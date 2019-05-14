無懼「掉粉」：我們來談2019全球IP指數

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

郭台銘郭董的臉書自今年1月31日成立以來，截至4月底為止，短短3個月內便累積到27萬多粉絲。「創業難、守業更難」，以郭董的影響力短時間內衝到幾十萬粉絲不是難事，但郭董臉書的小編們更怕的是「掉粉」。郭董臉書小編在接受媒體採訪時表示，每天po文前都會先跟郭董討論，而郭董也很關心究竟什麼東西是有市場的。小編說：「有一次郭董說想po5G的東西，我就跟他說po上去應該會『掉粉』，沒有什麼按讚數，因為太難了，沒有人會知道你在講什麼…….」

說實在的，小編也太小看網友的水準了，沒有常識也會看電視，電信公司作了那麼多廣告在推廣，民眾對5G多多少少都有一點概念；加上郭董應該會從政策面著眼，不會深究技術細節，網友應不至於聽不懂。但相對於5G，筆者認為郭董更應該談的是IP。郭董曾經提過台灣產業要轉型，如果要追求的是高附加價值的技術或是產品，那不管是5G、AI或是智慧製造等等，IP都應該是火車頭，如果沒有IP，其他免談。綜觀鴻海在IP佈局之深之廣，郭董應該是全台灣最適合談IP的企業領導人之一。不過，「掉粉」情況恐怕比談5G更嚴重。

說到談IP，北美智權報也是責無旁貸，更沒有「掉粉」的壓力，這一期就來談一下出爐不久的2019國際IP指數，看看台灣在50個國家中位居何處。

美國商會旗下的全球創新政策中心 (U.S. Chamber of Commerce′s Global Innovation Policy Center, GIPC) 於今年2月分發表了《國際智慧財產權指數│第7版》(U.S. Chamber International IP Index│7th Edition) 報告 ，報告顯示台灣2019年的國際IP指數為62.33，於全球50個經濟體中排名20，與2018年指數相比成長了4.56%，但排名未變。（見表1）

表1. 《國際智慧財產權指數》整體得分與排名，第7版與第6版比較 資料來源：U.S. Chamber International IP Index│7th Edition，2019年2月；製表：李淑蓮

編按：表1中不同顏色的色框代表不同經濟體的經濟發展程度，共分4大類別：(1)淺綠色：高收入經濟體且為OECD成員；(2)寶藍色：高收入經濟體 (台灣為其中之一)；(3)橘色：中高收入經濟體；(4)紫色：中低收入經濟體。 2019 排名 國家 第6版(2018) 第7版(2019) 整體得分變化 排名變化 1 美國 US 94.95 94.80 -0.16% 0 2 英國 UK 94.93 93.82 -1.17% 0 3 瑞典 Sweden 92.57 91.18 -1.50% 0 4 法國 France 91.85 91.10 -0.81% 0 5 德國 Germany 91.35 90.09 -1.37% 0 6 愛爾蘭 Ireland 89.95 89.42 -0.59% 0 7 挪威Netherlands 88.31 89.04 0.82% 0 8 日本 Japan 86.45 87.73 1.48% 0 9 瑞士 Switzerland 83.55 82.78 -0.92% 1 10 新加坡 Singapore 83.63 82.49 -1.37% -1 11 西班牙 Spain 81.45 82.38 1.13% 2 12 義大利 Italy 81.46 81.29 -0.21% 0 13 南韓 South Korea 82.87 80.13 -3.31% -2 14 澳大利亞Australia 80.27 80.13 -0.17% 1 15 匈牙利 Hungary 75.54 75.96 0.56% 0 16 紐西蘭 New Zealand 68.92 68.07 -1.24% 0 17 波蘭Poland 66.39 66.53 0.21% 0 18 以色列 Israel 65.43 66.42 1.52% 1 19 加拿大 Canada 66.25 66.40 0.23% -1 20 台灣 Taiwan 59.62 62.33 4.56% 0 21 摩洛哥 Morocco 54.86 54.30 -1.01% 0 22 墨西哥 Mexico 48.38 53.20 9.95% 2 23 哥斯大黎加 Costa Rica 49.80 49.73 -0.13% -1 24 馬來西亞Malaysia 48.68 49.70 2.1% -1 25 中國 China 47.70 47.67 -0.07% 0 26 土耳其Turkey 47.15 46.87 -0.61% 0 27 智利Chile 42.12 44.38 5.37% 2 28 哥倫比亞 Colombia 45.67 45.99 0.7% 0 29 俄羅斯 Russia 43.21 43.24 0.05% 0 30 約旦 Jordan 43.47 42.40 -2.48% -2 31 巴西 Brazil 39.31 40.56 3.18% 2 32 阿拉伯聯合大公國 UAE 40.68 40.49 -0.46% 0 33 秘魯 Peru 41.00 40.13 -2.11% -2 34 汶萊 Brunei 37.52 38.46 2.50% 1 35 阿拉伯半島Saudi Arabia 38.74 36.60 -5.51% -1 36 印度India 30.07 36.04 19.89% 8 37 菲律賓 Philippines 34.49 36.00 4.38% 1 38 南非South Africa 34.27 34.56 0.85% 1 39 烏克蘭 Ukraine 35.69 33.44 -6.29% -2 40 肯亞Kenya 35.94 32.60 -9.30% -4 41 泰國 Thailand 31.37 32.22 2.71% 0 42 阿根廷 Argentina 28.88 33.24 15.08% 6 43 越南 Vietnam 32.97 30.69 -6.93% -3 44 尼日利亞 Nigeria 30.95 30.11 -2.72% -2 45 印尼Indonesia 30.35 28.60 -5.77% -2 46 厄瓜多Ecuador 28.99 27.44 -5.36% -1 47 巴基斯坦 Pakistan 26.02 26.67 2.48% 0 48 埃及 Egypt 25.25 26.29 4.10% 0 49 阿爾及利亞 Algeria 23.81 22.84 -4.11% 0 50 委內瑞拉 Venezuela 17.12 15.80 -7.73% 0

《國際智慧財產權指數》簡介

由於國際IP指數不像大麥克指數或是iPhone指數那麼普及，加上這是智權報第一次報導此一指數，因此先簡介一下其由來及歷史。

納入調查之經濟體 ：GIPC首次調查及公布國際IP指數是在2012年，當時全球只有11個經濟體被納入調查，分別是美國、英國、澳大利亞、加拿大、墨西哥、馬來西亞、俄羅斯、巴西、中國及印度。GIPC每年都會增加納入調查的國家數量，於2014年納入調查的經濟體增至25個；2015年調查對象再提高至30個經濟體，而台灣就是與德國、南韓、瑞士及秘魯於2015年新增的5個調查對象之一。

八大指標 ：至於在指標的部分，2012年第一次調查的時候，只劃分為5大類目指標，分別是第一類：專利、相關權利及限制；第二類：著作權、相關權利及限制；第三類：商標、相關權利及限制；第四類：營業秘密、相關權利及限制；第五類：IP資產商業化。隨著時間的過去，到了2018年，指標已增加至八大類，新增的包括第六類：執法；第七類：系統效率及第八類：於國際條約中之成員及被認可身份。





【詳細內容請見《北美智權報》236期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】