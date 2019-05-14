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陳若中：輾轉美國、台灣 終圓「中國芯」之夢

2019-05-14 09:11北美智權報

【樂川／愛集微】

陳若中，畢業於美國南加州大學馬歇爾商學院（Marshall School of Business)，曾先後擔任泰瑞達半導體 (Teradyne) 中國區總經理、晶晨半導體運營副總裁、邁威爾科技（Marvell Technology Group）中國區銷售總經理、格芯半導體 (Global Foundries) 大中華區業務副總裁和艾邁斯半導體 (ams AG)大中華區銷售市場副總裁、國科微CEO等職務。他最廣受稱道的是在格芯任職的四年裡使公司營收增長3.5倍，更抓住28奈米産能不足的機遇立下輝煌戰功。

今年正好邁入「知天命」階段的陳若中，堪稱一位道道地地的職業經理人。在他長達26年的職業生涯裡，足迹幾乎遍布整個半導體産業鏈，從上游的設備廠，到製造、再到設計公司，其中有18年在大陸度過。作爲一名美籍台灣「外省人」，陳若中身懷的是一顆赤忱的「中國芯」。

從台灣到美國，道德觀和價值觀的塑造之路

陳若中的父親是1949年隨著國民黨去到台灣的「流亡學生」，而母親是遷至台灣的上海「大戶人家」。1969年，陳若中在台北出生，是台灣新生代的「外省人」。

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出身良好的母親對陳若中和哥哥的教育非常嚴格，給他們灌輸了很多儒家思想，比如四維八德「禮、義、廉、耻」、「忠、孝、仁、愛、信、義、和、平」。母親有一本中國傳統文化畫册，陳若中從中看到了很多中國大陸的優美風光、歷史名勝，使他從小就對大陸産生了一種嚮往，一種幻想。

正統的學校和家庭教育在陳若中於台灣15年的童年時期塑造了良好的道德觀、價值觀。之後陳若中全家移民美國。

移民美國的陳若中開啓了他人生的第二階段。當時父母選了一個白人比較多的城市，他上初中的學校全校包括他在內只有2個華人。在台灣時的陳若中是個淘氣的小孩，接受的是填鴨式的教育。到了美國以後，一方面語言的壓力逼著他不得不認真學好英文；另一方面，美國的民主開放、實事求是和因材施教的環境讓他愛上了學習，尤其是數學。

陳若中認爲，美國這個開放的大熔爐激發了他想要努力的本性，這裡有更大的空間讓他去發揮，也塑造了他的團隊合作精神。

陳若中說，在美國當時有3個「師」很受歡迎：醫師、律師和工程師。當時他認爲醫師和律師學出來之後還要繼續深造考執業證書，而工程師不需要，可以很快出來工作分擔父母的負擔，於是大學就選擇了電機系。

當時正值半導體産業剛剛起步，學校也跟附近的公司合作提供實習機會，每年這些公司都會從學校裡選拔幾個優秀的學生去實習。陳若中在50多個競爭者中脫穎而出，進入了泰瑞達實習。

輾轉美國、台灣，終圓「中國夢」

大學畢業後，已實習2年的陳若中繼續留在泰瑞達。當時，這家老牌半導體測試設備公司剛突破10億美金營收大關，决定做一些文化上的改革，於是率先引入了TQM（Total Quality Management，全面質量管理）。這在當時是非常先進的管理理念，陳若中說，半導體測試設備都是用來測試世界上最先進最精密的晶片、器件，當然性能、複雜度也更高，這樣一來品質管控和質量管控就非常重要。

當時泰瑞達要求每位員工每年必須上40小時的課程。例如，學習從7個步驟找問題，追根溯源從根源上避免同樣的問題一再發生。這個培訓讓陳若中受用終生，因爲它適用於每一個領域，他在工作中抓問題，從上游去分析問題、解决問題的能力就從這時候培養起來。

1993年10月，泰瑞達派陳若中到大陸出差。第一次來到了他從小嚮往的北京，非常震撼，原來這就是他魂牽夢縈的地方，他暗中告訴自己：將來一定要到大陸來工作，貢獻自己的才能。

90年代的大陸剛改革沒多久，半導體行業也還沒發展起來，此時台灣有一個工作機會，陳若中就向公司申請調到台灣。

據他回憶，1991年蘇聯瓦解，幾十年的冷戰時期促使美國的軍事工業蓬勃發展，培養了大批的科技人才，其中很多都是台灣留學生。冷戰結束後，軍工業需求减弱，大批人才尋找出路，此時正值張忠謀在台灣創辦台積電，同時爲其服務的半導體産業鏈也開始崛起，於是大批接觸過美國最先進科技的人才回歸台灣，分布在半導體製造、設計、封測等環節，成爲台灣半導體産業繁榮的支柱。

陳若中也是在這個回流時期回到了台灣。他說，1995年到1999年期間他在台灣新竹科學園區泰瑞達工作，那時候整個半導體産業的同仁都很拼，他自己去幫客戶安裝機器，做機台調試的時候，大家半夜三更都是睡在無塵室裡面，睏了眯一兩個小時就起來繼續工作。「那時候整個台灣半導體産業真的是擰成一股繩，大家都朝著一個目標去奮鬥，非常難能可貴」，陳若中說。

在台灣泰瑞達的最後2年裡，陳若中轉到了技術行銷部，更直接地接觸客戶，參與銷售過程，也經常飛到北京、上海於研討會中演講。此時，大陸對半導體測試設備的需求剛剛開始升溫。

1999年，陳若中申請了美國南加州大學的全職EMBA課程去深造。在一年緊張的課程中，他最喜歡的是策略。在此期間，他領悟到了「做人、做事、做局」的大局觀，「做局是爲了長遠的未來，需要其他部門其他同事的輔佐」，他說。

一年課程結束後，陳若中留在泰瑞達矽谷辦事處，正式接觸銷售業務。當時矽谷的晶片設計初創公司如雨後春笋般冒出來，泰瑞達希望去挑選一些「明日之星」作爲潛在客戶。當時陳若中迅速從台積電學到的企業篩選方法論是：把自己當成一個VC要去投資，你會怎麽看這家公司？哪些因素對你是最重要的？你爲什麽要投它？這樣轉換身份挑選出來的公司，應該不會差太多。這個方法論陳若中一直沿用至今。

2001年，泰瑞達擴張上海辦公室，陳若中被派遣至上海負責中國業務開發。至此他終於圓了自己的大陸夢，一住就是18年。


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