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無懼「掉粉」：我們來談2019全球IP指數

2019-05-14 09:11北美智權報

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

郭台銘郭董的臉書自今年1月31日成立以來，截至4月底為止，短短3個月內便累積到27萬多粉絲。「創業難、守業更難」，以郭董的影響力短時間內衝到幾十萬粉絲不是難事，但郭董臉書的小編們更怕的是「掉粉」。郭董臉書小編在接受媒體採訪時表示，每天po文前都會先跟郭董討論，而郭董也很關心究竟什麼東西是有市場的。小編說：「有一次郭董說想po5G的東西，我就跟他說po上去應該會『掉粉』，沒有什麼按讚數，因為太難了，沒有人會知道你在講什麼…….」

說實在的，小編也太小看網友的水準了，沒有常識也會看電視，電信公司作了那麼多廣告在推廣，民眾對5G多多少少都有一點概念；加上郭董應該會從政策面著眼，不會深究技術細節，網友應不至於聽不懂。但相對於5G，筆者認為郭董更應該談的是IP。郭董曾經提過台灣產業要轉型，如果要追求的是高附加價值的技術或是產品，那不管是5G、AI或是智慧製造等等，IP都應該是火車頭，如果沒有IP，其他免談。綜觀鴻海在IP佈局之深之廣，郭董應該是全台灣最適合談IP的企業領導人之一。不過，「掉粉」情況恐怕比談5G更嚴重。

說到談IP，北美智權報也是責無旁貸，更沒有「掉粉」的壓力，這一期就來談一下出爐不久的2019國際IP指數，看看台灣在50個國家中位居何處。

美國商會旗下的全球創新政策中心 (U.S. Chamber of Commerce′s Global Innovation Policy Center, GIPC) 於今年2月分發表了《國際智慧財產權指數│第7版》(U.S. Chamber International IP Index│7th Edition) 報告 ，報告顯示台灣2019年的國際IP指數為62.33，於全球50個經濟體中排名20，與2018年指數相比成長了4.56%，但排名未變。（見表1）

表1. 《國際智慧財產權指數》整體得分與排名，第7版與第6版比較資料來源：U.S. Chamber International IP Index│7th Edition，2019年2月；製表：李淑蓮
編按：表1中不同顏色的色框代表不同經濟體的經濟發展程度，共分4大類別：(1)淺綠色：高收入經濟體且為OECD成員；(2)寶藍色：高收入經濟體 (台灣為其中之一)；(3)橘色：中高收入經濟體；(4)紫色：中低收入經濟體。

2019 排名

國家

第6版(2018)

第7版(2019)

整體得分變化

排名變化

1

美國  US

94.95

94.80

-0.16%

0

2

英國  UK     

94.93

93.82

-1.17%

0

3

瑞典  Sweden

92.57

91.18

-1.50%

0

4

法國 France

91.85

91.10

-0.81%

0

5

德國 Germany

91.35

90.09

-1.37%

0

6

愛爾蘭 Ireland

89.95

89.42

-0.59%

0

7

挪威Netherlands

88.31

89.04

0.82%

0

8

日本 Japan

86.45

87.73

1.48%

0

9

瑞士 Switzerland

83.55

82.78

-0.92%

1

10

新加坡 Singapore

83.63

82.49

-1.37%

-1

11

西班牙 Spain

81.45

82.38

1.13%

2

12

義大利 Italy

81.46

81.29

-0.21%

0

13

南韓 South Korea

82.87

80.13

-3.31%

-2

14

澳大利亞Australia

80.27

80.13

-0.17%

1

15

匈牙利 Hungary

75.54

75.96

0.56%

0

16

紐西蘭 New Zealand

68.92

68.07

-1.24%

0

17

波蘭Poland

66.39

66.53

0.21%

0

18

以色列 Israel

65.43

66.42

1.52%

1

19

加拿大 Canada

66.25

66.40

0.23%

-1

20

台灣 Taiwan

59.62

62.33

4.56%

0

21

摩洛哥 Morocco

54.86

54.30

-1.01%

0

22

墨西哥 Mexico

48.38

53.20

9.95%

2

23

哥斯大黎加 Costa Rica

49.80

49.73

-0.13%

-1

24

馬來西亞Malaysia

48.68

49.70

2.1%

-1

25

中國 China

47.70

47.67

-0.07%

0

26

土耳其Turkey

47.15

46.87

-0.61%

0

27

智利Chile

42.12

44.38

5.37%

2

28

哥倫比亞 Colombia

45.67

45.99

0.7%

0

29

俄羅斯 Russia

43.21

43.24

0.05%

0

30

約旦 Jordan

43.47

42.40

-2.48%

-2

31

巴西 Brazil

39.31

40.56

3.18%

2

32

阿拉伯聯合大公國 UAE

40.68

40.49

-0.46%

0

33

秘魯 Peru

41.00

40.13

-2.11%

-2

34

汶萊 Brunei

37.52

38.46

2.50%

1

35

阿拉伯半島Saudi Arabia

38.74

36.60

-5.51%

-1

36

印度India

30.07

36.04

19.89%

8

37

菲律賓  Philippines

34.49

36.00

4.38%

1

38

南非South Africa

34.27

34.56

0.85%

1

39

烏克蘭 Ukraine

35.69

33.44

-6.29%

-2

40

肯亞Kenya

35.94

32.60

-9.30%

-4

41

泰國 Thailand

31.37

32.22

2.71%

0

42

阿根廷 Argentina

28.88

33.24

15.08%

6

43

越南 Vietnam

32.97

30.69

-6.93%

-3

44

尼日利亞 Nigeria

30.95

30.11

-2.72%

-2

45

印尼Indonesia

30.35

28.60

-5.77%

-2

46

厄瓜多Ecuador

28.99

27.44

-5.36%

-1

47

巴基斯坦 Pakistan

26.02

26.67

2.48%

0

48

埃及 Egypt

25.25

26.29

4.10%

0

49

阿爾及利亞 Algeria

23.81

22.84

-4.11%

0

50

委內瑞拉 Venezuela

17.12

15.80

-7.73%

0

《國際智慧財產權指數》簡介

由於國際IP指數不像大麥克指數或是iPhone指數那麼普及，加上這是智權報第一次報導此一指數，因此先簡介一下其由來及歷史。

納入調查之經濟體：GIPC首次調查及公布國際IP指數是在2012年，當時全球只有11個經濟體被納入調查，分別是美國、英國、澳大利亞、加拿大、墨西哥、馬來西亞、俄羅斯、巴西、中國及印度。GIPC每年都會增加納入調查的國家數量，於2014年納入調查的經濟體增至25個；2015年調查對象再提高至30個經濟體，而台灣就是與德國、南韓、瑞士及秘魯於2015年新增的5個調查對象之一。

八大指標：至於在指標的部分，2012年第一次調查的時候，只劃分為5大類目指標，分別是第一類：專利、相關權利及限制；第二類：著作權、相關權利及限制；第三類：商標、相關權利及限制；第四類：營業秘密、相關權利及限制；第五類：IP資產商業化。隨著時間的過去，到了2018年，指標已增加至八大類，新增的包括第六類：執法；第七類：系統效率及第八類：於國際條約中之成員及被認可身份。


【詳細內容請見《北美智權報》236期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

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