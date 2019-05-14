無懼「掉粉」：我們來談2019全球IP指數
【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】
郭台銘郭董的臉書自今年1月31日成立以來，截至4月底為止，短短3個月內便累積到27萬多粉絲。「創業難、守業更難」，以郭董的影響力短時間內衝到幾十萬粉絲不是難事，但郭董臉書的小編們更怕的是「掉粉」。郭董臉書小編在接受媒體採訪時表示，每天po文前都會先跟郭董討論，而郭董也很關心究竟什麼東西是有市場的。小編說：「有一次郭董說想po5G的東西，我就跟他說po上去應該會『掉粉』，沒有什麼按讚數，因為太難了，沒有人會知道你在講什麼…….」
說實在的，小編也太小看網友的水準了，沒有常識也會看電視，電信公司作了那麼多廣告在推廣，民眾對5G多多少少都有一點概念；加上郭董應該會從政策面著眼，不會深究技術細節，網友應不至於聽不懂。但相對於5G，筆者認為郭董更應該談的是IP。郭董曾經提過台灣產業要轉型，如果要追求的是高附加價值的技術或是產品，那不管是5G、AI或是智慧製造等等，IP都應該是火車頭，如果沒有IP，其他免談。綜觀鴻海在IP佈局之深之廣，郭董應該是全台灣最適合談IP的企業領導人之一。不過，「掉粉」情況恐怕比談5G更嚴重。
說到談IP，北美智權報也是責無旁貸，更沒有「掉粉」的壓力，這一期就來談一下出爐不久的2019國際IP指數，看看台灣在50個國家中位居何處。
美國商會旗下的全球創新政策中心 (U.S. Chamber of Commerce′s Global Innovation Policy Center, GIPC) 於今年2月分發表了《國際智慧財產權指數│第7版》(U.S. Chamber International IP Index│7th Edition) 報告 ，報告顯示台灣2019年的國際IP指數為62.33，於全球50個經濟體中排名20，與2018年指數相比成長了4.56%，但排名未變。（見表1）
2019 排名
國家
第6版(2018)
第7版(2019)
整體得分變化
排名變化
1
美國 US
94.95
94.80
-0.16%
0
2
英國 UK
94.93
93.82
-1.17%
0
3
瑞典 Sweden
92.57
91.18
-1.50%
0
4
法國 France
91.85
91.10
-0.81%
0
5
德國 Germany
91.35
90.09
-1.37%
0
6
愛爾蘭 Ireland
89.95
89.42
-0.59%
0
7
挪威Netherlands
88.31
89.04
0.82%
0
8
日本 Japan
86.45
87.73
1.48%
0
9
瑞士 Switzerland
83.55
82.78
-0.92%
1
10
新加坡 Singapore
83.63
82.49
-1.37%
-1
11
西班牙 Spain
81.45
82.38
1.13%
2
12
義大利 Italy
81.46
81.29
-0.21%
0
13
南韓 South Korea
82.87
80.13
-3.31%
-2
14
澳大利亞Australia
80.27
80.13
-0.17%
1
15
匈牙利 Hungary
75.54
75.96
0.56%
0
16
紐西蘭 New Zealand
68.92
68.07
-1.24%
0
17
波蘭Poland
66.39
66.53
0.21%
0
18
以色列 Israel
65.43
66.42
1.52%
1
19
加拿大 Canada
66.25
66.40
0.23%
-1
20
台灣 Taiwan
59.62
62.33
4.56%
0
21
摩洛哥 Morocco
54.86
54.30
-1.01%
0
22
墨西哥 Mexico
48.38
53.20
9.95%
2
23
哥斯大黎加 Costa Rica
49.80
49.73
-0.13%
-1
24
馬來西亞Malaysia
48.68
49.70
2.1%
-1
25
中國 China
47.70
47.67
-0.07%
0
26
土耳其Turkey
47.15
46.87
-0.61%
0
27
智利Chile
42.12
44.38
5.37%
2
28
哥倫比亞 Colombia
45.67
45.99
0.7%
0
29
俄羅斯 Russia
43.21
43.24
0.05%
0
30
約旦 Jordan
43.47
42.40
-2.48%
-2
31
巴西 Brazil
39.31
40.56
3.18%
2
32
阿拉伯聯合大公國 UAE
40.68
40.49
-0.46%
0
33
秘魯 Peru
41.00
40.13
-2.11%
-2
34
汶萊 Brunei
37.52
38.46
2.50%
1
35
阿拉伯半島Saudi Arabia
38.74
36.60
-5.51%
-1
36
印度India
30.07
36.04
19.89%
8
37
菲律賓 Philippines
34.49
36.00
4.38%
1
38
南非South Africa
34.27
34.56
0.85%
1
39
烏克蘭 Ukraine
35.69
33.44
-6.29%
-2
40
肯亞Kenya
35.94
32.60
-9.30%
-4
41
泰國 Thailand
31.37
32.22
2.71%
0
42
阿根廷 Argentina
28.88
33.24
15.08%
6
43
越南 Vietnam
32.97
30.69
-6.93%
-3
44
尼日利亞 Nigeria
30.95
30.11
-2.72%
-2
45
印尼Indonesia
30.35
28.60
-5.77%
-2
46
厄瓜多Ecuador
28.99
27.44
-5.36%
-1
47
巴基斯坦 Pakistan
26.02
26.67
2.48%
0
48
埃及 Egypt
25.25
26.29
4.10%
0
49
阿爾及利亞 Algeria
23.81
22.84
-4.11%
0
50
委內瑞拉 Venezuela
17.12
15.80
-7.73%
0
《國際智慧財產權指數》簡介
由於國際IP指數不像大麥克指數或是iPhone指數那麼普及，加上這是智權報第一次報導此一指數，因此先簡介一下其由來及歷史。
納入調查之經濟體：GIPC首次調查及公布國際IP指數是在2012年，當時全球只有11個經濟體被納入調查，分別是美國、英國、澳大利亞、加拿大、墨西哥、馬來西亞、俄羅斯、巴西、中國及印度。GIPC每年都會增加納入調查的國家數量，於2014年納入調查的經濟體增至25個；2015年調查對象再提高至30個經濟體，而台灣就是與德國、南韓、瑞士及秘魯於2015年新增的5個調查對象之一。
八大指標：至於在指標的部分，2012年第一次調查的時候，只劃分為5大類目指標，分別是第一類：專利、相關權利及限制；第二類：著作權、相關權利及限制；第三類：商標、相關權利及限制；第四類：營業秘密、相關權利及限制；第五類：IP資產商業化。隨著時間的過去，到了2018年，指標已增加至八大類，新增的包括第六類：執法；第七類：系統效率及第八類：於國際條約中之成員及被認可身份。
【詳細內容請見《北美智權報》236期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】
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