們衡量GDP的真實意義。





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