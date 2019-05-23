電視購物頻道如何避免侵害文字商標

【陳秉訓／國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授】

購物頻道的節目會使用文字或圖形來介紹商品，因為節目即廣告，文字或圖形的使用行為與商品有關連性，如果該文字或圖形有與他人商標間相同或近似的時候，則根據商標法第68條，可能發生商標侵害的疑慮。以下，本文將介紹智慧財產法院102年度的民事判決，從中提出節目製播的原則，讓電視購物頻道商能減低商標侵權的風險。

根據《衛星廣播電視法》第2條，電視購物頻道指的是「專以促銷商品或服務為內容之廣告頻道」，性質有別於一般電視頻道，不須遵守節目廣告區隔原則、與置入性行銷或冠名贊助的規定。基本上，電視購物頻道的節目就是商品廣告影片。

智慧財產法院102年度民商訴字第9號民事判決，即為因文字使用所產生的商標侵權訴訟之案例。本案商標權人A公司擁有系爭商標，註冊號第1542341號「宸禎黑色奇蹟」商標，其是由文字、圖形、和顏色所組成的商標（如圖一），並指定商品類別030的「米」商品。本案被告包括商品的製造商和兩家購物頻道業者（森森購物台及東森購物台、及該二公司的負責人）。

圖一、註冊第01542341號「宸禎黑色奇蹟」商標 （圖片來源：TIPO） 分享 facebook

A公司在2012年3月間至8月間透過「momo電視購物台」販售米類商品，並使用系爭商標。但A公司發現森森購物台與東森購物台上有出現系爭侵權製造商之黑米商品，且「在廣告過程中出現有近似系爭商標字樣」。因而A公司向智財法院起訴，並主張被告侵害其商標權。不過，本案法院認為系爭使用非侵害商標權之行為。

商標使用侵權三要件

「商標使用」是商標侵權成立的前提，而其有三個要件：（1）使用人主觀上「需有行銷商品或服務之目的」；（2）「需有使用商標之積極行為（即商標法第5條所列情形）」；（3）其使用之方式「需足以使相關消費者認識」該標示內容具「商標識別性」。在本案中，第三個要件是主角。本案法院認為「基於表彰商品或服務之目的將商標使用於商品或服務，始為商標法上所謂之商標使用」。否則，「形式上縱有商標用於商品或服務之事實」，但考慮該使用之「目的與方法，僅係用以表示商品或服務之相關說明者，而不具有商標使用之意者（intent to use）」時，則其「屬通常之使用，非商標法所稱之商標使用」。

本案之被控商標侵權使用

本案中有兩項被控商標侵權之使用。第一項是購物台的侵權廣告影片，在時間超過30分鐘以上的節目中，「出現「黑色奇蹟」字樣之時間甚短。其次，該四字「於該節目影片中之配置排版亦無特別顯著之處或強調之處，且於「出現時之相關字體字型、字樣大小、顏色設計均無特別突出之處」。另侵權廣告影片中的「黑色奇蹟」字樣，「與系爭商標圖樣之排版、字型、顏色等均不相同」。因此，本案法院認為被告就「黑色奇蹟」字樣之使用行為，「無從認識該廣告有何標示商標之意」。

又該侵權廣告節目中於使用「黑色奇蹟」時，亦出現「台灣黑米米中之鑽」、「米中之王」、「嚴選黑米頂級珍貴」等文字，故本案法院認為系爭使用「僅係為強調黑米之特殊性，並無任何擬表彰商品來源之意圖，是以被告顯無商標使用之意圖」。因而，本案法院指出「依上述廣告內容觀之，難認被告有商標之使用行為」。

第二項是森森購物台專屬網站上的使用。網站上的廣告影片中「所出現之『黑色奇蹟』字樣，係標示『台灣黑米、黑色奇蹟』字樣」，其呈現方式「與系爭商標圖樣之排版、字型、顏色等均不相同」。

其次，本案法院指出「因被告產品內容係外觀為紫黑色之黑米」，故該「廣告影片內容均在強調黑米所富含之花青素成分」，且相關廣告用語僅在「強調花青素為存在於植物中之水溶性天然色素，為良好之抗氧化劑來源，而黑米之外層比一般稻米多出一層花青素，黑米之高含量花青素成分並使黑米呈現黑紫色狀態之狀態」。因而，本案法院認為該「廣告影片中於說明被告產品富含大量花青素成分之後，使用黑色奇蹟等字樣，實係用以形容本件被告產品所具備之高含量花青素營養價值為一奇蹟」。

進一步，本案法院認為儘管「網站上標示為『台灣黑米、黑色奇蹟』字樣，其目的亦實係為說明黑米所具有之前揭優點，說明黑米本身所具有之高營養價值，以及黑米可對於人體帶來之益處」，故該八個字「係用以形容其產品之品質」，而「此種方式的使用，係純粹作為被告產品本身的說明，並非作為商標使用以指示商品或服務之來源，消費者亦不會因此對商品或服務來源發生混淆誤認之虞」。因此，本案法院認為「原告主張被告行為已使消費者產生混淆誤認，即不足採」。





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