防範勒索軟體 更不能忽視電郵詐欺！

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

台灣的行動通訊覆蓋率和寬頻上網率一直在全球名列前茅，電子商務、網路金融產業的發展也相當快速，自然成為國際駭客進行電腦犯罪的主要目標。從2017年開始，許多銀行和證券公司已經開始被駭客盯上，台灣甚至還出現公開販售網路攻擊服務的網站。這一切都顯示，台灣的資安威脅已經嚴重到無法忽視。

許多人應該還對兩年前的「WannaCry」事件記憶猶新。在短短的兩天內，名為WannaCry的勒索病毒襲擊全球150個國家，數十萬台電腦受到侵害。由於病毒是利用Windows作業系統的漏洞，又包裝成常見的系統更新程式，許多用戶是直到檔案完全無法開啟、又看到限時支付贖金的警告後，才知道自己也是受害者。而去年八月，台灣科技業龍頭：台積電晶圓廠的機台，也因為被WannaCry的變種病毒入侵而爆發大規模感染，雖然立即就將問題排除，但已造成數十億元的營收損失。

法務部調查局科長劉嘉明指出，利用資訊科技的新型態犯罪，有虛擬、匿蹤、跨境三大趨勢，其中又以跨境最難偵查。「以前的搶匪要親自去銀行搶錢，但是現在的駭客，坐在家裡就能夠把國外銀行帳戶裡的錢轉走！」

去年的第一銀行ATM詐領案就是最好的例子。劉嘉明解釋，犯罪集團的手法是先建構中繼跳板，再突破第一銀行的ATM管理系統。「他們當時已經可以做到透過網路指定某一個ATM，在特定的時間打開吐出鈔票，」他補充，這個犯罪集團經過多次「測試」，確定能完全控制系統後，就派遣車手來台大量提領。2018年三月，本案已經在西班牙查獲主嫌。

台灣的科技業、金融業都曾面臨勒索軟體的威脅

DDOS（分散式阻斷服務攻擊）則是電商業者最大的噩夢，因為駭客會在短時間內大量、高頻地騷擾網站，癱瘓其正常功能，使一般使用者無法連線；網路上甚至還出現公開「販售」DDOS服務的網站，在台灣推銷、仲介其攻擊服務，還洋洋灑灑地列出攻擊政府機關、學校、金融機構的「戰果」。

圖1：首家販售DDOS攻擊服務的網站，去年已被調查局查獲 （資料來源：「人工智慧時代的挑戰暨創新專利前瞻議題探討」研討會，2019/04/24） 分享 facebook

他分析，台灣常見電腦網路犯罪除了上述的勒索軟體，其實電郵詐欺也是方興未艾，因為碰上勒索軟體會讓人膽戰心驚，但真正防不勝防的，還是最老套的電郵詐欺。「我們可能會想說：這種詐騙都碰過好幾次了，怎麼還會有人中計？但只要時間抓得準，電郵詐騙成功率其實很高！」

劉嘉明解釋，每個人、每天都難免會收到隱藏成垃圾信的釣魚郵件，雖然大部分人會在第一時間刪除，但公司內只要有任何一個人、不小心點選了其中任何一個連結或圖片，很可能就被植入後門程式。

「這個時候，駭客會先記錄你的Email來往紀錄，尤其是跟主管、上下游廠商的對話內容，分析可能的切入點。」他舉例，在平常時期，若上游供應商的信件內突然要求更換貨款支付的銀行帳號，一般人為求慎重多半會再查證，但同樣的事情若發生在款項支付日期附近，又是從主管等級的信箱寄出，上當受騙的機率就大得多。

電郵詐欺雖然是老招，在關鍵時刻依然好用

不論是哪一類的電腦犯罪，為了躲避偵查，都會先入侵特定電腦或網路設備做為跳板，待時機成熟後，一舉進攻真正目標。因此，電腦犯罪的第一步，就是佈建這些跳板。劉嘉明解釋，近幾年來，愈來愈多的國際駭客，利用台灣的主機代管業務來進行犯罪。「過去是因為大陸台商要翻牆上網，選擇把主機放在台灣；因為有這個需求在，所以台灣的主機代管行業很興盛；」但沒想到的是，駭客反而利用業者無法全面清查客戶身分的漏洞，使用代管的主機來發動攻擊，「我們台灣在這上面可以說是吃盡了苦頭。」

既然電腦犯罪防不勝防，為求自保只能先把基本動作做好，例如最常見的系統資料備份。「這些事情我們本來覺得是常識了，但每當有企業報案、我們進去看了以後，才發現很多人的資安觀念還是很薄弱，」劉嘉明提醒，當網站被勒索時，如果能用備份資料支援，至少還能維持營運，「但我們看過很多企業不是沒有備份，就是把備份的資料放在同一部電腦裡，最後還是不能用。」





【詳細內容請見《北美智權報》236期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】